«Пьяных водителей» будут сажать на 15 лет

Борьба с пьянством за рулем вышла на новый уровень. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности для водителей, которые, выпив, совершили аварию с ущербом для жизни и здоровья людей.

Сейчас гонщики, «под мухой» сбившие человека, отделываются 2-3 годами колонии. По предложению думцев, эти сроки увеличатся в разы. Если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья - виновный отхватит тюремный срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет). В случае гибели человека - от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет). Если погибло 2 и более человек - от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

Именно такое наказание в России предусмотрено за умышленное убийство. А глава ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил отбирать у таких водитель автомобиль.

- Я бы добавил еще конфискацию автомобиля его же. Если с жертвами, и если без жертв — тоже давайте конфисковывать автомобиль, - добавил депутат.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Петр ШКУМАТОВ, автоэксперт:

Не хотите казни за ДТП? Покупайте алкотестеры!

А вот правозащитники и водители такой законопроект приняли в штыки. Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поразмышлял, к чему может привести подобная идея думцев.

В Госдуме принимают законопроект о казни (зачеркнуто) ужесточении наказания для пьяных водителей, по чьей вине погибли люди. Если погибло 2 и более человек, то такого водителя будут сажать на 15 (!) лет. Все федеральные каналы показывают в хлам бухих чудаков, которые вываливаются из-за руля и типа: Вот смотрите, заслужили!"

Эту инициативу можно было бы поддержать, если бы не одно "но". Нет, не так: "НО"! Наказание должно быть справедливым и сообразным тому преступлению, которое человек совершил. В случае ДТП, которые проходят в учете ГИБДД как "пьяные", далеко не всегда алкоголь или наркотики (лекарства) явились причиной потери управления и последовавшей за этим аварии. Очень часто следовые количества этилового спирта или наркотических средств выявляются лишь при анализе крови попавшего в ДТП водителя. Напомню, что у нас до сих пор действует "0 промилле" для веществ, считающихся наркотическими, однако эти вещества могут быть обнаружены в крови того же сердечника, принимающего сердечные капли на регулярной основе. Справедливо ли будет этого человека сажать на 15 лет лишения свободы лишь за то, что он имеет заболевание сердечно-сосудистой системы?

Или вот еще вариант: человек выпил кружку пива. Практически во всех нормальных странах мира этот человек не считается пьяным. В той же Германии на Октоберфест все немцы приезжают на... автомобилях! А потом тихонько разъезжаются на них по домам. При этом, даже если происходит ДТП, то полиция обязана оценить вклад степени алкогольного опьянения в аварию и, может так оказаться, что алкоголь (или его остаточные количества) не причем. В России же по формальному признаку (незначительное превышение концентрации этилового спирта) этого человека посадят на 15 лет.

Всю глубину деградации системы принятия решений в России отражает факт, что никакой научной базы или даже элементарной статистики (гистограмма распределения ДТП по промиллям) предоставлено в Госдуму не было. Решение об ужесточении чисто эмоциональное и принимается вообще без учета важных нюансов.

Данный законопроект будет бить прежде всего по тем, кто имеет следовые количества запрещенных веществ в крови и, по стечению обстоятельств, попал в ДТП. Также, это откроет возможность для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов подтасовывать результаты анализов (вспоминаем "пьяного мальчика"), пользуясь тем, что ничтожно малые, следовые количества веществ, содержащихся в лекарственных препаратах, могут "накинуть" шесть лет лишения свободы. Как легко понять, шесть лет жизни можно очень дорого продать обвиняемому водителю и его адвокату.

Поэтому эти нормы, которые так спешно принимаются, можно применять лишь в тех случаях, когда содержание запрещенных веществ заведомо соответствует тяжелой степени опьянения водителя. То есть, когда содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе, например, более 1 промилле. Это говорит о том, что человек однозначно и сознательно грубо нарушил ПДД и заслуживает серьезного наказания. Или, содержание наркотических веществ говорит об их регулярном употреблении в изменяющих сознание количествах. Но наказывать за сердечные капли дополнительным сроком в шесть лет - это чудовищно несправедливо.

На всякий случай рекомендую вам приобрести себе в машину алкотестер аналогичной марки, используемой в ГИБДД и провести его поверку. Может пригодиться.