Участник конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге: Людей не спросили!

В Екатеринбурге разгорается конфликт вокруг строительства храма на месте сквера у Драматического театра. Противостояние противников и защитников церкви наблюдается давно, но в последние три дня оно заметно активизировалось. О событиях "КП" рассказал их непосредственный участник, политтехнолог Платон Маматов.

- Платон, что происходит в Екатеринбурге?

- Я был там и видел, что большинство людей, которые выходили на протесты, они не против храма и не за сквер. Претензии другие. Они говорят: а почему нас не спросили? Почему ночью строят какие-то заборы? Это место, где гуляет весь город. В Екатеринбурге не так много скверов. Туда люди приезжают с самых окраин - погулять по набережной. И многие воспринимают это место как часть собственной квартиры...

- Что сейчас может исправить ситуацию - городской референдум?

- Авторитетный человек. Политик или, может, авторитетный представитель церкви. И вчера, кстати, такой представитель приезжал на протесты, святой отец ходил, разговаривал с людьми. Его, кстати, очень хорошо принимали.

- Мы слышали, оскорбления в его адрес летели.

- Оскорбления звучали с задних рядов, от не очень трезвых. Их оттаскивали в сторону и даже побили. А люди, которые разговаривали со священником, очень уважительно к нему отнеслись! Сейчас может все исправить человек, который выйдет и скажет: знаете, все тут - екатеринбуржцы, и те, кто за храм, и те, кто против. И Росгвардия, которая охраняет этот забор, - тоже екатеринбуржцы. Мы не должны между собой воевать.

- Какой выход?

- Очень простой. Взять паузу, чтобы все успокоились.

- Вы сами-то в это верите?

- Знаете, в Екатеринбурге строительных историй за последние годы очень много, до фига чего в центре понастроили, никого не спросив. А недовольство имеет свойство накапливаться. И вот эта храмовая история - это накопленный негатив от предыдущих проектов - от торгового центра, впихнутого на место исторического памятника «Пассаж», от снесенной телебашни. Тут точечная застройка, там точечная застройка. Вроде все понемножку, а через несколько лет - р-р-раз! - и вот уже тысячи людей устраивают массовые беспорядки. И дело уже не в храме.

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