2019-05-15T17:21:19+03:00
В мире

В Германии ищут стрелка, застрелившего пятерых человек из арбалета

Полиция пытается установить связь между таинственными преступлениями
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments8
Работа немецких криминалистов на месте преступления.Работа немецких криминалистов на месте преступления.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Загадочные убийства произошли в двух немецких городах Пассау (Бавария) и Виттинген (Нижняя Саксония). В минувшие выходные в сельской гостинице под Пассау были найдены тела трех человек, пронзенные арбалетными стрелами. 53-летний мужчина и 33-летний женщина лежали на кровати, взявшись за руки. А тело второй женщины, следователи называют ее «С», находилось рядом с постелью.

В номере полиция обнаружила три арбалета, один из которых лежал в сумке, принадлежавшей убитым. Никаких признаков борьбы или присутствия в комнате постороннего человека следователи не нашли. Да и постояльцы гостиницы в ночь убийства не слышали никаких подозрительных звуков.

Как рассказали владельцы отеля, таинственная троица забронировала номер на троих с односпальной и двуспальной кроватями на три дня. Прибыла компания в пятницу вечером, взяла бутылку воды и кока-колу и пожелала всем присутствующим хорошего вечера.

У мужчины была длинная белая борода, а женщины были одеты во все черное, чем удивили постояльцев отеля.

После того, как СМИ рассказали о загадочном убийстве в Пассау, в полицию Виттингена, что в 600 км от того злополучного отеля, позвонила женщина и пожаловалась на странный запах, идущий из соседней квартиры, и забитый почтовый ящик.

В квартире были найдены тела двух молодых женщин. Как пишет немецкая пресса, одна из убитых была сестрой 30-летней «С», погибшей в гостинице. Более того, эта «нехорошая квартира» была зарегистрирована на «С», женщина снимала ее с марта.

Сейчас полиция пытается установить связь между этими загадочными смертями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов