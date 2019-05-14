«Вы озлобленные, завистливые, старые и страшные» - блогер оскорбила учителей

Стать знаменитой на всю страну — мечта любого блогера, которых в последнее время развелось немерено. Вот у 30-летнего маркетолога из Тамбова Олеси Павловой 16 тысяч подписчиков в Инстаграме, где она рассказывает о своей жизни. Цифра, вроде, немаленькая, но до миллионников, которые делают на рекламе состояния, девушке далеко.

А теперь блог и вовсе пришлось закрыть от посторонних глаз. Дело в том, что Олеся оказалась в центре скандала. А все из-за видео, на котором девушка оскорбляет учителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708709" frameborder="0"></iframe> Блогер оскорбила учителей.

Началось все с невинного комментария. Одна из подписчиц — она работает педагогом в школе - посоветовала красотке не материться. В ответ Павлова записала гневное видео:

- Да пошла ты на … - злится девушка. - Ты кто такая? Боже мой, меня учит жизни учитель. УЧИТЕЛЬ! То есть этот человек, который, когда поступал в университет, у его родителей не было ни шиша денег, чтобы отдать в нормальный универ, чтобы получил человек нормальное образование и вот она работает это ссаной училкой, в ссаной школе за ссаные сколько там? 20 тыщ рублей. Вы че этим гордитесь? Вы серьезно вообще? Вы гордитесь тем, что вы учителя? Ээээ, крутяк чо! Класс! Гордитесь!

У Олеси на счету 16 тысяч подписчиков в Инстаграме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом девушка весьма живописно артикулирует и кривит силиконовые губы.

- Нет, конечно работа учителя, она очень важна, угу, - издевательским тоном продолжает Олеся. - Именно поэтому наше государство оценивает работу учителя не более чем в 20 тысяч рублей, и им приходится терпеть вот этих вот учеников, которые над ними издеваются. И вот вы озлобленные, завистливые, страшные, старые, у вас это все нутро прямо выливается на меня, когда я говорю о том, что эй, посмотри на меня, мне 30, все есть, а ты старая и страшная.

Олеся Павлова о школьных педагогах: "20 тыщ рублей. Вы че этим гордитесь? Вы серьезно вообще? Вы гордитесь тем, что вы учителя?".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Говоря о том, что у нее «все есть», девушка имеет в виду, тот образ, который она создает в соцсетях. Олеся активно выкладывает видео поездок по Тамбову на розовом кабриолете. Якобы даже приезжала на нем в Москву — на съемки шоу «Давай поженимся» пару лет назад. Там ведущие расписывали богатства невесты: и машина у нее, и работа, и двухэтажный особняк. Правда, продюсеры вряд ли проверяли у Олеси документы на недвижимость, так что правда это или ее фантазии, неизвестно.

Говоря о том, что у нее «все есть», Олеся имеет в виду тот образ, который она создает в соцсетях.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Каким бы ни было финансовое состояние Павловой, на скандале она хочет заработать.

- Минимум 20 тысяч рублей за интервью! - отрезала девушка, когда ей позвонил корреспондент «Комсомолки».

- А зачем вам от нас деньги? У вас, судя по соцсетям, и так все в шоколаде. Может, лучше извинитесь через нас перед учителями?

- Я отдам их своей маме, она ведь очень переживает из-за того, что на меня сейчас идет травля.