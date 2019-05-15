Как съесть лишние годы: ученые составили рейтинг продуктов, замедляющих старение

На прилавках магазинов появляются свежие овощи и фрукты, вот-вот начнут созревать первые плоды на наших дачах. А в Интернете полно новостей о продуктах, которые могут замедлять старение и даже омолаживать человека. Насколько этому можно доверять, на что действительно стоит налегать, чтобы подольше оставаться бодрым и здоровым? И каким продуктам ложно приписываются омолаживающие свойства? О последних научно-медицинских данных мы поговорили с руководителем Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаидой Медведевой.

- Продукты, в той или иной степени замедляющие старение, объединяет то, что все они препятствуют развитию различных возрастных заболеваний. Таких как болезни сердца, рак, диабет, остеопороз и многих других. Спасаясь от этих недугов, мы сохраняем здоровье и фактически замедляем старение, - поясняет эксперт. Доказанный наукой рейтинг самых полезных «антивозрастных» продуктов на сегодня выглядит так.

1. Брокколи.

Этот вид капусты содержит ценное вещество сульфорафан, которое обладает противораковым и антибактериальным эффектами. Помимо этого сульфорафан помогает защищать от воспалений оболочку кровеносных сосудов и стимулирует иммунитет, что тоже замедляет ход возрастных изменений в организме.

- Сульфорафан есть и в других крестоцветных (цветной капусте, кольраби, редьке, редисе и др.), но в брокколи самая высокая его концентрация, - радует Зинаида Медведева. - Но имейте в виду: это вещество, увы, разрушается при термической обработке. Поэтому в идеале нужно класть брокколи в салаты в сыром виде. Или держать в кипятке не больше 1 - 2 мин, это позволит сохранить полезные свойства.

А еще в брокколи много неперевариваемой клетчатки. Недавно исследователи выяснили, что клетчатка играет очень важную роль для поддержания баланса микробиома. То есть сообщества триллионов бактерий в нашем кишечнике, которые помогают переваривать пищу и влияют на самые разные функции организма, начиная от памяти и работоспособности и заканчивая внешним видом.

Также брокколи содержит кальций. Причем - внимание! - его усвояемость из этого овоща почти в два раза выше, чем из молочных продуктов! Словом, если вы ежедневно будете съедать хотя бы 3 - 4 соцветия есть брокколи, то, по словам Зинаиды Медведевой, вам, скорее всего, не грозит недостаток кальция, а кости сохранятся такими же прочными, как в молодые годы.

2. Листовая зелень: петрушка, укроп, салаты, шпинат и так далее.

В них очень много минералов и витаминов, которые в таком сочетании больше почти нигде не встречаются, поясняет эксперт. Эти вещества помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Листовая зелень у нас обычно не воспринимается как еда, скорее, как украшение к обеду или ужину. Однако это не совсем правильно, - говорит Зинаида Медведева. - Было бы очень полезно делать зеленые листовые овощи основой для блюда. Ведь в них много фолиевой кислоты, которая замедляет неблагоприятные возрастные изменения, препятствует ухудшению памяти, развитию болезни Альцгеймера и деменции. Также в зелени содержится много клетчатки и растительного белка.

Листовая зелень у нас обычно не воспринимается как еда, скорее, как украшение к обеду или ужину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Ученые провели сравнение листовой зелени по питательности и выделили четыре самых эффективных растения. На первом - крест-салат, на втором китайская капуста, на третьем мангольд (листовая свёкла) и на четвертом листья свеклы. У нас мало кто есть вершки от свеклы, а они, оказывается, очень полезны. Дачникам стоит взять это на заметку и не выбрасывать листья свеклы, а класть их, например, в салаты и добавлять при варке в супы, советует эксперт.

3. Чайный гриб.

Многие, наверное, помнят, как в советские времена на всех кухнях стояли банки с не очень эстетичным, но полезным содержимым мутно-коричневого цвета. Сейчас на Западе настоящий бум на этот продукт! Только там он называется комбуча. Чайный гриб - ферментированный продукт и благодаря этому невероятно полезен для нашего микробиома. По словам Зинаиды Медведевой, сегодня ученые советуют вернуть чайный гриб на кухни, поскольку он является важной частью здоровой диеты для микробиома и замедляет процессы старения организма.

4. Жирные сорта рыбы.

