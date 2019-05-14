Кирилл Кабанов: Убийств в России меньше, этнической преступности - больше!

Министерство внутренних дел опубликовало данные о том, как меняется криминальная обстановка в России. В частности, МВД заявило, что ущерб от преступлений в минувшем году превысил 563 миллиарда рублей. И это — на треть больше, чем в 2017-м.

При том на 12% снизилось число убийств, на 17% - количество разбоев, на 13% - угонов. Меньше стало изнасилований, краж и преступлений, связанных с наркотиками и незаконным оборотом оружия.

Больше зафиксировано противоправных действий против госвласти, взяток, преступлений экономического характера.

Вот как прокомментировал эти данные глава НАКа Кирилл КАБАНОВ.

- В отчете МВД по ущербу от преступной деятельности в минувшем году значится более полутриллиона рублей. «Ускорились» правоохранители или «расслабились» расхитители бюджета?

- Коррупция и экономические преступления — это высокоорганизованные, устоявшиеся группы. Раньше работа по ним практически не шла — там был довольно высокий уровень должностных лиц. Но сейчас есть общее указание, на высшем политическим уровне. И опыт борьбы с такими группами растет. Прежде такой опыт для реализации его на практике был у ФСБ. Сейчас он есть и у МВД. То есть тянут из бюджета меньше, а выявляют расхитителей больше.

- В прошлом году на 12 процентов меньше было совершено убийств и на 17 процентов меньше разбоев и краж, в том числе транспортных средств…

- Эта статистика говорит о том, что лучше стала профилактика. В том числе, профилактика уличной преступности. При этом у нас, увы, растут тяжкие преступления среди малолетних и женщин.

- Преступлений против личности вообще зафиксировано меньше почти на 4 процента…

- Это связано с общей декриминализацией бытового насилия. Но надо понимать, что многие преступления сегодня не идут в статистику. Не попадают в уголовные дела криминальные поступки, что совершили люди до 14 лет.

- Рост по «экономическим» преступлениям более 20 процентов...

- Это и есть последствия целевого указания со стороны президента. Что касается общей ситуации с преступностью, когда мы смотрим по регионам — у нас реально наблюдается формирование молодежных групп. В том числе, связанных с интернет-сообществами. Множатся так называемые «шутеры», стрелки. И многие из них в статистику не попадают. Вот ты подросток, которому 13 лет и 11 месяцев, захватил класс - но там не последовало смертей, нет применения оружия. И все - ты не попал в статистику уголовных преступлений за год!

- То есть подростковые группировки с криминальным вектором в статистику не включены?

- Нет. И интернет им в помощь, оказывается. Причем, это не только АУЕ. Есть масса групп, не имеющих отношение к АУЕ - например, буллинг. Прежде такое было за Уралом, а теперь, к сожалению, по всей стране, даже в Москве.

- Этническая преступность отдельной строкой в статистическом отчете МВД не выделена...

- Она растет. Особенно в тяжких. Например, по изнасилованиям. Составляет основную часть в уличной преступности. Мы ситуацию, считаю, упустили. Давно говорили о такой угрозе министру. Была прежде специализация по этническим группам. Но специалистов разогнали. А этнический криминал начал проникать в правоохранительную среду. И через землячества легализованные даже на внешнюю политику они начинают влиять. Им выгоден приезд тысяч мигрантов. И, когда на улицах станут возникать серьезные проблемы, такие люди могут выступить банальными наемниками. Как дестабилизирующий фактор в крупных городах. В первую очередь, в Москве.