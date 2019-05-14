2019-05-14T08:37:05+03:00
Звезды

Ради «Евровидения» Израиль выдал 2 тысячи разрешений для работы в шаббат

Финал главного музыкального конкурса состоится в субботу. Это день, когда иудеям запрещено работать
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Финал "Евровидения" пройдет в субботу, 18 маяФинал "Евровидения" пройдет в субботу, 18 мая
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 мая, пройдет первый полуфинал популярного конкурса «Евровидение». Это значит, что уже сегодня часть конкурсантов может отсеяться. Финал намечен на 18 мая, субботу. Традиционно, в этот день иудеям запрещено работать, но из-за международного мероприятия сделали исключение. В Израиле уже выдано две тысячи разрешений для работы в шаббат.

В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться организаторам, рассказала советник главы Тель-Авива Илана Михаэли.

Сложнее всего пришлось с организацией безопасности участников и гостей на границе Израиля и сектора Газа. Там регулярно ведутся боевые действия, но сторонам удалось договориться о перемирии.

На обеспечение безопасности во время конкурса было потрачено порядка четырех миллионов долларов – это десятая часть от общего бюджета, который составляет 42 миллиона долларов.

Для того, чтобы согласовать день проведения финала конкурса с ортодоксальными евреями и старейшинами, которые ревностно чтят иудейские прядки, министерству труда Израиля пришлось разработать проект особого разрешения на работу в субботу. Его получили почти две тысячи человек, которые будут обслуживать мероприятие, пишет газета «Известия».

Вечером в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс «Евровидение – 2019». Традиционно, шоу началось с дефиле участников на «оранжевой дорожке», передает израильская корпорация общественного вещания Kan. Появились и представители российской делегации.

На сцену выйдет сразу девять Сергеев Лазаревых

Нашу страну будет представлять Сергей Лазарев. За каждым шагом нашего участника в Тель-Авиве, где накануне открылся конкурс «Евровидение-2019», пристально следят иностранные СМИ. Обсуждают номер, заявления, наряды, песню и даже придумывают мемы. И в кои-то веки в положительном ключе — похоже, и правда на песенном конкурсе все устали от политики. «Комсомольская правда» поймала Лазарева после очередной репетиции и задала ему накопившиеся вопросы (подробности)

Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай спустил на воду еще два новых эсминца проекта 052D
Японский депутат покинет партию после слов об "отвоевывании" Курил
В ВОЗ назвали главную причину ожирения детей
Экс-президент США Картер перенес операцию после перелома бедра
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
США готовятся задействовать 120 тысяч военных для сдерживания Ирана
Чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса»
МИД КНДР назвал грабежом арест торгового судна властями США
В Раде рассказали, к чему приведет разрыв отношений с Россией
Мотоциклисты просят ГИБДД сделать разметку на дороге менее скользкой
Неизвестные обстреляли протестующих в Судане: погибли шесть человек
Льготные авиабилеты могут начать продавать через госуслуги
В СМИ узнали о поручении генпрокурора США проверить расследование Мюллера
"Нафтогаз" повысит цены на газ для населения Украины с 1 июня
Погода в Москве на 14 мая 2019 года: в столице по-прежнему пасмурно