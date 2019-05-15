Евгений Ловчев: С Глушаковым и с Кокориным клубы заигрывают, потому-что футболисты - это товар

Во вторник в кабинетах футбольного клуба «Спартак» было жарче, чем на футбольном поле, где красно-белые в последнее время выглядят довольно блекло. В народной команде перетряхнули все руководство. Главным финансистом и зампредом совета директоров стал Сергей Михайлов, а на посту спортивного директора Сергея Родионова сменил футбольный агент Томас Цорн. Кроме того на совете директоров решили избавиться от скандального капитана Дениса Глушакова. При этом главный тренер Олег Кононов остался еще на один сезон. И еще стало ясно, что владелец клуба миллиардер Леонид Федун клуб пока продавать не собирается, хотя такие слухи ходили уже не первый месяц.

Прокомментировать смену состава в самом популярном клубе России мы попросили заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева.

- Евгений Серафимович, то, что произошло в «Спартаке», что это – революция или рабочий момент?

- Я не могу это назвать революцией, потому что в «Спартаке» на протяжении долгого времени ведется неправильная политика. Дело в том, что Федун, мое глубочайшее убеждение, уверовал в то, что его успешную модель в бизнесе, в «Лукойле», можно также перенести и на футбол – я доверю этому финансы, этому что-то внутри – и все пойдет. В футболе все значительно сложнее, здесь очень много нюансов. Это и коллективность, и уважение к клубу, и взаимоотношения тренера с игроками, игроков внутри команды. Слишком много есть привходящих вещей, а не тупо: я начальник, ты – дурак.

Помните, был такой руководитель «Спартака» Первак. И Федун его назвал кризисным менеджером. Что такое в футбольной команде кризисный менеджер? И он продолжает гнуть эту линию. Появился Сергей Родионов (бывший футболист «Спартака» - Ред.). Я его уважаю, но у меня есть примеры Симоняна, Бескова, а особенно Старостина, и я видел совершенно другое отношение, другую работу.

- Понятно, не тот масштаб личности.

- Масштаб личности в том числе. Но я бы сказал, масштаб притязаний. Мне кажется, что нынешние перестановки - это менять шило на мыло. Каким-то руководителем там стал сын Сергея Прядкина Томас Цорн. Мыслишка такая: Прядкин руководит премьер-лигой, значит, мы какие-то преференции будем иметь. Я не знаю такого спортивного руководителя – Томаса Цорна.

Я заметил, что Федун не хочет доверять кому-то кроме родственников или каких-то близких людей. Тот же Сергей Михайлов руководил каким-то фондом у Федуна. Короче говоря, он ничего не выпускает из своих рук. Однажды такая история была. «Спартак» проиграл 4:0 ЦСКА на «Открытие Арене». А там были Алекперов и Лавров. Насколько я слышал, они позвали на ковер Федуна и сказали ему: слушай, сам не понимаешь, так отдай это людям, которые что-то смыслят в футболе. Вот тогда как раз Сергей Родионов и появился. Но это пыль в глаза, по большому счету... Я еще раз говорю, там очень много тонкостей. Я все-таки был руководителем футбольного клуба «Спартак». И европейцы были, и выигрывали мы чемпионаты. Там много сопутствующих, и не только финансов.

Сейчас я вижу, что какое-то время одни порулили, теперь будут другие какое-то время рулить. Когда перетряхивают руководство, наверное, надо посоветоваться и с Романцевым, и с Симоняном, с людьми, которые руководили этой командой, выслушать какие-то пожелания от них. Я так понимаю, что совет директоров тоже какой-то непонятный для нас. Мы так и не знаем, кто входит в его состав. Я так понимаю, что это люди, приближенные к Федуну, но никого из этих людей я на футбольном поле никогда не видел. Поэтому для меня эти перестановки заканчиваются словом «посмотрим».

- Не обнадежили вы болельщиков.

- А чем обнадежишь-то? Я понимаю, что предыдущее руководство изжило себя, но я не понимаю, что дальше будет. Какие преференции у того же главного тренера Олега Кононова, кто будет игроков покупать, кто станет их оценивать, под что будут подбираться футболисты? То, что чемпионский состав «Спартака» уже умер, это без сомнения, но есть ряд игроков, которые заметны, которые могут играть. Смотрите, сколько скандалов - болельщики, Глушаков, Гулиев... Совсем недавно команда встряхнулась, Кононов показывал просто очень приличный футбол на Кубке Катара. А дальше все развалилось. У Старостина никогда в жизни не развалилось бы, а у этих руководителей развалилось.

- На днях в сеть слили очередную переписку Глушакова. Только уже не перебранку с женой, а то как он участвовал в отставке Массимо Карреры. И теперь совет директоров решает чуть ли не первым пунктом вопрос об одном футболисте.

- А что решили? Я не знаю.

- Избавиться от него, продать.

- Я думаю, тут очень просто. Футболисты это товар, это деньги. Тот же «Зенит» заигрывает с Кокориным, который стулом бьет по голове кого он хочет, и не важно, кто это – Пак или мы с вами. Не рвет с ним отношений - потому что это товар, который надо продавать. С Глушаковым тоже понятно - болельщик не хочет Глушакова. Хотя болельщик не должен управлять этим процессом. Но он запущен, этот процесс, по большому счету, предыдущим руководством. Но самое главное не в этом, наверное. Самое главное в том, что он сдал с точки зрения игры и возраста. Поэтому, чтобы выручить какие-то деньги, приняли решение продать футболиста.