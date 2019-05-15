Тайна манускрипта Войнича раскрыта в очередной раз

Справочник королевы Арагонской

Джерард Чешир (Dr. Gerard Cheshire) - академик из Университета Бристоля (University of Bristol ) полагает, что раскрыл тайну Манускрипта Войнича (Voynich manuscrip), понял о чем повествует эта таинственную рукописная книга с картинками, смысл которой оставался непостижимым. По словам академика, он определил главное — язык зашифрованного текста и систему его записи.

Когда-то в Манускрипте Войнича было 262 страниц размером 22,5 на 16 сантиметров. К настоящему времени 14 из них утеряны. Страницы пронумерованы - отнюдь не зашифрованным образом, а арабскими цифрами. Текст написан гусиным пером чернилами. Для иллюстраций использованы краски пяти цветов.

Рукопись состоит из нескольких разделов - ботанического, астрономического, биологического, астрологического, фармацевтического и рецептурного. По крайней мере, сопроводительные рисунки создают такое впечатление.

В манускрипте примерно 250 тысяч слов, из них около 40 тысяч разных. Букв странного вида - не менее 23, но не более 30. В конце многих слов стоит закорючка, похожая на цифру 9.

В 1912 году американский букинист Уилфрид Войнич - муж Этель Лилиан Войнич, написавшей легендарный роман «Овод», обнаружил рукопись в итальянском городе Фраскат у монахов иезуитской школы Мондрагона. И купил ее. Между страницами лежало письмо, датированное 1666 годом, от ректора Пражского университета. Из письма следовало, что римский император Рудольф II Богемский, правивший с 1576 года по 1612, купил манускрипт за 600 дукатов - это примерно три с половиной килограммов золота.

В 2009 году американские ученые из Аризонского университета отрезали несколько кусочков от рукописи. Провели радиоуглеродный анализ, который показал: создана она между 1404 и 1438 годами.

Ныне манускрипт находится в хранилище Йельского университета. И официально носит звание «самой загадочной рукописи в мире».

Портал EurekAlert сообщает, что Чешир поработал с рукописью всего две недели. И благодаря серии последовательных озарений понял: в основе Манускрипта Войнича древний язык - так называемый протороманский. Тот, из которого потом появились итальянский, французский, испанский и прочие романские языки.

В статье под названием Language and Writing System of MS408 (Voynich) Explained, опубликованной в журнале Romance Studies, академик доказывает, что авторами рукописи были доминиканские монахини. Сама она представляла собой сборник некой справочной информации, которая предназначалась для Марии Кастильской - королевы Арагона.

Есть мнение, что рукопись предназначалась слабому полу.

Джерард Чешир намерен расшифровать весь манускрипт. На что, по его словам, потребуется некоторое время.

Однако не факт, что академик преуспеет. И до него многие обещали - тоже уверяли, что нашли и язык текста и ключ к шифру. Но перевода Манускрипта Войнича на «человеческий» язык до сих пор нет.

Абракадабра из Туманности Андромеды

В прошлом году информационное агентство СВС из Канады сообщило, что компьютерная программа, составленная учеными из лаборатории искусственного интеллекта Университета Альберты (University of Alberta), расшифровала первое предложение Манускрипта Войнича

Канадцы определили, что язык манускрипта это иврит. А текст зашифрован весьма просто — его автор всего лишь переставлял буквы в словах и убирал гласные.

Если верить расшифровщикам, то манускрипт начинается со слов «Она дала рекомендации священнику, хозяину дома, мне и людям».

Однако странно: никаких сообщений о том, что после первого предложения манускрипта, расшифровано хотя бы второе, так и не появилось.

По одной из гипотез, к рукописи приложили свои клешни пришельцы. На это указывает изображение на одной из страниц соседней галактики - Туманности Андромеды.

На некоторых страницах рукописи изображены созвездия.

Согласно диаметрально противоположной гипотезе, манускрипт Войнича - чья-то средневековая шутка, искусственно созданная бессмыслица. Чтобы дурить потомков.

Из рациональных предположений наиболее популярно следующее: кто-то зачем-то зашифровал рецепты приготовления препаратов из лекарственных растений и методы лечебных процедур. Рецепты и процедуры — в основном для женщин. Ими — обнаженными — изобилуют страницы манускрипта.

Страницы изобилуют изображениями обнаженных женщин не самого привлекательного вида.

Сопроводительный текст написан странными символами.

Несколько лет назад значительного успеха, казалось бы, добились ботаник Артур Такер (Arthur O. Tucker) из Университета Делавэра (Delaware State University in Dover) и специалист по IT-технологиям Рексфорд Талберт (Rexford H. Talbert). Они обнаружили, что манускрипт Войнича удивительно похож на флористический кодекс «Cruz-Badianus» или «Гербарий Ацтеков», как его еще называют, который был создан в 1552 году в Новом Свете на языке ацтеков - нахуатле. Кодекс содержал описание лекарственных растений. Они изображены на иллюстрациях, выполненных в точно таком же стиле, что и в «самой загадочной рукописи в мире».

Ученые опознали на страницах манускрипта кактус, вьюнок, дикую капусту... Всего 37 растений. Вроде бы все — с американского континента. Стало быть, манускрипт Войнича был создан в Новом свете. В его основе язык ацтеков - нахуатль. Но дальше этого вывода Такер и Талберт не продвинулись.

Британский ученый Стефан Бакс (Stephen Bax) - специалист по прикладной лингвистике из Университета Бедфордшира (University of Bedfordshire) недавно «вернул» манускрипт в Старый свет. Нашел 14 его буквам аналоги в латинском алфавите, предположив, что в основе манускрипта текст, написанный на одном из языков Ближнего Востока.

Иврит, идентифицированный канадцами, как язык рукописи, согласуется с выводом Бакса.

Итог: победных заявлений полно, а решающей победы как не было так и нет — Манускрипт Войнича все еще остается «самой загадочной рукописью на Земле». Может быть, расшифровщикам всех стран стоит объединить усилия и взяться за текст сообща — не только гениям-одиночкам, но разработчикам систем искусственного интеллекта, специалистам по криптографии, историкам, лингвистам, и главное — медикам, хорошо ориентирующимся в физиотерапии и лекарственных растениях.

Некоторые растения из манускрипта были опознаны.

КСТАТИ

Есть смысл

Манускрипт Войнича отнюдь не галиматья. Тому есть многочисленные подтверждения. Например, Габриэль Ландини из Бирмингемского университета применил к рукописи своего рода спектральный анализ. Такой используют для обнаружения информации в неявных ее носителях - основаниях ДНК, музыкальных произведениях. Ученый продемонстрировал: некая информация точно имеется.

Рукопись подчинилась и «закону Ципфа». Джордж Ципф из Гарвардского университета, изучив в свое время тексты на многих языках, в том числе вымерших, построил для них распределение частоты встречаемости слов по убыванию. Кривые имели форму гиперболы, что является характерной чертой реальных языков. Манускрипт Войнича тоже давал гиперболу. А раз так, то он должен поддаваться расшифровке. Ждем. Интересно все-таки, о чем эта рукопись на самом деле.