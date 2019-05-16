Новые правила диспансеризации: больше обследований на рак и медосмотры каждый год с 40 лет

Накануне майских праздников вступил в силу приказ Минздрава России № 124н, который радикально обновил правила бесплатной диспансеризации для взрослых в нашей стране. Что меняется для каждого из нас? «КП» внимательно изучила новый документ вместе с экспертом по здравоохранению и ОМС (обязательному медстрахованию), председателем совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андреем Рыжаковым.

ЕСЛИ ВАМ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ

Диспансеризация по полной программе (см. далее) в таком возрасте полагается раз в три года. Напоминание о том, что пришел ваш черед пройтись по врачам, должна прислать смской (или, например, по почте либо телефонным звонком) страховая медицинская компания, выдавшая вам полис ОМС.

В то же время теперь добавился еще один вариант: бесплатный профилактический медицинский осмотр. Это, можно сказать, сокращенная диспансеризация, лайт-вариант. В обновленном законодательстве сказано, что любой совершеннолетний гражданин России имеет право на такой профосмотр не реже одного раза в год. Как часто это можно делать максимум, не уточняется. Эксперты считают, что раза в год вполне достаточно - кроме случаев, когда есть повышенные риски для здоровья. Например, наследственная предрасположенность к опасным заболеваниям - тогда лечащий врач подскажет, с какой периодичностью нужно обследоваться, чтобы вовремя поймать болезнь.

В профилактический медосмотр входят:

- анкетирование. Врач выясняет жалобы, нет ли отягощенной наследственности и симптомов, характерных для самых распространенных и наиболее опасных зааболеваний - сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, системы пищеварения. Также заполняются пункты о вредных привычках, характере питания, физической активности.

- антропометрия, то есть измерение роста, массы тела, окружности талии. На основании этих данных врач определяет индекс массы тела;

- измерение артериального давления;

- определение уровня общего холестерина в крови;

- определение уровня глюкозы в крови натощак;

- флюорография легких (1 раз в 2 года);

- электрокардиография: при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;

- измерение внутриглазного давления при первом профосмотре, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;

- осмотр гинекологом - для женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год.

Важно: после профосмотра и с учетом его итогов врач-терапевт либо врач кабинета медпрофилактики обязательно должен провести «онкоосмотр». Чтобы убедиться, что у человека нет признаков, похожих на симптомы онкозаболеваний. Для этого осматривается кожа, слизистая губ и ротовой полости, проводится пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов.

НА ЗАМЕТКУ

А что же диспансеризация для 18 - 39-летних? Как уже было сказано, она проводится раз в три года и состоит из двух этапов. Первый этап - тот самый профилактический медосмотр плюс набор специальных обследований на рак (см. далее «Будь в курсе»). Второй этап диспансеризации - это направления к врачам-специалистам (урологу, неврологу и др.) в зависимости от неполадок в организме, обнаруженных на 1-м этапе.

ЕСЛИ ВАМ 40+

В этом случае новый приказ Минздрава призывает проходить диспансеризацию по полной программе ежегодно. Вот, как она должна выглядеть.

1-й этап диспансеризации:

- профилактический медицинский осмотр (такой же, как для 18 - 39-летних),

- общий анализ крови. Включает определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ (это реакция, которая сигналит о воспалении в организме),

- набор специальных обследований на рак (см. далее «Будь в курсе»).

2-й этап диспансеризации:

- осмотр врача-невролога по медпоказаниям. В частности, если есть подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения;

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Это дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Такое обследование назначается мужчинам 45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление, повышенный уровень общего холестерина и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии). А также это обследование назначается лицам 65 - 90 лет по направлению врача-невролога при подозрении на ранее перенесенный инсульт;

- осмотр врача-хирурга или врача-уролога. Для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл;

- осмотр врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии - по медпоказаниям и направлениям других врачей-специалистов;

- колоноскопия. По назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога при подозрении на онкозаболевания толстого кишечника;

- эзофагогастродуоденоскопия. По назначению врача-терапевта при подозрении на рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;

- рентгенография легких, компьютерная томография легких. По назначению врача-терапевта при подозрении на рак легкого;

- спирометрия. По назначению врача-терапевта для курящих граждан и при подозрении на хроническое бронхолегочное заболевание;

- осмотр гинеколога. Для женщин с неблагоприятными изменениями, обнаруженными при обследованиях на рак шейки матки, а также на рак молочныж желез;

- осмотр врача-оториноларинголога. По медпоказаниям для граждан 65 лет и старше;

- осмотр врача-офтальмолога. Для граждан 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, а также 65 лет и старше со сниженной остротой зрения, не поддающейся очковой коррекции.

БУДЬ В КУРСЕ

Чтобы вовремя поймать онкоболезни

Врачи-онкологи напоминают: при обнаружении на 1 - 2 стадии большинство видов рака можно успешно лечить. Поэтому очень важно обследоваться, чтобы не упустить ранние стадии. С другой стороны, известна и проблема гипердиагностики - когда признаки онкоболезней «находят» там, где рака на самом деле нет. Поэтому эксперты призывают ни в коем случае не паниковать - все-таки в данном случае, в рамках диспансеризации, речь идет именно о первичных обследованиях. Предварительные диагнозы нужно тщательно проверять и перепроверять.

По новым правилам проводятся такие виды обследований:

- маммография, для женщин 40 - 75 лет раз в два года;

- ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин от 18 до 64 лет раз в три года (для ранней диагностики рака шейки матки);

- определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, для мужчин в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года (помогает в борьбе против рака предстательной железы);

- анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 40 — 64 лет раз в два года, 65 - 75 лет - раз в год;

- эзофагогастродуоденоскопия - в 45 лет.

Также по медпоказаниям в рамках 2-го этапа диспансеризации проводятся рентгенография легких или компьютерная томография легких (при подозрении на рак легкого), ректороманоскопия и колоноскопия (при подозрении на рак кишечника).

КСТАТИ

Приказ предписывает региональным властям организовать проведение диспансеризации так, чтобы люди могли посещать врачей в том числе в вечерние часы (время не уточняется) и по субботам. А еще в Трудовом кодексе РФ (ч. 1 ст. 185) есть правило: все работники имеют право на свободный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Сейчас такой отгул полагается раз в три года. А в ближайшее время его обещают сделать ежегодным для тех, у кого есть право проходить диспансеризацию каждый год. В первую очередь это граждане 40+.