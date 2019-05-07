Парад фриков на открытии «Евровидения»: исландцы в цепях, киприотка в «копытах» и невеста-мальчик из Франции

Несмотря на то, что подготовка к конкурсу занимает минимум три месяца у каждого артиста, старт «Евровидения» для всех официально наступает со дня открытия и прохода артистов по красной дорожке. В этом году - оранжевой, в честь главного спонсора шоу. Мы были потрясены разнообразием нарядов людей, которые буквально через несколько дней сразятся на сцене Тель Авива. Но пока расскажем о победителях среди самых странных «луков».

Тамта, Кипр

Тамта появилась на ковровой дорожке в обуви на гигантском каблуке. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Зря мы переживали по поводу образа украинской певицы Марув, которая отказалась представлять свою страну на «Евровидении» в этом году. Киприотка Тамта почти один в один воспроизвела стиль «незалежной» доминатрикс.

Киприотка умудрилась продержаться в этой обуви около часа. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Она появилась на дорожке в коротеньком синем пышном платье, к которому надела чёрные лаковые «копыта». Ноги они, конечно, удлиняют, но носить их дольше 15 минут смерти подобно. И все же киприотка умудрилась продержаться на них около часа - именно столько занимает обычно время у одного артиста для того, чтобы пообщаться со всеми желающими на дорожке.

Биляль Хассани, Франция

Биляль, видимо, претендует на лавры Кончиты Вурст. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Биляль, видимо, отчаянно хочет забрать у Кончиты Вурст лавры главной мальчико-девочки конкурса. Представитель Франции появился на дорожке в образе невесты - белоснежное платье, распущенные белые волосы до талии, стойкий макияж. Ну, как говорится, кому и кобыла невеста.

Невена Божович, Сербия

Все гости смогли оценить длину и красоту ног Невены. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Певица появилась на дорожке, как злая колдунья из сказки - капюшон, браслеты, вставки из прозрачной ткани - того и гляди, устроит какой-нибудь ахалай-махалай. Но обошлось без него, как и без ляськи-масяськи. А вот разрез на платье оказался весьма нескромный - благодаря ему мы смогли оценить длину и красоту ног Невены.

Кейт-Миллер Хейдке, Австралия

Кейт-Миллер предстала в образе феи. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Удивительно, что в этом году многие участницы выбрали «мистические» наряды. Кейт-Миллер выбрала образ феи, которая вот сейчас взмахнёт волшебной палочкой, и победителем «Евровидения» станет Сергей Лазарев. Шутка - мы рассчитываем в первую очередь на свои силы, а не на чудо.

Зена, Беларусь

Зена порадовала свежим образом. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Представительница Союзного государства порадовала свежим образом. Скромное платье по возрасту, рассчитанное на жаркую погоду, аккуратная укладка, отличная фигура. Зена успела даже продемонстрировать свою вокальную мощь, спев для ведущих дорожки отрывок из своей песни.

Сара Мактернан, Ирландия

Сара Мактернан очень напоминает выпускницу колледжа. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Эта певица “взорвала” дорожку своим луком «выпускницы американского колледжа» - белое платье, укладка, мех, загорелое тело - лента «Королевы бала» должна по итогам вечера достаться ей.

Hatari, Исландия

Ребята из Hatari уж больно любят садо-мазо эстетикуФото: REUTERS

Гарные молодцы из страны вулканов с непроизносимым названием появились на дорожке, гремя цепями в прямом смысле. Ребята из Hatari уж больно любят садо-мазо эстетику, но кажется понарошку - как девочки из группы «Тату», которые никогда не были парой, а лишь хотели ей казаться. Тем не менее, выглядели они впечатляюще - цепи, маски, шипы, кожа и латекс - все, чтобы почтенные домохозяйки упали в обморок, но одним глазом бы продолжали подглядывать. Но тут хотя бы мальчики были в мужской одежде, а девочки в женской.

Конан Осирис, Португалия.

Удивили даже не столько платья, сколько выбор обуви. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Мы сразу поняли, увидев видео с финала португальского отбора, что Конан - с изюминкой. На красной дорожке смогли в этом убедиться - артист вместе со своим бэк-вокалистом пришли в женских платьях. Ну а правда - почему бы и нет? После бородатой женщины Кончиты мы уже готовы ко всему. Вот только бравые португальцы грубо нарушили образ, надев под кружевные пышные платья совершенно не подходящую обувь. Конан - кроссовки, его коллега по сцене - сандали с белыми носками. Главное удобно.

Нетта, Израиль

Нетта оделась по-королевскиФото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Участница прошлого евросмотра, которая как раз и привезла победу в свою страну, на дорожку оделась по-королевски - белоснежная шелковая ночнушка, накидка едва ли не в километр длиной. Вот только мятая мантия «убила» всю иронию образа. Зато после дорожки убираться не надо будет - наряд Нетты стал гениальным пылесборником. Ладно дорожку - весь Тель Авив можно будет после конкурса убрать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лазарев порадовал пляж Тель-Авива превосходной физической формой

Российский артист провёл тренировку на пляже вместе с представителем Азербайджана на «Евровидении» (подробности)