В Москве погибла 25-летняя журналистка Wonderzine Маргарита Вирова

Трагический несчастный случай унес жизнь 25-летней журналистки Wonderzine Маргариты Вировой. В понедельник, 13 мая, не приходя в сознание, она умерла в Боткинской больнице. Причиной смерти стали травмы, которые девушка получила после падения из окна своей квартиры на 8 этаже. Однако речь не идет о самоубийстве. Несчатный случай произошел на глазах ее друзей.

- Трагедию видели несколько друзей, которые зашли к ней в гости. Рита отошла к окну, сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Окно было открыто, к нему все отходили курить. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась на москитную сетку. Она потеряла равновесие и выпала из окна, - рассказал "КП" друг девушки Егор.

По факту смерти проверку проводит Следственный комитет. Предварительная версия следствия подтверждает, что это был несчастный случай.