Стоит ли втридорога переплачивать за экологические фермерские товары

По запросу «органические продукты» интернет выкатывает с десяток страниц с предложениями «с фермы». На «экологические продукты» - еще в два раза больше. Интернет-магазины старательно расписывают плюсы своих поставщиков: все деревенское, чистое, никаких пестицидов и прочей химии. Молоко, мясо, яйца, разные крупы, чаи и травы...

Одна из компаний даже органические мандарины и органическое манго предлагает. Как утверждает, работает исключительно с небольшими семейными хозяйствами из Центральной России. Далеко зашел органический прогресс, если уже и манго в Центральной России появилось.

Что там интернет - фермерский отдел теперь есть почти во всяком уважающем себя супермаркете. Захожу в ближайший. На обычных полках творог по 120 руб., в фермерском закутке - по 350 руб. за тот же объем. От цен на масло и сыр глаза вообще на лоб лезут.

- Так ведь натуральные продукты, - объясняет продавщица. - Для здоровья полезные!

Тяга к здоровому образу жизни и правильному, натуральному питанию у наших граждан действительно растет не по дням, а по часам. Несмотря на все кризисы. По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), если в 2008 году 33% россиян признались, что стараются есть здоровую пищу, то в 2018-м таких было уже 41%. Это не считая тех, кто по тем или иным причинам соблюдает определенную диету и вынужден есть не все что попало.

Осталось понять, насколько на самом деле экологична та экологически чистая еда, которую нам предлагают, и не навариваются ли на нас продавцы, выставляя двойную цену просто за моду на здоровый образ жизни (ЗОЖ)?

А ЧЕГО ТАК ДОРОГО-ТО?!

- Производство органической продукции предполагает полный отказ от использования химических средств защиты и химических удобрений. Конечно, себестоимость получается гораздо выше - из-за того, что падает продуктивность, - вводит меня в курс дела Алексей Ситников, президент «Ассоциации «Теплицы России». - Вот, к примеру, огурцы. При определенных современных технологиях полива и подпитки можно получать 60 кг с квадратного метра в год. А теперь представим, что у нас органическое производство. Теплицу надо установить на не использованном ранее грунте (это гарантия, что в почве не осталось химических удобрений. - Ред.), поливать растение только чистой водой (без химикатов). А урожайность составит всего где-то 18 кило с квадратного метра в год. Получаем примерно в пять раз меньше продукции на выходе при тех же затратах на тепло и освещение.

Продукты, которые маркируются как «органические» (в некоторых странах используется маркировка «био» или «эко»), как объясняют эксперты, действительно можно считать стопроцентно экологически чистыми. Чтобы такую чистоту обеспечить, жесткие требования предъявляются не только к составу продукта, но и к его производству (технологии близки к традиционным дедовским), переработке и даже упаковке. Поскольку что толку вырастить чистый продукт, если он потом загрязнится в процессе транспортировки.

В России такая продукция есть, но в среднем стоит в два-три раза дороже обычной - кто же будет работать себе в убыток? В Европе разница в стоимости органической и обычной продукции гораздо меньше - 15 - 30%.

«ЭКО» С ПЕСТИЦИДАМИ

- В России сейчас любой производитель может самостоятельно промаркировать свой продукт как органический, просто приклеив на него ярлык organic или bio, - утверждает Алексей Ситников. - При этом условия производства могут не соответствовать ГОСТам по органической продукции. Кстати, необходимые стандарты у нас есть. Но нет полноценных инструментов контроля за их соблюдением.

- Как минимум до 2020 года я бы вообще не очень обращал внимание на все эти заявления про особые продукты, - говорит Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). - Это по большей части замануха для потребителя. Только с 2020 года в России начнет действовать закон об органической продукции - тогда появится механизм контроля.

А остальное? Проверки подтверждают: названия типа «эко» у нас, как правило, вообще ни о чем не говорят. Проверило, например, Роскачество (структура, учрежденная правительством для контроля за качеством товаров и услуг) томаты. Обнаружило пестициды в том числе и в продукции двух компаний, в названиях которых фигурировало «эко». Справедливости ради скажем: помидоры исследовались и на пестициды, наличие которых не нормируется действующими в России стандартами безопасности. То есть производитель ничего не нарушает. Но экологичной такую продукцию вряд ли можно назвать.

- Что касается всевозможной фермерской и деревенской продукции - так за этими утверждениями и после 2020 года никто следить не будет, - продолжает Янин.

ОНИ ДЕРЕВЕНСКИЕ

Спрашиваю у продавщицы в том самом фермерском отделе, где творог почти в три раза дороже обычного: чем может доказать суперсвойства продукции? Мне приносят пачку сертификатов. Обычные российские ветеринарные сертификаты - такие должны быть у любой продукции. Производитель - некий индивидуальный предприниматель, зарегистрирован в деревне. Что тут можно сказать: деревенские продукты, не поспоришь.

- Действительно ли они втрое лучше тех, что лежат на обычных полках? Конечно, никаких гарантий здесь нет и не может быть, - говорит Дмитрий Янин. - Да, некоторые фермеры придерживаются традиционных дедовских технологий, их продукция натуральная, близка к органической, хотя подтверждающих это сертификатов и нет. А есть и те, кто использует пестициды и активно пичкает животных чем попало. У нас ведь и в личных хозяйствах многие опрыскивают растения химическими средствами от вредителей, а потом искренне считают, что их продукция - экологически чистая, поскольку с личного огорода.

СОВЕТЫ ПРОДВИНУТЫМ

Как определить, а правда ли продукция органическая?

ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА...

С этой даты в России начнет действовать закон об органической продукции. Он вводит у нас примерно те же принципы, по которым такая продукция сертифицируется и маркируется на Западе.

- Российский знак, которым такая продукция должна маркироваться, уже утвержден. Это зеленый листочек, очень похожий на аналогичный европейский знак. Под ним будет QR-код (цифровой штрих-код. - Ред.). Вы наводите на него смартфон и попадаете на сайт Минсельхоза, где видите информацию о сертификации продукта, - объясняет Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза.

Сейчас в России уже есть порядка 20 компаний, продукция которых сертифицирована по новым правилам.

На зарубежной органической продукции можно будет увидеть два знака - свой родной (например, европейский «зеленый листок») и российский.

...ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА...

- Продукция, которая уже сертифицирована по новым правилам, продается и сейчас. Она маркируется тем самым отечественным «зеленым листком», но сейчас вместо QR-кода под ним указывается ГОСТ 33980-2016 - наш российский ГОСТ на органическую продукцию, - говорит Олег Мироненко. - Кроме того, у нас есть две альтернативные частные системы сертификации органической продукции со своими обозначениями. До 2020 года на них тоже можно ориентироваться, они вполне соответствуют мировым стандартам. Это Экологический союз Санкт-Петербурга и ООО «Эко-контроль».

...И ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

- Если вы хотите просто здоровее питаться и при этом больших денег у вас нет, начните с внимательного изучения состава продукта на этикетке - насколько натуральны и полезны те ингредиенты, которые используются. Здесь маркетингового обмана меньше, чем в заявлениях об особых экологических или деревенских свойствах продукта, - утверждает Дмитрий Янин. - Как свидетельствуют проверки, которые в течение пяти лет проводит Роскачество, реальный состав продукта не соответствует тому, который указан, в среднем в одном случае из пяти. То есть в четырех из пяти случаев производители не врут. В сравнении с тем, что они рассказывают про экологичность своих продуктов, это очень неплохой показатель.