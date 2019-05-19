Сокровища погибшего миллионера Тэда Биньона ищут уже 20 лет

В апреле 2019 года в Парампе, что недалеко от Лас-Вегаса, поймали трех кладоискателей. Парни проникли на участок, когда-то принадлежавший миллионеру Тэду Биньону, и выкопали несколько ям, прежде чем их схватила полиция. Двое успели убежать, третьего - Ричарда Кливза теперь ждет срок по статьям «вандализм» и «взлом».

В участке он рассказал, что о кладе богача прочитал в интернете, вот и решил попытать удачу. В полиции посмеялись: это уже 23-я попытка только за этот год!

«Вычеркни жену из завещания»

Эта история началась более 20 лет назад. Игорный магнат Тэд Биньон 16 сентября 1998 года позвонил своему адвокату Джеймсу Брауну и заявил, что нужно срочно убрать фамилию его последней жены Сэндлер Мерфи из завещания.

- Вычеркни Сэнди, если она сегодня меня не убьет. Если умру, ты знаешь, что произошло, - заявил он.

Адвокат хотел было сказать, что свадьба с 23-летней экс-стриптизершей с самого начала была плохой затеей, но промолчал: не его дело. Но и Мерфи из завещания убрать не успел, забегался. На следующий день юристу позвонили: Биньон мертв, передозировка наркотиков.

Тэд Биньон.

Загулы, девушки, алкоголь

Тэд Биньон был сыном человека-легенды Бенни Биньона. В 20 - 30-е годы XX века тот открыл в Неваде, а потом в Техасе нелегальные игорные дома, где, несмотря на сухой закон, щедро угощали виски. Ходили слухи, что большую часть своего состояния Бенни сделал на вымогательствах и убийствах бутлегеров... Во второй половине жизни Биньон-старший осел в Лас-Вегасе и основал Horseshoe Casino.

В 1967 году ему сообщили о том, что готовится похищение его младшего сына. Неудавшегося похитителя вскоре нашли мертвым в пустыне под Лас-Вегасом. «Если кто-то причинит мне вред, у него будут неприятности», - пояснил Бенни в интервью Houston Chronicle.

Но самой большой проблемой Бенни оказался именно сын Тэд. Мальчика с 15 лет стали вводить в дела отца, он рано узнал, что такое наркотики и алкоголь. В 20 лет Тэд стал управляющим Horseshoe Casino, получил долю в бизнесе, и его состояние достигло 50 млн долларов. Тэд был копией папаши - обожал загулы, не разбирался в женщинах и недолюбливал банки. Все свое состояние он хранил прямо в казино в сейфах...

Роман ради денег на билет

У Тэда было три жены, причем вторая ушла от него, когда узнала, что ее муж закрутил роман со стриптизершей Сэнди Мерфи. В 1994 году Сэнди приехала в Лас-Вегас отдохнуть, проиграла в первый же вечер 10 тысяч долларов и устроилась работать в стрип-клуб. Девушка была уверена, что со своей красивой фигурой и кукольным личиком она быстро найдет богатого покровителя. Слупит с него денег и вернется домой.

На второй день работы в стриптиз-бар заглянул Тэд Биньон. Магнат мгновенно оценил красотку, достал 2000 долларов и попытался засунуть их в трусики танцовщицы. Уже через неделю жене владельца казино донесли о новой пассии ее мужа. Она собрала дочку, вещи и съехала.

Сэнди же быстро забыла, что собиралась вернуться домой. Она сделала в доме миллионера новую гардеробную, накупила нарядов. По городу передвигалась исключительно на машине отца Тэда - раритетном Rolls-Royce, научилась ценить высокую кухню и тратить больше тысячи долларов в день на булавки. Они с Тэдом сыграли свадьбу и собирались жить долго и счастливо. Но в 1996 году Биньона лишили лицензии на работу в игорном бизнесе из-за наркомании и связей с бандитами. Тэду запретили даже появляться в собственном казино.

Биньон начал пить, перешел с легких наркотиков на тяжелые и принялся избивать Сэнди. Но блондинка не оплошала - убедила супруга внести ее в завещание и начала записывать все разговоры мужа. А они оказались весьма любопытными. Особенно беседы с сестрой: это она выкупила долю брата в Horseshoe Casino, когда у того отобрали лицензию, и вернула ему деньги, которые хранились в сейфах казино. Много денег. И куда их теперь девать?

