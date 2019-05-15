Тест «КП»: Хорошо ли вы знаете московское метро?

14 линий, 8,5 миллионов пассажиров в день, первое место в мире по интенсивности движения - это все о Московском метрополитене, которому 15 мая исполняется 84 года. За эти годы метрополитен значительно расширился. Те, кто спускаются в "подземку" ежедневно, знают о нем практически все. И то, что здесь снимают кино, клипы, что метро работало во время Великой Отечественной войны, что трудится здесь около 57 тысяч человек. Предлагаем проверить ваши знания о метро, пройдя тест из 10 вопросов. Попробуйте не подсматривать и не искать их в интернете.

1 Как раньше называлась первая линия метро? Кировско-Фрунзенская Просто - Красная Так и называлась — Сокольническая Правильный ответ: Кировско-Фрунзенская Кировско-Фрунзенская 2 Чье имя получило московское метро в 1935 году (в год открытия)? Владимира Ленина Лазаря Кагановича Иосифа Сталина Правильный ответ: Лазаря Кагановича Лазаря Кагановича 3 Какого года карта метро на схеме? 1935 года 1950 года 1990 года Правильный ответ: 1950 года 1950 года 4 Какая станция метро находится на мосту? Речной вокзал Водный стадион Воробьевы горы Правильный ответ: Воробьевы горы Воробьевы горы 5 Эта станция в период с 1958 по 1966 год носила название «Мир». Как она называется сейчас? «Алексеевская» «Новослободская» «Студенческая» Правильный ответ: «Алексеевская» «Алексеевская» 6 Существует легенда, согласно которой Сталин, ознакомившись с планом развития метро, отдал приказ о сооружении Кольцевой линии. Как это было? Он обрисовал пуговицу коричневым карандашом Достал монету и положил на карту столицы Поставил кружку чая на схему, оставив на ней пятно коричневого цвета, опоясывающее центр Москвы Правильный ответ: Поставил кружку чая на схему, оставив на ней пятно коричневого цвета, опоясывающее центр Москвы Поставил кружку чая на схему, оставив на ней пятно коричневого цвета, опоясывающее центр Москвы 7 Когда можно было оплачивать проезд жетонами? В 1952 году В 1992 году В 2002 году Правильный ответ: В 1992 году В 1992 году 8 Из названия какой станции исчезла буква ё? Планерная Хорошевская Тропарево Правильный ответ: Планерная Планерная 9 В каком году в метро появилась бесплатная сеть Wi-Fi? В 1989 году В 2000 году В 2014 году Правильный ответ: В 2014 году В 2014 году 10 Сколько станций метро (вместе с МЦК и БКЛ), по данным на май 2019 года? 201 221 261 Правильный ответ: 261 261 ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Или вы депутат, или вы пешеход. Надо чаще пользоваться общественным транспортом! Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вероятно, вы прибыли в столицу из города Ливны. Не отчаивайтесь - в метро вам еще придется намотать ни один десяток километров. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Гражданин, какая ваша ветка? Пора расширить географию поездок по подземке. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Сразу видно бывалого пассажира. Еще годик-другой покатаетесь - и будете попадать в десяточку. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы случайно не в метрополитене работаете? С такими знаниями вам пора экскурсии водить! Поделиться

Интересно знать

- причина возникновения метро — пробки на столичных дорогах. 85 лет назад пробки образовывались в месте, где ныне Комсомольская и Лубянская площади;

- первый билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут;

- металлические своды станции "Маяковская" изготовили на заводе, где выпускали дирижабли;

- в годы Великой Отечественной войны метрополитен не прекращал свою работу, продолжая осуществлять перевозки, при этом еще и служил бомбоубежищем. Во время ВОВ в метрополитене родилось более 200 детей;

- в 1952 году на станции «Красные ворота» появились первые автоматические турникеты;

- участок Рижской линии до 1965 года обозначали желтым цветом, а поезда доезжали до станции «ВДНХ» (конечная);

- в 2018 году было открыто рекордное количество станций (17): 6 станций БКЛ, 3 станции Люблинско-Дмитровской линии, 7 станций Солнцевской линии, «Беломорская» Замоскворецкой линии.

Это первый поезд московского метро. Пробную поездку проводили в 1934 году от станции «Комсомольская» до станции «Сокольники».Фото: ТАСС

Скажите, сыр!

Топ-10 самых популярных станций, где пассажиры делают фотографии

1. Савеловская (новая, БКЛ).

2. Солнцево.

3. Говорово.

4. Маяковская.

5. Комсомольская.

6. Парк Победы.

7. Румянцево.

8. Киевская.

9. ЦСКА.

10. Саларьево.

По данным на апрель 2019 года.