2019-05-15T00:14:25+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Хорошо ли вы знаете московское метро?

15 мая исполняется 84 года Московскому метрополитену. Проверьте себя, хорошо ли вы знаете столичную подземку
Алиса ТИТКО@AlisaTitkokp.ru
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14 линий, 8,5 миллионов пассажиров в день, первое место в мире по интенсивности движения - это все о Московском метрополитене, которому 15 мая исполняется 84 года.14 линий, 8,5 миллионов пассажиров в день, первое место в мире по интенсивности движения - это все о Московском метрополитене, которому 15 мая исполняется 84 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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14 линий, 8,5 миллионов пассажиров в день, первое место в мире по интенсивности движения - это все о Московском метрополитене, которому 15 мая исполняется 84 года. За эти годы метрополитен значительно расширился. Те, кто спускаются в "подземку" ежедневно, знают о нем практически все. И то, что здесь снимают кино, клипы, что метро работало во время Великой Отечественной войны, что трудится здесь около 57 тысяч человек. Предлагаем проверить ваши знания о метро, пройдя тест из 10 вопросов. Попробуйте не подсматривать и не искать их в интернете.

1Как раньше называлась первая линия метро?

Правильный ответ:Кировско-Фрунзенская

2Чье имя получило московское метро в 1935 году (в год открытия)?

Правильный ответ:Лазаря Кагановича

3Какого года карта метро на схеме?

Правильный ответ:1950 года

4Какая станция метро находится на мосту?

Правильный ответ:Воробьевы горы

5Эта станция в период с 1958 по 1966 год носила название «Мир». Как она называется сейчас?

Правильный ответ:«Алексеевская»

6Существует легенда, согласно которой Сталин, ознакомившись с планом развития метро, отдал приказ о сооружении Кольцевой линии. Как это было?

Правильный ответ:Поставил кружку чая на схему, оставив на ней пятно коричневого цвета, опоясывающее центр Москвы

7Когда можно было оплачивать проезд жетонами?

Правильный ответ:В 1992 году

8Из названия какой станции исчезла буква ё?

Правильный ответ:Планерная

9В каком году в метро появилась бесплатная сеть Wi-Fi?

Правильный ответ:В 2014 году

10Сколько станций метро (вместе с МЦК и БКЛ), по данным на май 2019 года?

Правильный ответ:261
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Или вы депутат, или вы пешеход. Надо чаще пользоваться общественным транспортом!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вероятно, вы прибыли в столицу из города Ливны. Не отчаивайтесь - в метро вам еще придется намотать ни один десяток километров.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Гражданин, какая ваша ветка? Пора расширить географию поездок по подземке.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Сразу видно бывалого пассажира. Еще годик-другой покатаетесь - и будете попадать в десяточку.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы случайно не в метрополитене работаете? С такими знаниями вам пора экскурсии водить!
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Интересно знать

- причина возникновения метро — пробки на столичных дорогах. 85 лет назад пробки образовывались в месте, где ныне Комсомольская и Лубянская площади;

- первый билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут;

- металлические своды станции "Маяковская" изготовили на заводе, где выпускали дирижабли;

- в годы Великой Отечественной войны метрополитен не прекращал свою работу, продолжая осуществлять перевозки, при этом еще и служил бомбоубежищем. Во время ВОВ в метрополитене родилось более 200 детей;

- в 1952 году на станции «Красные ворота» появились первые автоматические турникеты;

- участок Рижской линии до 1965 года обозначали желтым цветом, а поезда доезжали до станции «ВДНХ» (конечная);

- в 2018 году было открыто рекордное количество станций (17): 6 станций БКЛ, 3 станции Люблинско-Дмитровской линии, 7 станций Солнцевской линии, «Беломорская» Замоскворецкой линии.

Это первый поезд московского метро. Пробную поездку проводили в 1934 году от станции «Комсомольская» до станции «Сокольники». Фото: ТАСС

Это первый поезд московского метро. Пробную поездку проводили в 1934 году от станции «Комсомольская» до станции «Сокольники».Фото: ТАСС

Скажите, сыр!

Топ-10 самых популярных станций, где пассажиры делают фотографии

1. Савеловская (новая, БКЛ).

2. Солнцево.

3. Говорово.

4. Маяковская.

5. Комсомольская.

6. Парк Победы.

7. Румянцево.

8. Киевская.

9. ЦСКА.

10. Саларьево.

По данным на апрель 2019 года.

Московский метрополитен открыли в 1935 году. И тут же начали креативить. В вестибюле станции «Охотный Ряд» для пассажиров организовали роскошный буфет. Фото: Леонид ВЕЛИКЖАНИН/ТАСС

Московский метрополитен открыли в 1935 году. И тут же начали креативить. В вестибюле станции «Охотный Ряд» для пассажиров организовали роскошный буфет. Фото: Леонид ВЕЛИКЖАНИН/ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

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