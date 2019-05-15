2019-05-15T12:47:42+03:00
Происшествия

В Крымском СИЗО до смерти забили заключенного

Избитого мужчину привезли из следственного изолятора в больницу с переломами ребер и другими серьезными травмами. Через неделю мужчина скончался на больничной койке
Наталия ЕРОШКИНА
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1 мая 44-летнего Владислава Шаульского под конвоем доставили из СИЗО № 1 в Городскую клиническую больницу.1 мая 44-летнего Владислава Шаульского под конвоем доставили из СИЗО № 1 в Городскую клиническую больницу.Фото: СОЦСЕТИ
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1 мая 44-летнего Владислава Шаульского под конвоем доставили из СИЗО № 1 в Городскую клиническую больницу. Мужчина жаловался на непроходимость кишечника и острые боли в области живота. Однако врачи еще до тщательного осмотра увидели на теле пострадавшего гематомы и синяки, а после диагностики предварительные наблюдения лишь подтвердились. На Владиславе практически не было живого места: многочисленные переломы, внутрибрюшное кровоизлияние, ссадины по всему телу. С таким диагнозом мужчину сразу отправили в реанимацию для срочной операции и лечения. Об обстоятельствах травм Владислав отказался говорить с медиками.

- Врачи диагностировали у 44-летнего мужчины множественные переломы ребер, осложненные пневмотороксом, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутрибрюшное излияние. – Сообщил источник КП в правоохранительных органах. – Мужчина всячески пытался отрицать травмы, но врачи по инструкции сообщили об инциденте в МВД. Также врачи говорили, что мужчина был сильно напуган и боялся сказать лишнего слова об обстоятельствах травмы.

Неделю врачи боролись за жизнь Владислава, но с каждым днём его состояние ухудшалось. Повреждения были слишком обширными. Всё это время медики допытывались, кто нанёс мужчине такие увечья. Но Владислав ничего не рассказывал. Сотрудники, которые в спешке доставили пострадавшего в больницу этого тоже пояснить не смогли. 8 мая мужчина скончался в больнице.

Интересно, что Владислав долгое время был в розыске. Тот человек, который написал на него два года назад заявление в полицию, даже не знал, что мужчину задержали по его делу. КП разыскал заявителя. Его зовут Андрей. Два года назад он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже крупной суммы денег.

— Владислав украл 460 тысяч рублей из кассы строительной фирмы и сбежал. С тех пор я его не видел, в августе 2 года будет. – Вспоминает Андрей. - Я думал, он до сих пор в розыске. Мне даже никто не сообщил, что он задержан, и тем более про гибель. Он, конечно, нехорошо поступил, но такой судьбы не заслуживает.

Сейчас дело уже передано в СК. В ближайшее время следователи должны установить реальную причину смерти Владислава, а также выяснить, почему мужчина отказывался говорить об избиении врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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