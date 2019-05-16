Новые автомобили в России 2019: какие модели вот-вот появятся на российском рынке

Не для уездного города N

Буковка N в названии Hyundai i30N означает, что это спортивный автомобиль. Не гоночный, конечно, но «горячий». Под капотом здесь 2-литровый двигатель, который выдает 249 или даже 275 л. с., а коробка передач - только 6-ступенчатая механика.

Новинка Hyundai i30N. Фото hyundai.ru

Раз у машины столько сил, то у нее и более жесткая подвеска, и более цепкие тормоза, и нарядный спортивный обвес. Ну и цена - от 2,2 млн рублей. Понятно, в очередь за «Хёндэ» по такой цене народ не выстроится, так что продавать модель будут только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре.

Корейский «немец»

KIA ProCeed - абсолютная новинка, продажи начались только в мае. У модели есть две особенности. Во-первых, необычный тип кузова. Длинный универсал, но со спортивными очертаниями. Он очень популярен у немецких автопроизводителей, и его принято называть shooting brake («шутинг-брейк») - вслед за вместительными конными повозками для охотников, им ведь назад добычу везти. Во-вторых, машина оснащается только турбомоторами в 140 или 200 сил, а также роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Разгон до сотни - от 7,5 секунды.

Знакомьтесь, KIA ProCeed. Фото: Предоставлено пресс-службами

Естественно, дешевой машина с такими характеристиками быть не может. Цена - от 1,5 до 2 млн рублей.

Красивый грузовик

Mitsubishi L200 всегда выглядел не пахарем, а спортсменом, а теперь просто фитнес-модель. Он теперь граненый, с узкими фарами на массивной морде. Внутри изменился дизайн приборной панели, появились полочки для смартфона и дополнительные USB-разъемы для задних пассажиров, руль обзавелся обогревом, а ведь это пикап - рабочая лошадка для перевозки грузов.

Японцы сохранили на машине полноприводную трансмиссию Super Select, но установили в нее более продвинутый 6-ступенчатый автомат, добавили жесткости раме, а в задней подвеске изменили конструкцию рессор для повышения плавности хода. В топовых версиях теперь устанавливаются большие 18-дюймовые колеса. Хорошо преобразился автомобиль, но и цена улетела за 2 миллиона.

Mitsubishi L200: симпатичный труженик. Фото: Предоставлено пресс-службами

На аркане

В конце мая в Москве состоится мировая премьера Renault Arkana. Французы называют его купе-кроссовером из-за покатой крыши. Модное нынче веяние. Обещают в качестве базового 1,6-литровый мотор мощностью 116 л. с. Он простой, сочетается с передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а еще возможен в комплекте с полным приводом и механикой.

Мировая премьера Renault Arkana состоится в Москве в конце мая. Фото renault.ru

Это хорошо, потому что такие вариации должны быть не очень дорогими. Чего не скажешь про вариант со 150-сильным турбомотором, разработанным вместе с «Мерседесом», а также с новой бесступенчатой коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода. Такой комплект в цене потянет явно больше миллиона. Даже с учетом того, что машину будут собирать на заводе в Москве, да и в разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.

Под знаком V

В салонах дилеров Nissan появился обновленный Qashqai. Модель образца 2019 года вы легко отличите по нарядному передку. У нее новые фары, решетка радиатора, бамперы, чуть изменившиеся крылья и капот. Если видите V-образное оформление с хромом - это он.

Так выглядит обновленный Nissan Qashqai. Фото: Предоставлено пресс-службами

В салоне руль от модели X-Trail, у переднего пассажирского кресла есть электрорегулировки, в том числе по высоте и удобству поясничного подпора, появились подогревы руля и заднего дивана. Говорят, что-то изменили в части настроек подвески. Но главное - улучшили шумоизоляцию. Цена - около 2 млн рублей.

ДЕНЕЖКИ

Не жили богато, есть с чего начинать?

Спрос на дорогие иномарки опять растет

В первые три месяца 2019 года россияне приобрели почти 35 тысяч новых престижных автомобилей, и это на девять процентов больше, чем год назад. И снова, как уже бывало не раз, премиум-сегмент растет на фоне падения всего российского авторынка. Действует старая добрая схема: богатые богатеют, бедные беднеют.

По итогам трех месяцев нынешнего года лидером продаж среди премиальных брендов является немецкая BMW. У нее прирост продаж - 22%! Раньше лидером был Mercedes-Benz, но теперь опустился на вторую строчку рейтинга. Хотя и он тоже показал прирост в 5%. А вот японский Lexus провалился, у него минус 21%. Дальше «по росту» стоят Audi, Land Rover, Volvo, Infiniti.

Удивительно, что у некоторых премиальных марок произошел взрывной рост спроса: Porsche - плюс 39%, Genesis (корейская марка) - плюс 191%, MINI - плюс 23%, Jeep - плюс 80%. Если бы речь шла о штучных продажах, то можно было бы сказать, что реализация двух-трех машин сверх нормы дала такие большие процессы, но речь идет о многих сотнях автомобилей.

Средневзвешенную цену премиального автомобиля в стране эксперты не называют, но нужно понимать, что даже самые дешевые новые BMW, Mercedes-Benz и Lexus стоят примерно от двух миллионов.

ВОКРУГ РУЛЯ

Путаница со страховкой

Что будет, если на ОСАГО «наденут» каско

Профильным министерствам совместно с Центробанком поручено рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров. Минфин, Минэкономразвития и Минюст совместно с Банком России должны доложить в правительство до 1 июня 2019 года, есть ли в этом какой-то смысл. А чего нам начинать бояться?

Чиновникам поручили придумать, как можно включить обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско). То есть объединить ОСАГО и каско в единый полис по принципу «два в одном».

- Это как пытаться объединить круглое и зеленое, - комментирует автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. - Потому что ОСАГО гарантирует выплаты страховой компании за виновника ДТП пострадавшей стороне, и это обязательная форма страхования. А каско - это «комплексное автострахование кроме ОСАГО», по сути, страхование имущества самого автовладельца, оно добровольное.

Цель, естественно, благая: все это нужно для удешевления услуг автострахования. Такой универсальный полис должен стоить меньше, чем цена ОСАГО вместе с каско, если покупать их по отдельности. В ЦБ говорят, что считают возможным рассмотреть введение в России комбинированного полиса. Но сколько он будет стоить и станет ли обязательным - вот вопрос.

- Средний полис ОСАГО в стране стоит примерно 5,5 тысячи рублей. А средний полис каско - больше 50 тысяч. Даже если предположить, что совмещенный полис за счет большего охвата будет стоить тысяч 45 в год, много ли найдется желающих его приобрести? Думаю, что вряд ли, - делает резонный вывод автоэксперт.

Безусловно, было бы хорошо объединить все виды автострахования в один полис да еще добавить сюда страхование жизни и здоровья, но у нас и при нынешней цене ОСАГО немало водителей ездит без полисов. И это является реальной проблемой, потому что в случае аварии по вине водителя без полиса никакая страховая не заплатит, нужно обращаться в суд и требовать возмещения от самого виновника ДТП.