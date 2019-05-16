Тарасов подарил новой жене-модели отобранный у Бузовой Мерседес

Историю с отобранным Мерседесом Ольга Бузова не раз рассказывала в своих интервью. Даже в беседе с Ксенией Собчак она призналась, что когда они расходились с футболистом Дмитрием Тарасовым, первым делом он отобрал у нее основное средство передвижения и как непросто ей пришлось без руля. Хотя люксовый Мерседес был подарком звезде «Дом-2» и по неким джентльменским канонам не мог быть взят обратно.

А вот теперь выяснилось, что игрок «Локомотива» не просто забрал иномарку, чтобы продать ее, он отдал ее своей новой жене, модели Насти Костенко. Кстати, именно Анастасию называют причиной разрыва звездной пары. Накануне Костенко в своих Stories Instagram опубликовала фотографию, на которой крупным планом сняла свою руку, лежащую на руле автомобиля известной марки. "Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать", – подписала кадр Анастасия Костенко.

Анастасия Костенко похвасталась, что снова после рождения ребенка села за руль

Несмотря на то, что фото сделано очень крупно, да и длится меньше минуты, особо наблюдательные подписчики разглядели, что это автомобиль той же марки, что в свое время дарил Дмитрий Тарасов Ольге Бузовой. Надо отметить, что Костенко вскоре переехала и в загородный дом в Подмосковье, который футболист строил вместе с Бузовой. Сама же звезда «Дом-2» съехала вместе с собаками в съемное жилье.

Тарасов подарил новой жене-модели отобранный у Бузовой МерседесФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году. Однако, осенью 2016-го поползли слухи о расставании Ольги и Дмитрия. В декабре, Бузова и Тарасов развелись. А уже через год Костенко и Тарасов поженились, и еще через несколько месяцев модель подарила ему дочь Милану.