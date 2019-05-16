2019-05-16T14:25:09+03:00
Звезды

Регина Тодоренко в купальнике обиделась на подписчиков, назвавших ее «королевой фотошопа»

Телеведущая поделилась снимками с рекламной компании в бикини
Ольга АНТОНОВА
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Тодоренко продолжила съемки в своем новом ютуб-проекте уже через две недели после выписки из роддомаТодоренко продолжила съемки в своем новом ютуб-проекте уже через две недели после выписки из роддомаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Так получилось, что стать лицом брендом купальников Регине Тодоренко предложили, когда она была на последних месяцах беременности. Поэтому, худеть и заниматься спортом телеведущая начала сразу же появления ребенка на свет, в роддоме, чем сильно удивила врачей. Зато через три месяца на съемках в Дубаи молодая мама смогла продемонстрировать стройную фигуру и подтянутое тело. А на днях, Тодоренко, видимо, в приступе ностальгии решила вновь поделиться теми самыми снимками в бикини. И меньше всего ожидала, что ее лояльные поклонники вдруг обвинят ведущую в злоупотреблении фоторетушью. Нашлись даже те, кто назвал ее «королевой фотошопа».

«Вижу, что многие под предыдущим постом пишут «фотошоп», «фотошоп», «невозможно похудеть так быстро после родов», «ведьма, как пришла в такую форму» .Ребята, которые написали около 20 раз слово «фотошоп» в комментария, я понимаю, что оно входит в ваш «исполинский» словарный запас , но прошу будьте чуточку тактичнее и лучше почитайте мою колонку о том, как привести себя в форму и скинуть 20кг. Это ведь намного полезнее!

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Иногда мне кажется, что у некоторых людей просто нет совести
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Разъясню тем, кто плохо разбирается в рекламных компаниях: почти вся реклама не обходится без ретуши(есть такие исключения, как недавно выпущенная Гуччи ), конечно же, и на моих фото присутствует коррекция, где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе , тк она смотрелась будто шрам после кесарево. Но таких корректировок внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто прикрепить мою улыбающуюся голову (авторская орфография сохранена. Прим. Ред)», - объяснила телезвезда.

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Многие из вас задают мне вопрос о том, как я приходила в форму после рождения ребёнка
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В отклики пришли подруги телеведущей, которые поддержали молодую маму, заявив, что это просто зависть. Мол, пишут те, кто хочет оправдать свой лишний вес и продолжают есть чипсы. А Регина- суперженщина!

И это правда! Тодоренко продолжила съемки в своем новом ютуб-проекте уже через две недели после выписки из роддома. Более того, звезда не оставляла съемки и рекламу даже когда у нее возникли проблемы со здоровьем. Сама Регина признается, что все это стало возможно только благодаря помощи ее мамы, которая была рядом и мужа – Влада Топалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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