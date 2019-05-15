В Подмосковье студент изрезал дома школьницу православной гимназии

В городе Электросталь Московской области студент 2 курса «Электростальского колледжа» изрезал дома ученицу 8 класса Православной гимназии им. А. Рублева.

Девочка, как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, была доставлена бригадой «скорой помощи» в местную больницу с множественными колото-резаными ранами грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Восьмиклассница проживает вдвоем с мамой, на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время врачи ей сделали операцию, девочка находится в тяжелом состоянии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, как уточнил собеседник издания, задержан ее знакомый - студент, который находясь в гостях у пострадавшей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ей множественные ножевые ранения.

Ранее сайт kp.ru писал, что на западе Москвы подросток порезал ножом водителя элитной московской школы.