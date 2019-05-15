Тест «КП»: Хорошо ли вы знаете московское метро?
14 линий, 8,5 миллионов пассажиров в день, первое место в мире по интенсивности движения - это все о Московском метрополитене, которому 15 мая исполняется 84 года. За эти годы метрополитен значительно расширился. Те, кто спускаются в "подземку" ежедневно, знают о нем практически все. И то, что здесь снимают кино, клипы, что метро работало во время Великой Отечественной войны, что трудится здесь около 57 тысяч человек. Предлагаем проверить ваши знания о метро, пройдя тест из 10 вопросов. Попробуйте не подсматривать и не искать их в интернете.
1Как раньше называлась первая линия метро?
2Чье имя получило московское метро в 1935 году (в год открытия)?
3Какого года карта метро на схеме?
4Какая станция метро находится на мосту?
5Эта станция в период с 1958 по 1966 год носила название «Мир». Как она называется сейчас?
6Существует легенда, согласно которой Сталин, ознакомившись с планом развития метро, отдал приказ о сооружении Кольцевой линии. Как это было?
7Когда можно было оплачивать проезд жетонами?
8Из названия какой станции исчезла буква ё?
9В каком году в метро появилась бесплатная сеть Wi-Fi?
10Сколько станций метро (вместе с МЦК и БКЛ), по данным на май 2019 года?
Интересно знать
- причина возникновения метро — пробки на столичных дорогах. 85 лет назад пробки образовывались в месте, где ныне Комсомольская и Лубянская площади;
- первый билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут;
- металлические своды станции "Маяковская" изготовили на заводе, где выпускали дирижабли;
- в годы Великой Отечественной войны метрополитен не прекращал свою работу, продолжая осуществлять перевозки, при этом еще и служил бомбоубежищем. Во время ВОВ в метрополитене родилось более 200 детей;
- в 1952 году на станции «Красные ворота» появились первые автоматические турникеты;
- участок Рижской линии до 1965 года обозначали желтым цветом, а поезда доезжали до станции «ВДНХ» (конечная);
- в 2018 году было открыто рекордное количество станций (17): 6 станций БКЛ, 3 станции Люблинско-Дмитровской линии, 7 станций Солнцевской линии, «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Это первый поезд московского метро. Пробную поездку проводили в 1934 году от станции «Комсомольская» до станции «Сокольники».Фото: ТАСС
Скажите, сыр!
Топ-10 самых популярных станций, где пассажиры делают фотографии
1. Савеловская (новая, БКЛ).
2. Солнцево.
3. Говорово.
4. Маяковская.
5. Комсомольская.
6. Парк Победы.
7. Румянцево.
8. Киевская.
9. ЦСКА.
10. Саларьево.
По данным на апрель 2019 года.
Московский метрополитен открыли в 1935 году. И тут же начали креативить. В вестибюле станции «Охотный Ряд» для пассажиров организовали роскошный буфет. Фото: Леонид ВЕЛИКЖАНИН/ТАСС
ИСТОЧНИК KP.RU