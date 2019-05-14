Составлен рейтинг самых интересных губернаторских инициатив

Эксперты выбрали лучшие меры и проекты, предложенные главами регионов в период с 29 апреля по 12 мая 2019 года.

Например, в пятерку лучших инициатив вошел #РазворотТекслера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер часто совершает незапланированные поездки, и рассказывает о них в Instagram под хештегом #разворотТекслера. За несколько дней хештег стал пользоваться популярностью среди жителей региона не только под постами врио главы региона в социальной сети, но и на личных страницах пользователей: граждане выкладывают фото проблем и, добавляя хештег, предлагают Алексею Текслеру принять участие в их решении.

Как отмечают эксперты, такая практика может стать удачным инструментом выстраивания обратной связи власти с жителями региона.

В Башкирии по инициативе главы республики Радия Хабирова составляется Рейтинг мэров и глав районов. Он включает 72 социальнозначимых параметра, таких, как доля аварийных домов в жилищном фонде, количество пожаров и ДТП со смертельным исходом в расчете на 10 тысяч человек, количество работающих в муниципалитете предпринимателей. Есть также несколько показателей, учитывающих мнение граждан, подсчитанных на основе данных анонимных социологических опросов и мониторинга соцсетей.

Рейтингововая система способствует перераспределению региональных ресурсов и оптимизации системы адресной помощи отстающим муниципалитетам, а также создает прозрачную систему мотивации сотрудников.

В Москве со 2 мая по инициативе Сергея Собянина ветераны могут получить Госуслуги на дому. Каждый участник программы сможет напрямую по телефону обратиться к сотруднику центра «Мои документы», и тот при необходимости поможет ветерану получить необходимые государственные услуги, снять показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги и т.д.

В топ-5 также вошли Профилактическая акция «Здоровье», инициированная главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, и проект губернатора Забайкальского края Александра Осипова «Общественный контроль госзакупок».

- Мы живем в такое динамичное время, когда возникает очень много полезных инициатив и практик. И такой рейтинг, который публикует Экспертный институт социальных исследований, очень полезен: он позволяет регионам посмотреть, что делают их коллеги, - высказал мнение член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков,- Если говорить про Курскую область, то у нас есть две интересных с точки зрения тиражирования практики. Первая - это инициированная общественностью и поддержанная Романом Старовойтом (временно исполняющий обязанности губернатора Курской области – прим. ред.) акция Бессмертный книжный полк. И вторая практика – «Курск-2032». Роман Старовойт предложил инициативу реконструкции исторического центра к 1000-летнему юбилею города. В рамках программы реконструкции прошел первый этап открытого конкурса архитектурных проектов, на котором побывало несколько тысяч курян. Проекты сейчас широко обсуждаются не только экспертами, но и простыми жителями. Думаю, именно этим курская практика и будет интересна другим регионам.