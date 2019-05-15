2019-05-16T03:08:41+03:00
Звезды

Собчак рассказала Киркорову о своих постельных пристрастиях: «Иногда хочется, чтобы меня кто-то с плеточкой выпорол!»

Король поп-сцены стал героем шоу «Осторожно, Собчак»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Ксения Собчак и Филипп Киркоров.Ксения Собчак и Филипп Киркоров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Очередным гостем Ютуб-канала Ксении Собчак стал Филипп Киркоров. Хотя Ксения сама наведалась в роскошный подмосковный дом короля сцены. Там-то, пригубив стаканчик-другой вредной колы (главная слабость артиста), Филипп рассказал Ксюше, что домик его изначально стоил 25 миллионов долларов, но потом ему удалось с помощью природной дипломатии сбить цену почти вдвое.

Ксения Собчак наведалась в подмосковный дом Филиппа Киркорова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак наведалась в подмосковный дом Филиппа Киркорова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Правда тут на месте гардеробной такое было… Все, как ты, Ксюша, любишь: всякие БДСМ-штучки, шест, все для садомазо игрищ. Сомнительный дом был, — откровенничал Киркоров.

— К БДСМ я не равнодушна. Хочется, чтобы меня кто-то с плеточкой выпорол, — призналась Собчак.

— Но, видимо, мужиков таких нет, — предположил Филипп.

После осмотра огромного гардероба Киркорова Ксюша не без легкой зависти заметила: «Если вернуть деньги за этот гардероб, можно ещё такой же дом построить!»

Стройные ряды обуви в гардеробе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стройные ряды обуви в гардеробе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Киркоров тут же сделал широкий жест, подарив Собчак новый свитшот с Микки Маусом из своего гардероба, который он еще не успел выгулять на светских раутах: «Носи, девочка, на здоровье!».

Филипп подарил гостье новый свитшот. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Филипп подарил гостье новый свитшот.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А потом артист поведал, как после рождения детей пересмотрел свою жизнь, простил врагов.

Филипп с дочкой Аллой-Викторией. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Филипп с дочкой Аллой-Викторией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Припомнил случай, когда в СМИ его обвиняли в избиении помощницы режиссера Марины Яблоковой.

Пригожин развернул чудовищную кампанию, подключив СМИ, которые рисовали этой девушке синяки. И обвинили меня в том, чего я не делал. Я не живу воспоминаниями. Взял ластик, стёр. Мне проще тогда было сказать, да, ударил. Уехать в психушку, чтобы отстали от меня, — признался Филипп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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