«Да просто понадежнее спрятать!» - решил Тэд, вспомнив про дом с участком земли в городе Парамп.

Жена богача и ее любовник хотели прибрать состояние к рукам.Фото: EAST NEWS

Подземное хранилище

Вообще чем больше узнаешь биографию Тэда, тем больше удивляешься, как человек с такой деловой хваткой мог быть таким наивным в повседневной жизни. Например, строить хранилище для денег он поручил человеку, с которым познакомился в общественном туалете. Стоя у соседних писсуаров, Рик Табиш и Тэд Биньон разговорились, и первый рассказал, что после тюрьмы занимается мелким бизнесом. Биньон предложил поработать на него - построить небольшое хранилище. Уже через месяц в подземный бетонный сейф миллионера привезли тонны серебряных слитков, горы игорных фишек, пачки бумажных денег и больше ста тысяч редких монет общей стоимостью от 7 до 14 млн долларов. Табиш запер люк на кодовый замок и предложил Биньону изменить комбинацию. Миллионер отмахнулся: брось, я тебе доверяю.

А уже 17 сентября 1998 года в полицию позвонила супруга Биньона и сквозь слезы прокричала, что муж не дышит. Приехавшие полицейские заявили: передозировка, явное самоубийство. Смущало только то, что тело игорного магната несколько раз двигали... Но молодая жена в полиции уверяла, что Тэд в последнее время часто говорил о желании свести счеты с жизнью. Мол, потеря бизнеса была для него ударом.

Решающими стали показания сестры Бекки. Она заявила, что ее брат накануне отобрал кредитную карту у молодой жены, а та закатила истерику. Более того, всплыл факт, что любовником Сэнди был Табиш - тот самый строитель хранилища для денег. Сестра наняла частного детектива, который обнаружил, что пара регулярно встречалась в мотелях Лас-Вегаса.

Поймали со слитками в руках

Через два дня после смерти миллионера Табиша вместе с рабочими задержали на участке Биньона в Парампе. Парни грузили слитки и монеты в машину. Табиш заявил, что это было предсмертным желанием босса - обменять сокровища на деньги, которые следовало отдать дочери Тэда. Но ему не поверили. В кармане Табиша нашли газету для коллекционеров монет, записку с комбинацией кодового замка и любовное письмо от Сэнди.

В июле 1999 года Сэнди Мерфи и Рику Табишу предъявили обвинения в убийстве, сговоре, ограблении, краже и взломе. По мнению следствия, подозреваемые связали Биньона и заставили проглотить 90 таблеток успокоительного и 12 доз героина. Потом задушили. Обоих приговорили к пожизненному заключению. Но через четыре года адвокаты добились пересмотра дела: Мерфи и Табиша оправдали. Присяжные пришли к выводу, что Биньон умер сам, а жена с подельником воспользовались его смертью, чтобы украсть ценности.

Сэнди провела в тюрьме больше трех лет. После освобождения она вернулась в Калифорнию и вышла замуж за владельца галереи. Табиш получил шесть лет по обвинениям, связанным со взломом хранилища и кражей серебра. После выхода на свободу он уехал в Европу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ценности на $20 млн пропали

Большую часть клада получила единственная дочь Биньона. Но вот значительную коллекцию ценных монет на сумму почти в 20 млн долларов так и не нашли. В Парампе поговаривали, что они по-прежнему зарыты где-то на ранчо: мол, Тэд спрятал в бетонном хранилище только серебро, а золото распределил по тайникам, о которых никто не знал.

В сентябре 1999 года неизвестные пробрались на ранчо и выкопали несколько ям, но ничего не нашли. Спустя 11 лет историей «Тэда, который всех обманул» заинтересовались тележурналисты, они проверили ранчо при помощи мощного георадара. И снова облом: три недели поисков не дали ничего. Либо золото лежит слишком глубоко, либо просто не считывается приборами. А может быть, его вообще нет? Вдруг игорный магнат все-таки предпочел швейцарский банк? Но в такую версию охотники за сокровищами верить отказываются и по-прежнему рвутся на участок богача.