2019-05-14T11:34:27+03:00
Происшествия

В Подмосковье дезертир, убежавший из части 14 лет назад, получил 2,5 года колонии

Интересно, что мужчина сам явился в полицию с повинной
Семен ЕЛЕНИН
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По статье «дезертирство» мужчине светило до 7 лет колонииПо статье «дезертирство» мужчине светило до 7 лет колонииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Московской области вынесли приговор бывшему рядовому российской армии, который 14 лет назад дезертировал из части.

Николаю Ахминееву сейчас 32 года. Призвался весной 2004-го, попал в танковую часть 35758, которая находится в подмосковном Наро-Фоминске. Но через пару месяцев новобранец неожиданно исчез. Его искали несколько лет. Но в итоге дома он так и не появился.

И вот в январе 2019 года в полицию неожиданно явился мужчина, заявивший: я дезертир, Николай Ахминеев…

- В июле 2004 года рядовой самовольно покинул часть и уехал в Москву, где устроился работать дворником, - рассказывают в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Ахминеев пару лет отпахал вот так без документов. Потом вернулся в Подмосковье, зарабатывал на жизнь в случайных местах, где не требовался паспорт. Строителем, грузчиком на рынке. Однако спустя 14 лет в итоге решил сдаться.

По статье «дезертирство» мужчине светило до 7 лет колонии. (Такой же срок, кстати, предусмотрен за уклонение от военной службы, - Авт.). Однако Наро-Фоминский гарнизонный военный суд учел явку с повинной и дал Николаю Ахминееву 2,5 года колонии-поселения.

- Обвиняемый на допросах говорил, что оставил часть из-за дедовщины, однако в ходе расследования эти факты не подтвердились, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в следствии.

По словам нашего собеседника, в Москве и Московской области ежегодно регистрируют лишь 1-2 подобных случая, когда под суд идут сбежавшие несколько лет назад дезертиры. Обычно их задерживают в течение нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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