Ради «Евровидения» Израиль выдал 2 тысячи разрешений для работы в шаббат

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-14T08:37:05+03:00

Финал главного музыкального конкурса состоится в субботу. Это день, когда иудеям запрещено работать

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Во вторник, 14 мая, пройдет первый полуфинал популярного конкурса «Евровидение». Это значит, что уже сегодня часть конкурсантов может отсеяться. Финал намечен на 18 мая, субботу. Традиционно, в этот день иудеям запрещено работать, но из-за международного мероприятия сделали исключение. В Израиле уже выдано две тысячи разрешений для работы в шаббат.

В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться организаторам, рассказала советник главы Тель-Авива Илана Михаэли.

Сложнее всего пришлось с организацией безопасности участников и гостей на границе Израиля и сектора Газа. Там регулярно ведутся боевые действия, но сторонам удалось договориться о перемирии.

На обеспечение безопасности во время конкурса было потрачено порядка четырех миллионов долларов – это десятая часть от общего бюджета, который составляет 42 миллиона долларов.

Для того, чтобы согласовать день проведения финала конкурса с ортодоксальными евреями и старейшинами, которые ревностно чтят иудейские прядки, министерству труда Израиля пришлось разработать проект особого разрешения на работу в субботу. Его получили почти две тысячи человек, которые будут обслуживать мероприятие, пишет газета «Известия».

Вечером в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс «Евровидение – 2019». Традиционно, шоу началось с дефиле участников на «оранжевой дорожке», передает израильская корпорация общественного вещания Kan. Появились и представители российской делегации.

На сцену выйдет сразу девять Сергеев Лазаревых

Нашу страну будет представлять Сергей Лазарев. За каждым шагом нашего участника в Тель-Авиве, где накануне открылся конкурс «Евровидение-2019», пристально следят иностранные СМИ. Обсуждают номер, заявления, наряды, песню и даже придумывают мемы. И в кои-то веки в положительном ключе — похоже, и правда на песенном конкурсе все устали от политики. «Комсомольская правда» поймала Лазарева после очередной репетиции и задала ему накопившиеся вопросы (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708180" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU