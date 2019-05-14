2019-05-14T18:36:45+03:00
Звезды

Ксения Бородина возмутила поклонников маникюром за 8 тысяч рублей

Столько стоит уход за ногтями в ее салоне, уверены фолловеры
Ольга АНТОНОВА
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Ксения Бородина.Ксения Бородина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ни для кого не секрет, что реклама в соцсетях для Ксении Бородиной составляют значительную часть дохода. Но если за продвижение других компаний в своем инстаграме ведущая «Дом-2» готова брать от 100 до 200 тысяч рублей, то рекламой своих «детищ» Бородина занимается бесплатно.

Так, на днях, супруга Курбана Омарова решила рассказать о новинках в своем салоне маникюра, пригласив подписчиц прийти и на себе попробовать какие услуги предлагают мастера. Однако тут же наткнулась на возмущение своих подписчиц, которые заявили, что маникюр в ее салоне обходится в 8 тысяч рублей. Мол, дорого для простого человека.

Правда, в откликах нашлись и те, кто заявил, что nail-студия совсем не VIP, и те, кто там был, не знает ничего о таких ценах. Напомним, Ксения Бородина помимо заработок от телесъемок еще владеет собственной линией одежды, а также открыла несколько салонов красоты. Это позволило красавице приобрести дом в Подмосковье, где несколько месяцев назад она закончила большой, капитальный ремонт. Кроме того, Бородина раз в месяц старается выезжать куда-то с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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