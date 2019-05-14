2019-05-14T17:14:59+03:00
Общество

Мосгордума боится за ежей в столичных антикафе

По мнению народных избранников, в домашних условиях животные могут получить стресс
Игорь ПАВЛОВ
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Ежики - животные чувствительные и частое общение с людьми может привести к стрессу.Ежики - животные чувствительные и частое общение с людьми может привести к стрессу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Московские депутаты в очередной раз продемонстрировали свою человечность. И проявили участие... к ежам.

По мнению народных избранников, эти животные страдают в застенках антикафе, которое открылось в прошлом году на улице Новокузнецкой. Вместо того, чтобы валяться на лесных лужайках и улыбаться майскому солнышку, они вынуждены развлекать людей и подставлять им своё нежное пузико.

Ежики - очень чувствительные существа, - уверена председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова. - В домашних условиях они могут получить стресс. И лишиться иголок.

Проще говоря, облысеть и скопытиться. От страха.

По словам Зотовой, для того, чтобы это предотвратить, нужно дождаться принятия нормативно-правовых актов (хотя и сам закон об ответственном обращении с животными в силу уже вступил). Неравнодушный депутат собирается привлечь Роспотребнадзор, департамент природопользования и комитет ветеринарии.

Не успела Зотова выступить с этим заявлением, как в антикафе на Новокузнецкой устроили санитарный день. И заперли дверь.

По телефону сказали, что комментариев не дают.

Городская дума, напомним, уже не в первый раз вступается за братьев наших меньших. В столице есть заведения общепита, в которых живут, например, кошки. Или даже совы («Совиный дом»). По мнению депутатов и зоозащитников, здесь две проблемы. Первая - истязание животных, которые в принципе не должны жить в неволе. Тем более, в закрытых помещениях. И вторая - возможность заразиться от зверушек каким-нибудь заболеванием. Несмотря на все справки и кипу документов, которые есть у владельцев этих заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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