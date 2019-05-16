Эмбер Херд покорила Каннский фестиваль платьем с прозрачным подолом

Минувшим вечером на Каннском фестивале французский режиссер Ладж Ли представил свой новый фильм – драму «Отверженные» («Les misérables»). По красной дорожке снова прошли голливудские звезды Джулиана Мур, Эль Фэннинг, Людивин Санье. К звездному десанту в Каннах добавилась новая участница – Эмбер Херд. Едва 33-летняя актриса появилась на знаменитой лестнице Дворца Фестивалей, как все фотографы тут же нацелили на нее свои камеры. Бывшая жена Джонни Деппа выбрала для премьеры светлое платье, расшитое блестящими пайетками, со смелым разрезом на подоле.

Эмбер Херд появилась на премьере фильма "Отверженные".Фото: REUTERS

Позируя на красной дороже, Эмбер кокетливо выставила ножку в туфельке на высоком каблуке. Благо подол платья, наполовину прозрачный, позволял похвастаться стройными ногами во всей их красе. Образ дополнил широкий кожаный пояс, подчеркнувший талию звезды.

Эмбер выбрала платье, расшитое пайетками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Канны Эмбер прилетела одна, без своего нового бойфренда. Месяц назад папарацци засекли актрису целующейся на улице с 45-летним режиссером Андресом Мускетти. Аргентинец с итальянскими корнями известен своими фильмами ужасов: режиссер снял в Голливуде картины «Мама» и «Оно». Эмбер и Андрес больше не скрывают своих отношений, но на светских мероприятиях пока еще не появляются вместе. Возможно, это связано с судебной баталией, которую Эмбер сейчас ведет с экс-супругом Джонни Деппом. Джонни подал в суд на бывшую жену из-за обвинения в домашнем насилии, которое он называет ложным. Актриса обвинила его в рукоприкладстве в 2016 году, когда подала на развод. Теперь Депп называет ее свидетельство фальшивкой, и требует 50 миллионов долларов компенсации. Актер говорит, что обвинения Эмбер разрушили его карьеру.

Бывшая жена Джонни Деппа похвасталась стройными ножками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, в иске 55-летний Депп уверяет, что Эмбер стала изменять ему практически сразу после свадьбы. Актриса начала встречаться с миллиардером Илоном Маском уже через месяц после того, как вышла замуж за Деппа. В ответ Эмбер возобновила свой старый иск, снова обвинив Джонни в рукоприкладстве и в подробностях описав, как он издевался над ней.

Прозрачный подол не скрывал прелестей актрисы.Фото: REUTERS

Еще одной новой звездой на красной дорожке премьеры «Отверженных» стала модель Тина Кунаки. Темнокожая красотка приехала на Каннский фестиваль всего через месяц после того, как родила дочку французскому актеру Венсану Касселю. 22-летняя Тина и 52-летний Венсан назвали малышку Амазони.

Тина Кунаки.Фото: REUTERS

Заметно, что Тина еще не вернула свою прежнюю фигуру – в Каннах она появилась в просторном платье, маскирующем живот. Видимо, желание попасть на самый престижный кинофестиваль планеты было настолько велико, что молодая жена Касселя решила не обращать внимания на лишний вес, и просто наслаждаться моментом славы.

Джулиана Мур.Фото: REUTERS