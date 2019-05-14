2019-05-14T12:21:32+03:00
Общество

ЕГЭ-2019 в Москве: Заявления и апелляции через интернет, китайский язык и видеокамеры

В мэрии Москвы напомнили школьникам правила Единого государственного экзамена
Светлана ВОЛКОВА
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В эту субботу, 18 мая, столичные школьники смогут пройти тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языкуВ эту субботу, 18 мая, столичные школьники смогут пройти тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выпускники школ по всей стране готовятся к главному учебному испытанию перед получением аттестата - Единому государственному экзамену (ЕГЭ). В эту субботу, 18 мая, столичные школьники смогут пройти тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку. Репетиция поможет им узнать, что ждет на самом ЕГЭ, какими будут бланки и примеры заданий.

Об основных правилах и новшествах ЕГЭ-2019 в Москве рассказали в мэрии столицы.

НОВШЕСТВА

У московских школьников впервые появилась возможность оформить заявление в электронном виде на портале мэра Москвы mos.ru. Теперь вместо того, чтобы заполнять бумажное заявление в местах регистрации на экзамены, все желающие сдать ЕГЭ и их родители могут сделать это в личном кабинете на mos.ru.

«Заявление в электронном виде также можно подать и на участие в итоговом сочинении (изложении), основном государственном экзамене и государственном выпускном экзамене, - сообщает mos.ru. - Услуга доступна круглосуточно с любого устройства при наличии доступа к интернету. Сервис также позволяет прикреплять необходимые для регистрации на участие в экзаменах документы. В личный кабинет на mos.ru участникам направляются уведомления с информацией о дате и времени начала экзамена и адресе его проведения».

Кроме того, с этого года на mos.ru можно подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в электронном виде с любого устройства с выходом в интернет при наличии личного кабинета.

Еще два изменения касаются самой сдачи ЕГЭ-2019 в Москве:

- в этом году выпускники могут выбрать только один из уровней ЕГЭ по математике - базовый или профильный. Если выпускник сдает предмет плохо, то может изменить уровень экзамена для пересдачи в резервные сроки. Обратите внимание! Результат экзамена базового уровня учитывается при выдаче аттестата о среднем общем образовании. Результат экзамена профильного уровня, помимо права на получение аттестата, учитывается вузами в качестве вступительных испытаний (результат базовой математики вузами в качестве вступительных испытаний не учитывается);

- с этого года в списке предметов ЕГЭ впервые оказался китайский язык. Экзамен по этому предмету, как и по остальным иностранным языкам - английскому, немецкому, французскому, испанскому, состоит из письменной и устной части, которые проводятся в разные экзаменационные дни. Для удобства участников при написании иероглифов специально разработан бланк ответов на задания части 2 с увеличенными полями (клетками).

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЭКЗАМЕН

В столичной мэрии напомнили и о правилах сдачи ЕГЭ-2019 в Москве. Во всех столичных пунктах проведения экзаменов:

- ведется видеонаблюдение. Некоторые пункты оснащены камерами, которые записывают, а также транслируют проведение экзаменов на специализированном портале smotriege.ru. С его помощью общественные наблюдатели могут в режиме реального времени следить за тем, как проходит ЕГЭ;

- до входа в пункт сдачи экзамена участники оставляют личные вещи, к примеру, телефоны и другие запрещенные предметы. Затем школьников проверяют при помощи металлоискателей. Если такая проверка по медицинским показаниям запрещена, ученик должен принести подтверждающий документ для освобождения от этой процедуры;

- с собой запрещается приносить и использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации. Запрещено пользоваться и справочными пособиями, кроме тех, которые указаны в тексте контрольных измерительных материалов, разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;

- из аудитории нельзя выносить листы бумаги для черновиков, экзаменационные материалы на бумажном и электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы;

- на экзамен лучше не опаздывать, поскольку время на выполнение заданий добавлять не будут. К тому же опоздавшие пропустят объяснение по заполнению регистрационных полей бланков. Повторять его уже никто не станет;

- если во время экзамена выпускнику станет плохо, он имеет право покинуть аудиторию и пересдать предмет в резервный день. Участнику необходимо обратиться к организатору в аудитории и в его сопровождении пройти в медицинский кабинет. Такой случай считается уважительной причиной для досрочного завершения ЕГЭ. После подтверждения медработником плохого самочувствия выпускника сотрудники пункта проведения экзаменов составляют акт о досрочном завершении экзамена по уважительной причине в двух экземплярах, один их которых остается у участника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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