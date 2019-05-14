Уроки русского из Мюнхена

Одно из главных событий башметовского фестиваля в Ярославле - это, конечно, выступление Мюнхенского камерного оркестра. Многие критики специально ради мюнхенского оркестра и приехали. Немцы все-таки. Старейший и заслуженнейший коллектив.

Утром ехала в лифте вместе с двумя мужиками, груженными футлярами. "Айн? фир?" - спросили мужики.

- Немцы! - догадалась я.

- Пресса! - крикнули немцы хором и в ужасе.

- Откуда вы знаете? - удивилась я.

- Умеем читать по-русски. Правда, медленно и плохо, - ответили немцы, и покосились на мой бейдж.

Вечером немцы исполняли серенаду Элгара, симфонию для струнных №8, написанную тринадцатилетний Мендельсоном. Играли стоя. Без дирижера. Поражали богатством динамических оттенков, дорогим звучанием старинных инструментов и, конечно, обилием мужчин: из тринадцати человек оркестра дядек было аж девять. Кудрявый, в очках, маменькин сынок; немец с характерным чубчиком; благообразный старичок в сединах; жгучий брюнет-виолончелист. В концертмейстере я с радостью узнала умеющего читать по-русски немца. Он совмещал в себе еще и функцию отсутствующего дирижера, потому энергично подпрыгивал весь концерт, чем произвел неизгладимое впечатление на ярославскую публику.

В антракте мы побежали в филармонический буфет в надежде урвать пирожное за 25 рублей. Но вышли не в ту дверь и неожиданно попали в гримерку к музыкантам.

"Дас ист фантастиш", - закричали коллеги-критики, завидев немцев.

- Можно по-русски, - улыбнулся импозантный виолончелист, поднимаясь с дивана.

Критики забросали немца вопросами. Почему музыканты играют стоя, почему без дирижера, как выбирают репертуар. Как им нравится зал в Ярославле.

Немец отвечал, что стоя играют ради понта, звук от этого не меняется; что для Мендельсона и Бетховена дирижер не нужен. И что ярославский зал намного лучше основной массы немецких залов, спроектированных модным Тоётой Ясухисой.

Признаться, мы растаяли от образованности немца, от виртуозного умения шутить и великолепного знания русской литературы.

"Европа, что тут скажешь!" - уважительно прошептала мне на ухо пожилая сотрудница радио "Орфей" и не смогла не спросить напоследок:

- А где вы так хорошо выучили русский язык?

- В школе конечно.

- В немецкой?

- Почему в немецкой, - сделал волну бровями собеседник. - В армянской. Прошу прощения, забыл представиться: Микаэл Ахназарян.

В последнем отделении давали серенаду для струнных ми мажор Дворжака. Альтистка по центру была похожа на Ингрид Бергман. Такая же белокурая, с такими же крупными чертами лица. В финале альтистка развеселилась, разулыбалась и кокетливо, но беззвучно, одними губами говорила "браво" концертмейстеру, когда тот проходил мимо нее и выходил снова на "бис".

- Вот она-то наверное все-таки настоящая немка, - поделилась мыслями с критиком Лейлой Г., сидящей рядом. - Уж очень похожа на Ингрид Бергман.

- Не верю, - угрюмо отозвалась Лейла. - Мало ли на кого она похожа, а окажется, что это никакая не Бергман, а русская жена первой скрипки.

На следующее утро встретила Ингрид Бергман за завтраком.

- Здравствуйте, - поздоровалась я по-русски.

- Здравствуйте, здравствуйте! - радостно и без акцента отозвалась альтистка.