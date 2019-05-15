"Едет батька Ким на бронепоезде": Нейромонах Феофан спел частушки про лидера Северной Кореи и биткоин

Народное музыкально-новостное шоу «Яблочко», в котором горячие новостные сюжеты будут представлены на манер одноименных удалых частушек времен Гражданской войны запустили на YouTube.

Авторы проекта Олег Степанов и писатель Даниил Шеповалов уже спели о визите Ким Чен Ына («Едет батька Ким на бронепоезде»), а также и резком росте биткоина.

Yablochko Про рост биткоина.

- Мне всегда очень нравились частушки «Яблочко». В них заключен огромный оптимизм и жизненная сила. Я переслушал и перечитал все частушки, которые смог найти. И они закончились. Душа просит новые, а где их взять? Только придумывать самим! Вот мы с Олегом и решили продолжить эту традицию. Берем новости и знакомые имена из телевизора, а затем превращаем их в «Яблочко»», - поделился своими мыслями Даниил Шеповалов.

При этом Олег Степанов рассказал, что впервые я услышал формат частушки «Яблочко» в фильме «Собачье сердце», и сразу загорелся ее созданием. «В лучших традициях Твиттера коротенькие русские песни-частушки не напрягают моё естество, а лишь даруют чистое веселье!», - отметил он.

Yablochko Про рост биткоина.

Авторы проекта планируют выпускать новые частушки на регулярной основе в зависимости от того, как будут появляться интересные им темы. Каждое творение будет сопровождаться юмористическим видеорядом с интеграцией компьютерной графики, выполненной в духе «дополненной реальности».

«Яблочко» - это русская песня-частушка, которая была популярной в начале прошлого века. Она была известна своими многочисленными вариантами текстов времен Гражданской войны. К такому формату творчества обращались с свое время красные, белые, махновцы.