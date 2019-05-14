Открытие ученых: чтобы замедлить ход времени надо меньше мечтать

В детстве и в зрелом возрасте время течет не одинаково. Это всем известно со школьной скамьи, ведь тогда летние каникулы длились бесконечно. Сейчас эти три месяца пролетают так быстро, что мы не успеваем их заметить. Да что там лето?! Порой не успеваешь выбросить из дома старую елку, как приходит пора наряжать лесную красавицу на очередной Новый год!

Для взрослого дни летят в 5 раз быстрее?

Почему же бег времени ускоряется по мере того, как мы становимся старше? С точки зрения науки этот феномен пытаются объяснить несколько теорий. Так теория пропорций гласит, что ощущение времени рождается из соотношения двух переменных: памяти о прожитых годах и жизненной перспективы, которую мы себе нарисовали. Соответственно 10-летний ребенок ощущает год, как 1/10 своей жизни, а для 50-летнего мужчины тот же год составляет всего лишь 1/50 своего жизненного пути. Получается, что для взрослого время течет в 5 раз быстрее! Эта теория не лишена логики, но она подразумевает, что мы все время оглядываемся назад, оценивая ход времени от момента рождения. Но люди так не живут. Мы существуем в рамках гораздо более мелких временных рамок: с утра и до обеда, с понедельника по пятницу, от 8 марта до 23 февраля и т.д.

Другое объяснение дают биологические теории. Одна из них - теория метаболизма, полагает, что время ускоряется благодаря тому, что с возрастом падает скорость обмена веществ. У детишек чаще бьется сердце, выше частота дыхания, быстрее бежит кровь по сосудам и сорванцы похожи на часы, которые спешат: пока обычный хронометр отмеряет стандартные 12 часов они успевают «намотать» 15. То есть их день содержит больше времени, чем у взрослых. А вот у пожилых людей с замедленным метаболизмом плотность времени совсем низкая и дни проносятся, как стаи перелетных птиц.

Ускоритель времени

Однако психолог Стив Тейлор из Университета Беккетта (Великобритания) выдвинул другое объяснение. Он считает, что ускорение времени связано с нашим психологическим восприятием окружающего мира. А оно меняется с возрастом.

- Ощущение быстротечности бытия в значительной степени определяется тем, сколько информации из внешнего мира получает и обрабатывает наш разум, - считает профессор Тейлор. - Чем больше сигналов анализирует мозг, тем медленнее идет время. Разница между взрослыми и детьми заключается в том, что карапузы живут в неизведанном мире, для них каждый день это время великих открытий. Мир глазами маленьких детей полон поразительных загадок, удивительных явлений, восхитительных красот. Но с возрастом мы теряем интенсивность и красочность восприятия. Все вокруг становится унылым, знакомым и предсказуемым, мы живем на автомате, по инерции и перестаем обращать внимание на дивный окружающий мир.

Теория Тейлора получила экспериментальное подтверждение. Психолог Роберт Орнштейн провел серию тестов. В одном случае он предлагал добровольцам прослушать записи различных звуков, это были постукивания, щелчки и прочие бытовые шумы. А затем просил оценить, как долго они «наслаждались» записью. Участники эксперимента уверяли, что пленки, где число щелчков было удвоено, звучали дольше (на самом деле длительность всех записей была одинаковой). В другом случае, добровольцы рассматривали картины с простым и сложным узором. Во время просмотра полотен с замысловатым рисунком минуты для людей тоже тянулись дольше.

Альтернатива фитнесу и здоровому питанию

Один из законов психологического восприятия времени, который сформулировал Тейлор, гласит: «время замедляется, когда мы сталкиваемся с новой средой и новым опытом». Зная это можно найти способ управлять ходом времени (см. «ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!»). Многие люди, желая продлить жизнь, увлекаются физическими упражнениями или здоровым питанием. Замедление времени это хороший альтернативный способ продлить жизнь, если не по паспорту, то в собственном восприятии.

- Рутина самый сильный ускоритель времени, - полагает Стив Тейлор. - Обычно этот «форсаж» мы начинаем ощущать, когда приближаемся к 30-летнему рубежу. Большинство из нас уже успокоилось к этому моменту. У нас есть постоянная работа, семья, свой дом, и наша единственная и неповторимая жизнь превращается в обыденную привычку. Скучная работа, ужин по возвращению домой, телевизионное шоу, пиво по пятницам с друзьями... И вас тут же сносит мощнейшим потоком времени. Что делать? Меняйте работу, регулярно путешествуйте по новым местам, ставьте перед собой новые задачи и время будет идти для вас медленнее. Парадоксальным образом, человек, который умер в 40 лет, может прожить больше времени в своей жизни, чем долгожитель дотянувший до 100-летнего юбилея.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Телевизор и интернет самые эффективные убийцы времени

Топ-5 советов, которые помогут сделать жизнь длиннее

- Чтобы замедлить время необходимо увеличить количество информации, которую придется обрабатывать вашему мозгу. Любое новое хобби, походы в музеи и театры, знакомство с незнакомыми людьми (даже по переписке в соцсетях), переезд на другую квартиру, смена работы - все, что заставляет мозг реагировать на непривычные раздражители, задерживает ход времени.

- Если вы каждый день ходите одной и той же дорогой на работу и обратно, то все это время «съедается» мозгом. Чтобы отключить автопилот постоянно меняйте маршруты движения. Конечно, не стоит превращать дорогу домой в кругосветное путешествие. Достаточно заложить «волчью петлю» через соседний двор или пройти параллельной улицей. Если едете на автобусе или электричке, разглядывайте людей за окном, облака, дорожные ситуации - не позволяйте потоку обыденных мыслей «выключить» ваше сознание.

- Во время работы, которая требует автоматических действий (стрижка газона, мытье посуды, домашняя уборка и т.д) не слушайте музыку в наушниках и постарайтесь не мечтать. Живите настоящим.

- Во время отпуска старайтесь выбирать путешествия по новым местам или активные виды отдыха. Например, туристический поход, небольшой велопробег или сплав по реке «грузят» мозг новыми впечатлениями и свежими ощущениями в несколько раз интенсивней, чем пляжный отдых в Турции, где изо дня в день повторяется один и тот же жизненный цикл.

- Не тратьте слишком много свободного времени на пассивный (без особой цели) просмотр телевизора и «серфинг» в интернете. Телевизор и компьютер это самые эффективные убийцы времени.