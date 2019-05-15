2019-05-16T19:25:57+03:00
Экономика

Минфин предупреждает: на рынке ювелирных изделий полно контрафакта

Оборот нелегальных дельцов составляет порядка 50 млрд рублей в год
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Депутаты собираются ввести с 2020 года обязательную маркировку драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.Депутаты собираются ввести с 2020 года обязательную маркировку драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Нелегальный оборот на рынке ювелирных изделий в России составляет порядка 50 млрд рублей в год. При том что легальный — 6 млрд. Такие цифры привел на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству замминистра финансов Алексей Моисеев.

-Вероятность того, что ваше изделие заржавеет, либо позеленеет или почернеет в зависимости от того, что там намешано вместо золота, приближается к 70%, - предостерег он любителей ювелирки.

Откуда такое количество подделок?

- Как правило, это контрабанда, которая проходит через границы с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, которые не слишком хорошо охраняются, прямо скажем. И есть рынки в сопредельных странах, где вы можете за небольшую плату на любое изделие пробу поставить. Приходите и говорите: "Хочу колечки". "Хорошо, бери колечки. А какую пробу тебе поставить, какой страны? - пояснил замглавы Минфина.

Ситуация, как уже неоднократно заявляли в этом ведомстве, усугубляется запретом на плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и продажей изделий из драгметаллов и считаются малым бизнесом. Проверять их можно не реже чем раз в три года — в том числе и в рамках государственного пробирного контроля. Как сетовал недавно тот же Алексей Моисеев, достаточно часто ушлые торговцы золотишком перерегистрируют свои фирмочки каждый год — и таким образом вообще не попадают под контроль. А по данным Пробирной палаты России, порядка 90% организаций и ИП, которые стоят на спецучете (то есть официально вправе заниматься производством, использованием и обращением драгметаллов), - именно малый бизнес.

В Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект, которым предполагается снять запрет на плановые проверки для таких предприятий. Кроме того, предлагается ввести с 2020 года обязательную маркировку драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Законопроект об этом уже подготовлен. Маркировка предполагает, что на этикетку ювелирного изделия будет нанесен QR-код со всей необходимой информацией о товаре, сырье, из которого он изготовлен, производителе и т.п. Она в том числе будет доступна и потребителям: достаточно поднести к коду смартфон.

Пока же любителям золотишка ничего не остается, как следовать совету замглавы Минфина: покупать ювелирные изделия в фирменных брендовых магазинах, где происхождение товара и его качество всегда отслеживается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов