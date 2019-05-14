Медведев обвинил чиновников в беспомощности и разгильдяйстве

Во вторник в своей подмосковной резиденции «Горки» премьер Дмитрий Медведев созвал совещание, на котором обсуждали исполнение поручений президента. Как оказалось, с дисциплиной у чиновников всех уровней - от губернаторов до министров - большие проблемы.

- Скажем прямо, по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, а иногда просто не успевают, из-за разгильдяйства по несколько раз переносят, - заявил Медведев.

А потом объявил, что прямо сейчас произведет показательный «разбор полетов» по нескольким социально-значимым поручениям президента, которые были даны еще несколько лет назад.

- Чтобы сделать общие выводы для государственного аппарата и, конечно, конкретные, в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений, - пояснил Медведев.

Присутствующие вжались в кресла.

Одно из поручений касалось строительства инфекционной больницы в Севастополе. Решение о ее строительстве было принято еще в 2015 году, но поручение президента переносилось 8 раз.

На видеосвязь вывели губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Он сообщил, что проектно-сметная документация готовилась достаточно долго, к тому же нужно было принять решения по объектам культурного наследия, которые могли находиться по соседству с лечебным корпусом.

- Ну а результат-то какой? Людям, которые живут в Севастополе и которые и так не избалованы качественными медицинскими услугами, эту больницу с момента получения соответствующих решений, ждут уже больше трех лет. Это очень плохо! - заявил Медведев.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, в 2017 году проект больницы без наличия некоторых документов, «на веру» включили в федеральную целевую программу, но из-за некачественного проектирования возникли сложности с заключением федеральной экспертизы.

- Все демонстрирует какую-то просто чудовищную беспомощность. Детский сад какой-то, честное слово! - возмутился Медведев и потребовал назвать ему крайний срок начала строительства больницы. Чиновники заверили, что 1 сентября стройку запустят.

- Если первого сентября там никого не появится, ну, извините, уже тогда будем о другом разговаривать! - пригрозил Медведев.

Еще одно неполностью поручение касалось подготовки законопроектов по безопасности детского отдыха. Оно было дано после гибели детей в 2016 году на Сямозере в Карелии.

- Работу нужно завершать, она затянулась и никакие концепции не объясняют, почему три года министерство над этим работало. У нас совсем скоро летний сезон, вопросы безопасности должны быть на первом плане. Доделывайте все и по итогам уже окончательно примем решение о том, кто в чем виноват и кого за что поощрить, - заявил Медведев.

Буксует и подготовка постановления, которое обяжет российские авиакомпании использовать системы бронирования и продаж авиабилетов с серверами, размещенными на территории России.

- Я понимаю, могут быть расхождения и с иностранными структурами, которые отвечают за эти вопросы, и у нас могут быть расхождения между позициями ведомств и бизнеса. Но три года - это недопустимо долго. Значит, никто этим по-серьезному не занимался. Всегда можно сказать, что мы не договорились. Не договорились - значит, нужно было вытащить на уровень вице-премьера, ко мне, в конце концов, прийти. Я бы всех помирил - не сомневайтесь. Даже тех, у кого позиции были бы непримиримые, у меня есть такие навыки, - заявил Медведев и отвел Минтрансу три недели для подготовки законопроекта.