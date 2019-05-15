2019-05-15T11:40:49+03:00
Происшествия

В Подмосковье студент изрезал дома школьницу православной гимназии

Девочку со множеством ранений доставили в больницу
Марина ВЕНЦОВА
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В Подмосковье девочку со множеством ранений доставили в больницуВ Подмосковье девочку со множеством ранений доставили в больницуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В городе Электросталь Московской области студент 2 курса «Электростальского колледжа» изрезал дома ученицу 8 класса Православной гимназии им. А. Рублева.

Девочка, как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, была доставлена бригадой «скорой помощи» в местную больницу с множественными колото-резаными ранами грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Восьмиклассница проживает вдвоем с мамой, на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время врачи ей сделали операцию, девочка находится в тяжелом состоянии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, как уточнил собеседник издания, задержан ее знакомый - студент, который находясь в гостях у пострадавшей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ей множественные ножевые ранения.

Ранее сайт kp.ru писал, что на западе Москвы подросток порезал ножом водителя элитной московской школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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