2019-05-14T22:00:25+03:00
Звезды

«Сбежавшая невеста» Дженифер Лоуренс все-таки собралась замуж

Девушка отпраздновала помолвку вместе с женихом
Ольга АНТОНОВА
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Актриста Дженнифер Лоуренс с галеристом Куком Мэруни.Актриста Дженнифер Лоуренс с галеристом Куком Мэруни.Фото: EAST NEWS
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Звезду «Голодных игр» так просто на марш Мендельсона не возьмешь. Когда Дженифер Лоуренс начала встречаться с коллегой по съемочной площадке «Людей Икс» Николасом Холтом, в прессе активно обсуждали скорую свадьбу звезд, однако, ее так и не случилось. Через год парочка рассталась. Уже вскоре оскароносная актриса закрутила роман с лидером группы Coldplay Крисом Мартином. Но через год рассталась и с ним. Свадебное платье пришлось сдать обратно в магазин. Потом были отношения с с 47-летним режиссером Дарреном Аронофски. Но тут западные таблоиды даже гадать не стали, сразу решив, что актриса вскоре оставит и этого кавалера. И как в воду глядели. После 4 месяцев романа пара рассталась друзьями. Но с галеристом Куком Мэруни что-то пошло не так. Во-первых, интеллигентный парень быстро встроился в компанию друзей актрисы, также быстро снял им совместное жилье в Нью- Йорке и тщательно обустроил его. Дженифер и оглянуться не успела, как вдруг оказалась в статусе невесты.

Где именно было сделано предложение руки и сердца неизвестно, зато папарацци подловили влюбленных, выходящих из ресторана после празднования официальной помолвки.

Дженифер Лоуренс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженифер Лоуренс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По информации журнала People, на мероприятии присутствовали родственники жениха и невесты и близкие друзья.

Кроме того, снимком Дженнифер поделились в инстаграме стилисты звезды Джилл Линкольн и Джордан Джонсон. «Вот и она! Мы безумно счастливы и взволнованны, ведь Дженнифер Лоуренс скоро станет ''миссис''», — подписали они фото.

Мы тоже рады за молодых. Тут главное, чтобы кое-кто в последний момент не передумал.

jillandjordanjillandjordan
Here she comes! We couldn t be happier and more excited for #jenniferlawrence to become a #MRS.. this weekend we toasted Jen and her groom to be.. too good of a time was had by all.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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