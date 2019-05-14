2019-05-14T13:18:48+03:00
Происшествия

Во "Внуково" у пассажира украли 210 тысяч долларов

Мужчина сообщил, что вез в родной город крупную сумму денег
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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26-летний житель Иркутской области признался в совершении противоправного деяния26-летний житель Иркутской области признался в совершении противоправного деяния
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В аэропорту "Внуково" у мужчины украли сумку с деньгами. Сумма большая - более 210 тысяч долларов. Об этом он сообщил в полицию.

- Обратился житель Калининграда. Мужчина сообщил, что он вез в родной город крупную сумму денег – 210 тысяч долларов США. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В скором времени вора задержали на международном автовокзале в Москве. Он пытался уехать с сумкой на рейсовом автобусе.

- Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который признался в совершении противоправного деяния. При личном осмотре у него была изъята сумка заявителя, - уточнила Ирина Волк.

Как уточнили в полиции, подозреваемого уже взяли под стражу.

Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (часть 4). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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