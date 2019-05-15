«Иконостасам» на мундирах объявлена война

В праздничные дни часто можно видеть ветеранов (да и строевых офицеров) на кителях которых позвякивают пудовые гроздья орденов и медалей. Но среди реально заслуженных и уважаемых госнаград на их форме нередко сверкают густым рядом и разные ведомственные, общественные, иностранные. Присмотришься к ним, а это - или церковный орден, или медаль, выпущенная какой-нибудь организацией к своему юбилею или событию столетней давности. Да что там! У нас в стране есть даже «Герои Советского Союза», которые получили свои «золотые звезды» от имени подпольного «Верховного Совета СССР» или некоей «Академии безопасности». И вот, наконец, Минобороны России решило навести порядок. И разработало новые правила ношения наград на парадной военной форме.

У читателей «Комсомолки» в связи с этим сразу возникли вопросы. Отвечаем.

1. Что принципиального в новых правилах?

Скажу сразу, на некоторые мои вопросы о новых правилах в военном ведомстве пока ответа не дали. Например, решено, что военные смогут носить не больше 10 государственных орденов и медалей, а также ведомственных геральдических знаков. Но почему только 10? А если у служивого 11 или 15 государственных орденов и ведомственных медалей? Ему что - снимать «лишние» с мундира? И по какому же принципу? Непонятно. Идем дальше.

К парадной военной форме нельзя будет прикреплять гражданские и общественные награды. Запрет будет распространяться на все случаи ношения формы, - даже при походе в гости к теще.

Новые правила требуют, чтобы на мундире оставались лишь те награды, «которые имеют реальную ценность». А по каким критериям это определять?

Да, по количеству наград на мундире военного сразу будет видно как отмечена его служба государством. Но некоторые въедливые люди в погонах уже ворчат: а разве ведомственная медаль Минобороны, скажем, за участие в боевых действиях в Сирии, - не является государственной? Ведь люди выполняли задачу государственной важности. И на этот вопрос люди тоже ждут ответов.

2. Правда ли, что норма «не больше 10 наград» уже введена на Парадах Победы?

Да, но такой порядок был введен негласно, чтобы военные не украшали грудь рядами медалей, мало говорящих о реальных заслугах их обладателя.

Теперь этот порядок будет закреплен в «Правилах ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков».

3. А Шойгу носит ордена по правилам?

Кроме Золотой Звезды Героя России Шойгу является кавалером 6 российских орденов и нескольких иностранных, а также многих медалей. Но на его парадном кителе можно увидеть лишь те, которые в соответствии с новыми правилами имеют наибольшую «реальную ценность». Любопытно, что министр обороны рядом с орденами посчитал нужным разместить медаль «За возвращение Крыма». Кстати Золотую Звезду Героя России Шойгу получил в 1999 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении долга в экстремальных ситуациях (мало кто знает, что в одной из операций на Кавказе, связанной с большим риском для жизни, глава Госкомитета по делам ГО и ЧС был ранен).

Глава Минобороны Сергей Шойгу на репетиции Парада Победы, май 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. Не обидятся те, кто «не воевал»?

Некоторые эксперты уже забеспокоились - есть военные, которые не участвовали в боевых действиях и спецоперациях, не испытывали новейшую технику. Поэтому у них нет государственных орденов. Только ведомственные медали. Но это — тоже достойные военнослужащие. Получится, что на их кителе практически не будет наград? Справедливо ли это?

Да, в нашей армии - сотни тысяч достойных людей. Но это вовсе не значит, что каждому из низ полагается орден или «высокая» медаль. Все эти награды человек получает в зависимости от заслуг. Если ордена и медали будут раздавать по принципу «чтобы никому обидно не было», то их ценность потеряет смысл. Они могут превратиться в побрякушки, раздаваемые в порядке очереди, к юбилеям.

5. Зачем вообще эти «реформации» с наградами?

Тут несколько причин. Из-за того, что государство долгое время «лояльно» относилось к наградам, которые нацеплялись на мундиры военных, многие тщесланвые люди, как говрится, потеряли берега. Добывшие свои ордена и медали кровью, с риском для жизни, смешались с теми, кто любит навешивать на себя «побрякушки», не имеющие отношения к службе и героизму. Тут давно надо было навести порядок.

И второе. С появлением новых правил окончательно формируется новый облик парадной формы. Над ним начали работать еще в 2015 году, когда министр обороны поручил изготовить образцы парадных кителей, взяв за основу мундиры парадного образца 1945 года.

6. Кто сегодня в армии имеет больше всего наград?

Это полковник Воздушно-космических сил (ВКС) России Игорь Родобольский.

Он награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и многими медалями.

Родобольский занесён в Книгу рекордов Вооружённых сил России как обладатель максимального количества госнаград, полученных одним военнослужащим ВКС РФ.