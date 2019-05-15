Из тюрьмы – на красную дорожку: «Самый красивый преступник в мире» Джереми Микс стал звездой Каннского фестиваля-2019

На Лазурном берегу 14 мая открылся 72-1 Каннский кинофестиваль. Крупнейший кинофорум планеты собрал вместе звезд голливудского и европейского кино, супермоделей, светских львиц и толстосумов со всего мира. Неожиданным персонажем на красной дорожке стал манекенщик Джереми Микс. Бывший американский уголовник, отсидевший реальный срок, благодаря соцсетям получил прозвище «самого красивого преступника планеты». Выйдя из тюрьмы, парень стал лицом сразу нескольких брендов одежды и сделал головокружительную карьеру модели. Вишенкой на торте стал роман с богатой наследницей Хлоей Грин, которая в прошлом году родила ему сына. Правда, на красной дорожке Джереми позировал вовсе не с Хлоей, а фигуристой брюнеткой в прозрачном платье.

Черноволосая фея рядом с Джереми – его коллега по подиуму, модель Андреа Сасу. Правда, 35-летний Микс так нежно обнимал красотку Сасу, что складывалось впечатление, что между ними нечто большее, чем просто работа. Тем более, что таблоиды в последнее время все настойчивей твердят, что Джереми и Хлоя расстались: мол, наследница миллиардов наконец-то прозрела и выкинула кольцо, которое экс-уголовник подарил ей на помолвку.

Черноволосая фея рядом с Джереми – его коллега по подиуму, модель Андреа Сасу.Фото: REUTERS

Впрочем, сам Джереми уверяет, что между ним и Хлоей все по-прежнему прекрасно. И приехать с ним в Канны она не смогла исключительно потому, что нянчится с крошкой сыном.

Еще несколько лет паренек из рабочего предместья Джереми Микс мотал срок в калифорнийской тюрьме за незаконное хранение оружия. Теперь он - "лицо" многих известных брендов, желанный гость на любой вечеринке и жених одной из самых богатых наследниц планеты. Роман Джереми и Хлои Грин, дочки британского бизнесмена Филиппа Грина, чье состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов, разгорелся два года назад. Хлоя ввела парня в высшее общество и познакомила с персонами уровня принца Монако Альбера или голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

В прошлом году богатая наследница Хлоя Грин родила Джереми сына. Фото: Инстаграм.

Всю свою жизнь парень только и делал, что нарушал закон. Впервые на нары Микс угодил в 2002 году, когда его взяли за вооруженное ограбление и нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему - Джереми во время кражи избил 16-летнего подростка. Грабителя осудили на два года, которые он оттрубил в тюрьме Калифорнии. Во время следствия Джереми признался, что входит в гангстерскую банду, промышляющую темными делишками.

Будущее Микса казалось простым и незатейливым - «украл, выпил, в тюрьму». Но не тут-то было: вмешалась судьба, а точнее, соцсети. Именно благодаря им снимок Джереми, сделанный в участке для полицейского протокола сразу после очередного задержания в 2015 году, попал во все СМИ планеты. Фото выложили сами копы — оно появилось в Facebook на странице полицейского управления штата Калифорния. Голубоглазый пухлогубый красавец вмиг покорил женские сердца. В Интернете поднялась настоящая буря: «Такие красивые глаза не могут лгать! Выпустите его из тюрьмы», - скандировали поклонницы Джереми. Воздыхательниц не смутил даже тот факт, что заключенный был уже занят - на воле его ждала жена Мелисса и трое детей. СМИ окрестили американца «самым красивым преступником в мире», и в итоге интернет-герой подписал свой первый модельный контракт, даже не выходя из камеры.

Джереми два года отсидел в тюрьме штата Калифорния.Фото: EAST NEWS

Когда Джереми в 2016 году вышел на волю, его тут же приодели и выпустили на подиум. Мускулистый уголовник натянул на бицепсы и трицепсы дорогой костюм и дебютировал в качестве модели на Миланской неделе моды. С тех пор Джереми летает по всему миру, участвует в показах и снимается для рекламы и глянца.