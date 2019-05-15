В Германии ищут стрелка, застрелившего пятерых человек из арбалета

Загадочные убийства произошли в двух немецких городах Пассау (Бавария) и Виттинген (Нижняя Саксония). В минувшие выходные в сельской гостинице под Пассау были найдены тела трех человек, пронзенные арбалетными стрелами. 53-летний мужчина и 33-летний женщина лежали на кровати, взявшись за руки. А тело второй женщины, следователи называют ее «С», находилось рядом с постелью.

В номере полиция обнаружила три арбалета, один из которых лежал в сумке, принадлежавшей убитым. Никаких признаков борьбы или присутствия в комнате постороннего человека следователи не нашли. Да и постояльцы гостиницы в ночь убийства не слышали никаких подозрительных звуков.

Как рассказали владельцы отеля, таинственная троица забронировала номер на троих с односпальной и двуспальной кроватями на три дня. Прибыла компания в пятницу вечером, взяла бутылку воды и кока-колу и пожелала всем присутствующим хорошего вечера.

У мужчины была длинная белая борода, а женщины были одеты во все черное, чем удивили постояльцев отеля.

После того, как СМИ рассказали о загадочном убийстве в Пассау, в полицию Виттингена, что в 600 км от того злополучного отеля, позвонила женщина и пожаловалась на странный запах, идущий из соседней квартиры, и забитый почтовый ящик.

В квартире были найдены тела двух молодых женщин. Как пишет немецкая пресса, одна из убитых была сестрой 30-летней «С», погибшей в гостинице. Более того, эта «нехорошая квартира» была зарегистрирована на «С», женщина снимала ее с марта.

Сейчас полиция пытается установить связь между этими загадочными смертями.