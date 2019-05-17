Звезды в рекламе: Сергей Шнуров перешел с алкоголя на воду и разбогател на 20 миллионов рублей

Пора безумных 2000-х, когда на корпоративах и заказниках рекой лилось шампанское «Кристалл», а звездам дарили бриллиантовые микрофоны и лимузины, давно позади. Российские богатеи наконец решили, что деньги любят тишину, и все чаще отказываются от праздников напоказ. Поэтому наши знаменитости теперь ищут другие источники дохода.

Юмористы всегда в цене

Наиболее удачно на сегодняшний день капитализировали свою популярность Сергей Шнуров и Дмитрий Нагиев. Так, у Шнура, как судачат звездные промоутеры, самый дорогой Инстаграм. За рекламный пост музыкант кладет в свой карман не менее миллиона рублей. К примеру, недавняя публикация в Инстаграме, рекламирующая минералку, по рассказам нашего источника, обогатила Шнура на 20 миллионов рублей.

- У Шнурова действительно очень дорогой Инстаграм. Стоимость постов там высока. Это, видимо, маркетинговая политика музыканта, - рассказывает селебрити-агент Вадим Кормилицын. - Сам выбор Шнурова в качестве рекламного лица оправдан, потому что сегодня он наиболее яркий, рейтинговый персонаж. Но пока сложно сказать, как его популярность сработает на данный бренд. Думаю, 20 миллионов ему заплатили не за один пост, а за всю рекламную кампанию. Тогда цена более чем адекватная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708488" frameborder="0"></iframe> Шнуров - о роспуске «Ленинграда»: пресс-конференция.

Держится в рейтингах «Форбс», то и дело мелькая в рекламе, и Дмитрий Нагиев. Известный оператор мобильной сети продлил с шоуменом контракт еще на один год. Сумма соглашения, по слухам, составила один миллион долларов.

- Это адекватный гонорар для Нагиева, поскольку заказчикам удалось снять не банальную рекламу, а мини-сериал, - рассказывает рекламный агент Вадим Кормилицын. - Роликов в эфире немало, а высокий ценник артиста обусловлен еще и временем, потраченным на съемки. Остается крупным и ярким персонажем на рекламном рынке и Иван Ургант. Думаю, его контракты стоят порядка 350 - 400 тысяч евро. У Урганта достойный интеллигентный юмор, который не раздражает аудиторию. Хорошие отзывы и на рекламные шутки Дмитрия Хрусталева, Сергея Светлакова и Михаила Галустяна. Почему так востребованы в рекламе юмористы? По недавним исследованиям, реклама с элементами юмора гораздо лучше запоминается потребителем.

Бузова рекламирует банк

Многие гадают, почему именно Полине Гагариной доверили рекламировать йогурт, а Ольга Бузова, несмотря на скандальный образ, стала лицом крупного европейского банка.

- Подбор звезды - это сложный маркетинговый процесс, в котором главными критериями выбора являются популярность и авторитет, - объясняет Вадим Кормилицын. - Конечно, популярность может быть скандальной, со знаком минус, и тогда привлечение знаменитости может сработать против бренда. Прежде всего звезда должна вызывать доверие у потребителя и желание прислушиваться к ее мнению. Несмотря на эпатажный образ Ольги Бузовой, у ведущей шоу «Дом-2» по-прежнему высокие гонорары за рекламу в Инстаграме (одна публикация в блоге у Ольги стоит в среднем 500 тысяч рублей. - Ред.). Правда, я был удивлен, увидев ее в рекламе банка. Чаще всего такие серьезные компании привлекают в рекламу звезд с безупречным прошлым. А Ольга все-таки девушка с неоднозначной репутацией.

Ольга Бузова в рекламе банка вызвала у экспертов недоумение.

Аудитория Бузовой, на мой взгляд, в большей степени тинейджерская. Вряд ли ее подписчикам интересны выгодные предложения по кредитам. Хотя, может, банк заигрывает таким образом с молодежью? Но тогда логично, чтобы Бузова рекламировала какую-нибудь молодежную карту со скидками и накопительными бонусами, партнерскими программами с фастфудами, кинотеатрами, модными брендами одежды. Видимо, банк в данном случае понадеялся на популярность Ольги в Инстаграме. Но это еще ни о чем не говорит. На вас могут быть подписаны 15 миллионов подростков, которых нельзя причислить к платежеспособной аудитории.

Хабиб догоняет Шарапову

Пиарщики убеждены, что среди спортсменов наиболее востребованы в рекламе футболисты. Мол, это эхо минувшего чемпионата.

- У тренера Станислава Черчесова сегодня несколько рекламных контрактов, - продолжает Вадим Кормилицын. - Один из последних - реклама банка. Черчесов - харизматичный персонаж, творец триумфа нашей сборной, люди относятся к нему с уважением и доверием, что очень хорошо сказывается на брендах, которые он рекламирует. Лидером рекламного рынка стал и другая звезда футбола - Артем Дзюба.

Охотно зовут в рекламу и хоккеистов. Недавно заключил выгодный контракт с банком Павел Буре. Однако теннисистка Мария Шарапова пока остается на недосягаемой вершине (за 2018 год спортсменка, по разным оценкам, заработала на рекламе 8 - 10 млн долларов). У нее в портфеле как минимум 3 - 4 мировых бренда, поэтому среди российских спортсменов Маша до сих пор лидер по гонорарам. Хотя ее может вскоре догнать Хабиб Нурмагомедов. В Инстаграме он всего на миллион подписчиков отстает от Ольги Бузовой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Басков разбогател на соке

Заколачивает миллионы на рекламе, по словам промоутеров, и Николай Басков. Больше года назад золотой голос стал лицом сока. После того как реклама сработала и продажи увеличились, производитель сока продлил контракт с Басковым на год. Видимо, чтобы конкуренты не переманили.

- У сока доступная цена. Плюс аудитория Баскова как раз простая, народная, - объясняет Кормилицын.