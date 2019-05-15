Москвичка Галина Шубенина, родившая в 60 лет: Растить ребенка на пенсию тяжело

Москвичка Галина Шубенина - самая пожилая мама России. Она родила свою дочку Клеопатру в 60 лет. Но только сейчас женщина поняла, что зачать и родить в таком возрасте - это еще полдела. Сегодня девочке 4 года, а ее маме - 64. Главной проблемой в семье стал финансовый вопрос. Сил воспитывать малышку у Шубениной хватает, а вот с деньгами туго. Весь бюджет семьи - примерно 30 тысяч в месяц. Как они с мужем справляются с материальными проблемами, москвичка рассказала «Комсомолке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/516375" frameborder="0"></iframe> Родившая в 60 лет москвичка показала журналистам свою новорожденную дочь.Шутка ли - родила в 60 лет здоровенькую малышку Клеопатру весом 2830 граммов и ростом 49 см! Чудо произошло 13 января 2015 годаВиктор ГУСЕЙНОВ

Заработок мужа - 14 500 рублей

- У меня был взрослый сын, который трагически погиб, и с тех пор я мечтала, что стану мамой еще раз, - вспоминает Галина Шубенина. - Со своим будущим мужем я познакомилась на танцах (Алексей Хрусталев на восемь лет моложе. - Ред.), и мне сразу захотелось полноценную семью. Муж есть, хочется ребенка. Мы с Лешей прошли обследования, готовились к этому событию серьезно. Когда в 60 лет я родила Клеопатру, было много кривотолков: мол, ребенок может стать неполноценным, рожать в таком возрасте опасно. Но у нас все в порядке. Клеопатра здорова, развивается правильно. Единственное, что смущает, - финансовый вопрос. Я не работаю, пенсионерка.

- Какая у вас пенсия?

- Было 13 500 рублей, теперь добавили 900 рублей с копейками. В эту сумму входит и Клерино пособие - 1700 рублей, это надбавка за то, что у меня на пенсии иждивенец. Плюс к этой сумме доплачивают 4000 рублей от правительства Москвы неработающим пенсионерам. Детские вообще ни копейки не платят, ничего! То есть в общем выходит 18 тысяч рублей.

Муж у меня мало зарабатывает. У него 16 тысяч рублей оклад как у ведущего инженера. И больше никаких доплат. Дворники больше получают. А он ученый - чистыми 14,5 тысячи. Отец мужа, когда был жив, нам очень хорошо помогал. На два годика Клеопатре он подарил 25 тысяч. Мы на эти деньги купили ей красивую парту. Недавно дедушка умер, дожив до 90 лет. Он получал хорошую пенсию (был испытателем ядерного оружия). А теперь мы платим за жилье и ждем следующей зарплаты.

Алексей Хрусталев стал отцом в 52 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Не могу добиться льготы»

- Я решила попробовать получить льготу на оплату ЖКХ. Но не тут-то было! - рассказывает москвичка. - У отца моего мужа (дедушки Клеопатры) Бориса Петровича Хрусталева было чернобыльское удостоверение. В 1951 году после института он поехал работать на секретное производство в Арзамас-16. Занимался испытаниями ядерного оружия. Там он получил лучевую болезнь и после этого инвалидность. Уволился в 1957 году, вернулся в Москву, работал в биофизике. А в 1993 году испытателей ядерного оружия приравняли к чернобыльцам, наш дед получал льготы.

И вот я прочитала, что льготы положены и детям, и даже внукам чернобыльцев. Например, отец моего мужа имел льготу - 50-процентную скидку на оплату ЖКХ. Вот бы нам такую! Так мне знаете что сказали в собесе? Что чернобыльское удостоверение дедушке было выдано ошибочно. Якобы в 1994 году их выдали, а в 1996-м ликвидировали. Но ведь он получал льготы, и инвалидность у него была в результате облучения - об этом и в его медицинских справках написано!

Сейчас я собираю документы. У меня нет денег на консультации юристов, буду сама все выяснять.