Не только лосось, но и более дешевые, но не менее полезные сардины, треска, скумбрия, мойва, сельдь. В них много полезных омега-3 жирных кислот. Эти важные кислоты не производятся нашим организмом и могут поступать в него только извне. Омега-3 защищают сердечно-сосудистую систему и служат протекторами (защитниками) молодости.

- Они необходимы для производства коллагена и поддержания мышечной массы, поэтому являются важными участниками борьбы со старением, - поясняет наш эксперт. - Кстати, что касается сельди, она должна быть несоленая либо с минимальным количеством соли. Вообще, старайтесь есть рыбу, которая обитает в северных, холодных морях. Именно в ней содержится больше всего полезных омега-3 кислот.

В жирных сортах рыбы содержится много полезных омега-3 жирных кислот.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Помидоры.

Эти овощи содержат ликопин, обладающий антиоксидантными свойствами и защищающий наши клетки от разрушительных воздействий свободных радикалов. Ликопин препятствует окислению холестерина, предотвращая развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца, является отличной профилактикой катаракты.

- Ликопин сохраняется в соках из помидоров, соусах и пастах, - рассказывает Медведева. - Также помидоры богаты витамином С, который совместно с ликопином снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, помидоры содержат витамин К, который важен для нормальной свертываемости крови. Также он нужен нашим костям и суставам: согласно результатам исследований последних лет недостаток витамина К увеличивает риск заболеваний суставов коленей и рук.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ БЫТЬ В ТОНУСЕ

- Орехи: грецкие, фундук, миндаль, кешью. Они обязательно должны быть в рационе всех, кто объявил войну возрасту, уверяют эксперты. Так, к примеру, миндаль снижает инсулинорезистентность (то есть нечувствительность к гормону инсулину), артериальное давление и уровень холестерина. Грецкий орех насыщает организм йодом. Включение в рацион орехов — хорошая профилактика заболеваний сердца и рака.

- Красное пальмовое масло. Речь идет вовсе не о том сырье, которое обвиняют в фальсификации творога и сыров. «Красное пальмовое масло – совсем другой продукт, - поясняет Зинаида Медведева. - Это свежевыжатое масло из плодов масличной пальмы, не подвергнутое высокотемпературной обработке в процессе рафинации и дезодорации. В таком масле много натурального витамина Е и каротиноидов – предшественников витамина А. Также недавно открыто, что содержащиеся в красном пальмовом масле токотриенолы, входящие в состав витамина Е, отсутствуют во всех других потребляемых растительных маслах (оливковом, кукурузном, подсолнечном и др.)». Токотриенолы помогают предотвращать серьезные возрастные изменения, говорят исследователи. В России красное пальмовое масло продается в специализированных магазинах здорового питания, а на Западе уже начало появляться и в обычных супермаркетах.

А ЭТО - ОБМАН

Ложные антиэйдж-тренды

- Как продукт для сохранения молодости в последнее время активно популяризируется сода, - качает головой Зинаида Медведева. - Нередко пишут, что очень полезно пить натощак соду с водой. На самом деле у соды нет омолаживающих свойств, и нашему организму никакое ощелачивание не требуется.

- Борьба с глютеном. Это тоже миф, поясняет наш эксперт. Напомним, глютен – белок, содержащийся в крупах, в том числе в пшенице. Есть совсем небольшое число людей (порядка 4 - 5%), у которых этот белок не усваивается. Поэтому продукты, содержащие глютен, для них действительно, не желательны. Однако сейчас пропагандируется всеобщая борьба с глютеном, поскольку его отсутствие, якобы, замедляет старение. На прилавках появляются не содержащие глютен хлеб, выпечка, макароны, которые на самом деле никакими особенными полезными свойствами не обладают, раскрывает глаза Зинаида Медведева. Они содержат столько же соли, крахмала и других не самых полезных веществ, как и аналогичные продукты с глютеном. Только стоят в два раза дороже.

- Кокосовое масло. Активные сторонники этого продукта рассматривают его как панацею и утверждают: если заменить все жиры на кокосовое масло, то процессы старения в организме замедлятся. Увы, это тоже не более чем миф, разводит руками эксперт. Кокосовое масло относится к тропическим маслам, в нем много насыщенных жиров. Использовать его как основной источник жира в своей диете точно не стоит. Лучше разнообразить рацион, добавляя оливковое, подсолнечное, льняное масла.