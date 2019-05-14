Политический и управленческий опыт помогли Дмитрию Азарову в решении социальных задач

Дмитрий Азаров рулит родным регионом полтора года, сменив на посту губернатора «варяга» Николая Меркушкина, сдавшего полномочия «по собственному желанию» в сентябре 2017 года.

Не сказать, что назначен он был, чтобы спасать ситуацию, но претензий к предшественнику накопилось много. Да, Самарская область в 2017 году была крепким середняком: профицит бюджета, низкий уровень безработицы, 11 место в стране по объему валового регионального продукта. Но при этом – резко негативное отношение жителей к неоднозначным инициативам власти. До сих пор не только в Самарской области помнят, какой шквал критики вызвала отмена Николаем Меркушкиным ряда социальных льгот.

Да и в политическом пространстве дела обстояли совсем не гладко. Управление регионом в стиле «красных директоров» не позволило власти за пять лет наладить продуктивные взаимоотношения с местными элитами. А вопрос о стратегии развития внутреннего потенциала области повис в воздухе. Все сводилось к тому, что области нужен человек, который знает ее проблемы изнутри, при этом им должен быть грамотный управленец и взвешенный политик в одном лице.

Нельзя сказать, что назначение Дмитрия Азарова было случайным. К этому моменту у него уже был хороший и, главное, эффективный опыт руководства в бизнесе и производстве. И почти 10 лет Дмитрий Азаров занимался городским хозяйством: сначала на посту первого заместителя главы городского округа Самара, а потом - и в качестве избранного мэра областной столицы.

Получив новое назначение, он начал формировать команду, которая бы стала локомотивом развития области. От соратников бывшего губернатора в ней не осталось практически никого. В подборе кадров Азаров исповедовал три принципа: профессионализм, порядочность и результативность.

Обычно такие резкие действия вызывают волнение и сопротивление в политическом пространстве, нарушают баланс сил, однако кадровая перезагрузка в области прошла гладко, без открытых конфликтов.

С первых дней назначения Дмитрий Азаров сделал акцент на решение социальных проблем. Он вернул значительную часть отмененных льгот. Чтобы сделать это, он создал рабочую группу из представителей власти и общественности. А текущие вопросы предпочитал решать не из кабинета, а на местах, зачастую выезжая на встречи по три-четыре раза в день. В 2018 году в области стартовал проект «Бережливая поликлиника», было построено 9 фельдшерско-акушерских пунктов, введено 9 детских садов, восстановлены права 1,5 тысяч обманутых дольщиков.

Команде Азарова удалось сократить долговую нагрузку на регион: в 2018 году она снизилась до уровня 2012 года – до 38% доходной части регионального бюджета. При этом область получила 22 млрд. рублей федеральных средств на реализацию в 2019 году нацпроектов.

Глава региона обозначил задачу: возвратить Самарскую область на ведущие позиции по объемам производства, доходам и уровню жизни. И призвал общественность участвовать в разработке стратегии развития области. Только на специально созданный сайт поступило несколько тысяч предложений от граждан.

За 1,5 года отношение жителей к власти изменилось. И подтверждением тому стали выборы, на которых Дмитрий Азаров одержал убедительную победу, набрав 72,63% голосов.

Избранный губернатор заявил о новых мерах социальной поддержки, продолжает тщательно следить за деятельностью сфер образования, здравоохранения и ЖКХ. А кадровый вопрос – один из главных в его работе. Сейчас, например, в Самарской области разрабатывается проект «Кадросфера», который объединит все кадровые базы региона. Губернатор активно участвует в работе конкурса управленцев «Лидеры России». Кстати, именно жители Самарской области подали на него больше всего заявок. Возможно, это произошло потому, что Дмитрий Азаров неоднократно призывал земляков попробовать свои силы на поприще госслужбы и принять участие в конкурсах на соискание разных должностей, вплоть до поста регионального министра.

Как отмечают эксперты, от большинства губернаторов новой волны Азарова отличает наличие политического опыта, который помогает ему более уверенно и свободно чувствовать себя при общении с гражданами. А для регионального политика он показал высокий уровень во взаимодействии с федеральным центром, что позволило получить дополнительные ресурсы на развитие региона. Но, пожалуй, главное, что Дмитрий Азаров получил большой кредит доверия: по результатам проведенного в марте регионального исследования, почти 66% опрошенных жителей Самарской области заявили, что доверяют своему губернатору.

По материалам доклада Центра политической конъюнктуры.