«Хрусталева-старшая»

- А в остальном дела у нас идут очень даже неплохо, - продолжает Галина Шубенина. - Клеопатре пятый год пошел. Она себя по-взрослому представляет, говорит: «Я Клеопатра, Хрусталева-старшая». Недавно воспитательница в садике ее зайчиком назвала. Она говорит: «Какой я вам зайчик? Я Клеопатра. Можно Клера, можно Клео, можно Клеопатра Алексеевна». Требует к себе уважения. Откуда это у нее, не знаю. Мы ее этому не учили.

Мы с мужем удивляемся, откуда у нее взрослый лексикон. Подходит она как-то ко мне и с серьезным видом говорит: «Мам, ты папе не говори - я собираюсь на конкурс красоты». Потом через какое-то время: «Нет, мам, я подумала - не поеду на конкурс красоты, потому что меня могут похитить. Это может плохо кончиться. Лучше поберечься». По крайней мере, я теперь не переживаю, что у меня дочка может быть недоразвитой. Думаю, она даже чересчур развита!

Галина Шубенина родила свою дочку Клеопатру в 60 лет.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Во что папа играет с Клерой?

- В шахматы. Конечно, поддается. Но она знает, какие фигуры как ходят. И обожает слова «шах» и «мат». Постепенно всему учится.

«Если вас не станет, у меня будут другие родители»

- Чем Клеопатра отличается от других детей?

- Мне кажется, сообразительностью и быстротой реакции. Как-то я ей сказала: «Клерочка, не будешь нас с папой слушаться - нас не будет. И как ты будешь без родителей?» Она не растерялась: «У меня тогда будут другие родители». Я говорю: «Кто?» Она: «А тетя Ира с ее мужем!» Ира - соседка, мы иногда с ней общаемся. Клере нравится, как тетя Ира поет. Вот она и выбрала ее следующей родительницей!

- Она понимает, что такое умереть?

- Да. Она знает, что у нее был старший брат, он умер. Если она не ест, я ее насильно заставляю. Говорю: «Клерочка, вот Костя не кушал, болел и умер. Если не кушать, то можно умереть». И она знает, что Костя в земле. Дедушка умер недавно. Она все это знает.

- А вы дочке объясняете, что тоже не вечны?

- Она понимает, что родителей может не стать. Но пока не осознает, что у нее мама старше других, потому что я везде с ней хожу туда, куда и молодые мамы. Например, на каток.

И Клера, и ее мама любят кататься на коньках. Фото: Личный архив

- Вы и сейчас катаетесь на коньках?

- Да. И очень неплохо. И Клерочка умеет. Мы с ней уже два года занимаемся. Люди сразу замечают, что мы на катке не новички. Она постоянно привлекает внимание. С ней даже иностранцы постоянно фотографируются. С коммуникацией у нее все в порядке. Скажем, иные дети голову опустят, напуганы, если их о чем-то спрашивают. А Клера всегда бойко отвечает, не теряется.

- А как вы с иностранцами общаетесь?

- На английском. Я Клеопатру стараюсь учить английским фразам, чтобы она могла поддержать разговор. Спросить имя на английском, поприветствовать, ответить, как ее зовут. Я понемножку ее всему учу и смотрю, что ей интересно. Велосипед вот просит ей купить. Придется покупать, как же без него! Нам только ставить некуда - квартира однокомнатная.

ПРИМЕТА

«Подержите Клеопатру - и у вас родится малыш» - Когда люди слышат, что Клера меня мамой называет, у них сразу такие эмоции! - делится Галина Шубенина. - Если пара подходит, то я говорю: «Сейчас подержите Клерочку - и у вас ребенок родится». У нашей знакомой в банке дочь долго не могла родить. Она переживала. Я ей говорю: «Вы подержите Клеопатру, и у вас внучка появится». Так и вышло. И еще несколько таких случаев. Причем все девочки рождаются, такое совпадение!

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- Целый месяц мы жили спокойно, пока не начали оформлять документы, - рассказывает Галина Шубенина. - Вот тут и начались звонки, вопросы. А я не Алла Пугачева и не хотела, чтобы об этом знали. Мы даже родственникам не сообщали до самих родов.

Но что бы ни говорила Галина, такой случай скрыть невозможно. Шутка ли - родила в 60 лет здоровенькую малышку Клеопатру весом 2830 граммов и ростом 49 см! Чудо произошло 13 января. (подробности)