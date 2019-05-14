Во вторник, 14 мая, состоялся первый полуфинал конкурса "Евровидение-2019". В нем приняли участие представители 17 стран, в том числе Белоруссии, Грузии и Эстонии.

Представитель России Сергей Лазарев примет участие во втором полуфинале "Евровидения". Наш певец исполнит композицию "Scream"под 13-м номером.

Первый полуфинал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляция.

Первый этап конкурса состоялся на арене "Экспо Тель-Авив". Соревнование открыла победитель предыдущего "Евровидения" Нетта Барзилай, которая исполнила свою песню Toy. Под первым номером выступила участница из Кипра; после нее на сцену вышли исполнители из Черногории и Финляндии.

"Евровидение-2019" стартовало в воскресенье, 12 мая, с традиционного дефиле на "оранжевой дорожке", цвет которой был изменен в честь главного спонсора шоу. Второй этап конкурса состоится 16 мая, а финал - в субботу, 18 мая.