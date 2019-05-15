Повышенный риск инфаркта записан в нашей ДНК

Результаты исследования ученых кардиологов из поликлиники Римского университета Тор Вергата были недавно опубликованы в научном журнале Plos One. Руководители исследовательской группы Джузеппе Новелли (ректор, директор лаборатории медицинской генетики) и Франческо Ромео (директор поликлиники кардиологии), говорят, что теперь сердечный приступ можно предотвратить. Потому что, оказывается, у тех, кто подвержен наибольшему риску инфаркта, есть особая «отметка» в крови. Теперь его можно выявить заранее и принять меры.

Только в Италии ежегодно умирает от инфарктов 70 тысяч человек. Болезни сердца, приводящие к инфаркту, по мнению итальянских докторов, вызывают сочетание образа жизни и наследственности. То есть, даже если человек ведет абсолютно здоровый образ жизни, он не застрахован от инфаркта.

В исследовании участвовали пациенты со стабильной ИБС (т.е. ишемической болезнью сердца без инфаркта) и пациенты с нестабильной ИБС (т. е. ишемической болезнью сердца с инфарктом). Говоря медицинским языком, врачи проанализировали экспрессию «малых мессенджеров» некодирующей РНК, циркулирующей в крови (микро-РНК), которые функционируют как биомаркеры, позволяющие определить вероятность инфаркта. Было обнаружено, что у пациентов с ИБС после сердечного приступа очень низкие показатели определенных молекул по сравнению с пациентами со стабильной ИБС.

- Это не первый биомаркер инфаркта, идентифицированный до сих пор, - объясняет в своей статье доктор Новелли, - но он является наиболее важным. На самом деле он позволяет идентифицировать в группе лиц, подвергающихся риску, тех, кто подвергается наиболее высокому риску и кому необходимо терапевтическое вмешательство и даже возможно, немедленная операция. Благодаря этому открытию медицина становится более точной и персонализированной. Наличие этой информации, - добавляет Новелли, - может быть полезным в качестве прогностического теста острого сердечного приступа у пациентов, которые обращаются в отделение неотложной помощи, чтобы врачам действовать более уверенно.

Сейчас итальянские кардиологи ожидают также подтверждения результатов этого исследования у других групп населения, чтобы выявление этого маркера по анализу крови могло официально стать диагностическим инструментом в клинической практике.