Узнав о второй семье мужа в Абхазии, Анфиса Чехова подала на развод

Анфиса Чехова с актером Гурамом Баблишвили оформили развод еще два года назад, но до сих пор в интервью у пышногрудой телеведущей спрашивают, что же стало истинной причиной расставания. И если раньше Чехова говорила, что устала от постоянных измен супруга, то недавно призналась, что это был не просто разовый адюльтер, у Гурама была вторая семья в Абхазии. В какой-то момент артистке надоело терпеть измены, поэтому она перестала разыгрывать идиллию на публике и подала на развод.

«Вторая семья у него была в Абхазии. Я сжалилась и отпустила его к второй жене. Расстались мы легко и непринужденно. Бог велел делиться», — заявила телеведущая.

Надо отметить, что такая сильная неудача в личной жизни заставило Чехову пересмотреть ее взгляды на публичность своей личной жизни и с тех пор она если и делиться какими-то подробностями о своих новых романах, то очень скупо. Зато Чехова много путешествует, занимается балетом, много времени уделяет воспитанию сына Соломона. Наследник живет вместе с матерью, но часто ездит к отцу в Грузию.

Ранее Гурам даже настаивал на том, чтобы сын перебрался к нему на родину. «Мои родители хотят, чтобы Соломон всегда был счастлив. Честно признаюсь, они мечтают, чтобы мальчик жил и учился в Грузии. Они ему уже даже школу подобрали», — рассказал бывший супруг Чеховой в программе «Секрет на миллион».

Однако Анфиса не хотела расставаться с ребенком. Именно поэтому сейчас сын проводит часть времени в Москве, а на каникулы и летом улетает к отцу в Грузию.