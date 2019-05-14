Ева Лонгория и Селена Гомес померились декольте: Звездные наряды на открытии Каннского фестиваля-2019

Во Франции открылся 72-й Каннский кинофестиваль: по красной дорожке прошли звезды европейского и голливудского кино - Ева Лонгория, Эль Фэннинг, Тильда Суинтон, Селена Гомес, Джулианна Мур, Хавьер Бардем, Шарлотта Генсбур и другие знаменитости. Фильмом открытия стал зомби-ужастик режиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают» - довольно необычный выбор для классического кинофестиваля. Ну а самой ожидаемой премьерой Канн называют новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На его показе 21 мая появятся актеры Брэд Питт, Леонадро Ди Каприо, Марго Робби и, конечно, сам Тарантино. Еще одной громкой премьерой станет драма Педро Альмадовора «Боль и слава» с Пенелопой Круз и Антонио Бандерасом – ее гости фестиваля увидят 17 мая.

В состав конкурсного жюри в этом году вошли Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Робен Кампийо, Энки Билал, Аличе Рорвахер, Келли Райхардт, Маймуна Н’Диайе и – что довольно нетрадиционно – 21-летняя актриса Эль Фэннинг. Многие раскритиковали этот выбор, но молодая звезда «Малифисенты» не обращает внимания на злопыхателей и заявляет, что она рада представлять голос нового поколения в кино. Председателем жюри стал оскароносный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту («Бердмен», «Выживший», «21 грамм»).

Председатель жюри Алехандро Гонсалес Иньярриту и актриса Эль Фэннинг.Фото: REUTERS

На красной дорожке церемонии открытия все внимание было приковано к Еве Лонгории: 44-летняя голливудская дива в июне прошлого года родила первенца Энрике. В Каннах звезда «Отчаянных домохозяек» блистала в облегающем и очень открытом платье, продемонстрировавшем, как сильно похудела Ева.

Ева ЛонгорияФото: REUTERS

Еще недавно Лонгорию можно было смело назвать аппетитной пышечкой (она кормила сына грудью и из-за этого никак не могла сбросить послеродовой вес). Но теперь лишние килограммы ушли, и миниатюрная актриса (рост Евы – всего 157 сантиметров) выглядит как точеная статуэтка.

Ева ЛонгорияФото: REUTERS

В отличие от ветеранши Канн Лонгории Селена Гомес на европейском кинофестивале новичок. 26-летняя американская поп-певица сыграла одну из ролей в триллере Джармуша «Мертвые не умирают». Селена продефилировала по красной дорожке в белоснежном наряде, состоящем из топа и длинной юбки. Шею звезды сцены украсило роскошное колье из бриллиантов.

Селена ГомесФото: REUTERS

В последнее время Гомес немного поправилась: поговаривают, что все из-за недавней свадьбы ее бывшего жениха Джастина Бибера. Певец, с которым она встречалась несколько лет, в прошлом году женился на модели Хейли Болдуин. После этого Селена слегла в клинику лечиться от депрессии – так переживала. Но на самом деле перепады веса связаны, скорее, c ее проблемами со здоровьем. Селена с детства больна красной волчанкой, два года назад она перенесла операцию по пересадке почки. Впрочем, пара лишних килограммов и округлившиеся щечки нисколько не портят эффектную брюнетку.

Селена ГомесФото: REUTERS

Еще одной прекрасной участницей фестиваля Тильда Суинтон: актриса выбрала наряд, напоминающий то ли средневековую кольчугу, то ли костюм представительницы внеземных цивилизаций. «Инопланетный» образ Тильды дополнили уложенные назад волосы.

Режиссер Джим Джармуш, актрисы Сара Драйвер и Тильда Суинтон.Фото: REUTERS

Джулианна Мур – постоянная гостья Каннского кинофестиваля. Актриса была чудо как хороша в своем изумрудном платье. Между прочим, в этом году Джулианне исполнилось 58 лет – но ей ни за что не дашь ее годы!

Джулианна МурФото: REUTERS

Эль Фэннинг в кино очень удаются романтичные образы, и на красной дорожке она выглядела именно так – в нежном шелковом платье с огромным цветком на поясе.

Эль ФэннингФото: REUTERS

Экзотическими птичками на лестницу каннского Дворца фестивалей выпорхнули две посланницы красоты, представляющие спонсора кинофорума – известную французскую косметическую марку. Бразильские супермодели Изабель Гулар и Алессандра Амбросио выбрали соблазнительные и очень облегающие платья. 34-летняя Изабель – в бордовом платье Etro с открытой спиной, 38-летняя Алессандра – белом наряде от Ralph & Russo.

Изабель ГуларФото: REUTERS

Изабель ГуларФото: REUTERS

Алессандра Амбросио

Актер Хавьер Бардем в этот раз был без своей прекрасной жены Пенелопы Круз. Испанца сопровождала его французская коллега Шарлотта Генсбур.