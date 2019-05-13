Торговый конфликт Америки и Китая может привести к мировому кризису. Заденет ли Россию?

Настроения на мировых биржах постепенно ухудшаются. Инвесторы пристально следят за тем, как идут очередные торговые переговоры между США и Китаем. Америка снова поставила Поднебесной ультиматум. Она в одностороннем порядке подняла пошлины на китайские товары общей стоимостью $250 млрд с 10 до 25%. Пекин уже заявил, что примет ответные меры - зеркально поднимет пошлины на 2500 американских товаров. Чем эскалация торгового конфликта между двумя странами грозит всей мировой экономике и России в частности?

В ЧЕМ СУТЬ КОНФЛИКТА

Дональд Трамп продолжает методично выполнять свои предвыборные обещания. В частности, он обещал вернуть заводские площадки, разбросанные по всему миру, на родину. И выбрал для этого обоюдоострый путь. В частности, начал выкручивать руки главному торговому партнеру - Китаю.

В Америке были недовольны тем, что в отношениях с Китаем у них огромный дисбаланс. Покупают они у Поднебесной много (больше $600 млрд), а продают им мало (около $100 млрд). Кроме того, США не нравится, что китайцы вероломно крадут их технологии. Заводов американских компаний там предостаточно. И интеллектуальная собственность утекает отовсюду. В результате это вылиловь во взрывной рост сектора высоких технологий с надписью Made in China.

Первый раунд торговой войны прошел во второй половине 2018 года. Тогда две страны обменялись 10-процентными пошлинами. И договорились, что будут исправлять дисбаланс и вместе бороться с воришками технологий. Как считают в Штатах, Китай свои обязательства так и не выполнил...

МАЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Второй раунд переговоров прошел в начале мая. Дискуссии в Штатах к успеху не привели. Посланник Китая вице-премьер Лю Хэ на компромисс не пошел. Поэтому Трамп решил рубануть с плеча. И сразу же поднял пошлины с 10 до 25% почти на половину импорта (это более шести тысяч наименований товаров) - на сумму $250 млрд. Под удар попали фрукты и овощи, электроника, мебель, сумки, косметика и еще многое из того, что покупают миллионы американцев.

Более того, президент США пригрозил поднять пошлины и на оставшийся объем поставок - это более $300 млрд.

«Добро пожаловать со своими заводами в старые добрые Соединенные Штаты», - едко предложил китайцам в своем Твиттере Дональд Трамп.

Поднебесная с ответом сначала не спешила. Но вечером в понедельник стало известно, что Пекин уже составил список американских товаров, которые с 1 июня попадут под действие повышенных пошлин - тех же самых 25%. Это 2500 позиций. Ухудшение торговых условий грозит обеим сторонам конфликта большими потерями. Китайские производители теряют конкурентное преимущество на крупнейшем рынке сбыта США. Несет убытки и американский бизнес. К примеру, первыми от высоких пошлин пострадали американские фермеры. Потери им компенсировало правительство. Однако новый пакет ограничений грозит уже почти всем отраслям и всем без исключения американским потребителям, которые привыкли к низким ценам на китайские товары.

СТАВКИ СЛИШКОМ ВЫСОКИ

Мировые рынки взбудоражены происходящим. Американские и китайские биржи падали всю прошлую неделю. В понедельник обрушение продолжилось. Особенно после того, как стало известно, что Китай готов применить ответные меры. Тем не менее инвесторы не теряют надежды на урегулирование споров. Мол, поторгуются и договорятся. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что президент Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на встрече G20 в Японии в июне.

- Нельзя исключать, что в последний момент договоренность все же будет достигнута, ставки в игре слишком велики. Трампу необходимы новые козыри в борьбе за переизбрание, Китаю же нужна стабильность в отношениях с основным торговым партнером, - считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

В то же время, если стороны не договорятся, то война пошлин может привести к новому мировому кризису. Один из возможных сценариев - падение покупательского спроса в США. Если оно приведет к рецессии в Штатах, всей мировой экономике точно не поздоровится.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ

Конкретно для России все не так очевидно. В нынешней ситуации есть как минусы, так и плюсы. Если США и Китай все же договорятся, то Поднебесная будет увеличивать импорт из Штатов (это одно из условий ультиматума). Тогда им придется отказываться от закупок в других странах.

Но если Пекин решится на ответные меры, то порча отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может помочь России. Во-первых, теплеют отношения между Вашингтоном и Москвой. Не зря на днях прошел полуторачасовой телефонный разговор между Путиным и Трампом. Во-вторых, отношения с Китаем всегда были крепкими. А сейчас у них есть шанс стать еще крепче.

- Безусловно, эскалация торгового конфликта США и Китая создает угрозы для глобального рынка. Но нельзя отрицать и возникающие возможности. РФ может заменить США на китайском рынке по значительному числу товаров, - полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Российские рынки и экономику в целом держит на плаву дорогая нефть. Спрос на сырье остается высоким, а вот предложение на рынке может снизиться из-за сложной ситуации в Венесуэле (обладает крупнейшими подтвержденными запасами «черного золота» в мире) и Иране (которому обрубают мировые рынки те же Штаты). Тем не менее, если новый глобальный кризис все же начнется - а это предрекают уже давно - локальные плюсы вряд ли будут дорого стоить. Одиннадцать лет назад некоторые чиновники тоже обещали, что Россия останется «островком стабильности», но потом цунами финансового кризиса прокатилось и через нашу страну.