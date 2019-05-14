Три тысячи одиноких бабушек и дедушек получили подарки ко Дню Победы

День Победы должен прийти к каждому. Особенно, к тем, кто воевал за нее, кто ждал ее, кто восстанавливал потом страну из руин и сохранял память о ней для нас, внуков и правнуков. Так решили волонтеры движения DaDobro. В День Победы они навестили одиноких стариков, оставшихся в домах престарелых.

Кикерино, Ленинградская область Фото: движение DaDobro

Добровольцы объявили сбор подарков для бабушек и дедушек по всей стране, в котором приняли участие десятки компаний и просто неравнодушных людей. В общей сложности удалось собрать подарки для 3 тысяч стариков на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Нарядные платки, косметические средства, мужские бритвенные наборы – с такими подарками отправились волонтеры к пожилым людям. Они навестили бабушек и дедушек в 24 домах престарелых и социальных пансионатах в 20 регионах страны.

В сборе подарков поучаствовали и сотрудники "Комсомольской правды"

– Мы все понимаем, что участников Великой Отечественной войны, тех, кто был живым свидетелем этих страшных событий, к сожалению, почти не осталось. Но мы считаем, что не в меньшей степени благодарности и поздравлений заслуживают те, кто поднимал страну из руин, кто в не самое простое время растил наших родителей и нас, внуков и правнуков. В социальных учреждениях для пожилых людей живут сотни бабушек и дедушек, прямо скажем, не избалованные вниманием родственников. И мы решили, что и для них День Победы должен стать настоящим ярким праздником, – говорит президент благотворительного фонда «ДаДобро» Оксана Богданова.

Смоленская область, Холмский дом интернат для престарелых и инвалидов. Фото: движение DaDobro

Волонтеры не ограничились простыми поздравлениями и вручением подарков, а подготовили целую концертную программу. Так, в подмосковной Дубне бабушки с удовольствием подпевали любимым песням советских времён. В Нижнем Новгороде в гости к обитателям Сормовского дома-интерната для престарелых и инвалидов приехали игроки команды Высшей лиги КВН «Смехчающие обстоятельства». В Выборге праздничный концерт подготовили воспитанники центра детского эстрадного искусства «Эльфы». А в городе Петровск Саратовской области дети-скауты вместе с волонтёрами «ДаДобро» проехали по 24 адресам. Именно столько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в живых в городе. И каждому из их волонтёры постоянно помогают по хозяйству.