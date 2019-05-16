2019-05-16T16:45:46+03:00
Звезды

"Не набивает себе цену!": Алену Делону все-таки вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Противники актера заявляли, что из-за его «гомофобных» и «расистких» высказываний он не достоин награды
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Легенда французского кино Ален Делон.Легенда французского кино Ален Делон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

83-летний Ален Делон получил почетную Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноискусство. Генеральный директор фестиваля Тьери Фремо назвал актера "живой легендой и планетарной иконой" кинематографа. И это несмотря на то, что петиция с требованием не вручать актеру награду в интернете подписали более 22 тысяч противников. И все из-за гомофобных» и «расистких» высказываний звезды фильма «Бассейн».

По мнению авторов петиции на столь масштабных международных мероприятиях "не должно быть места расистам, сексистам и гомофобам", поэтому награждение Делона следует отменить. Однако, комиссия Каннского кинофестиваля посчитала иначе.

На чем же основано обвинение? В вину актеру вменяется его высказывание о том, что однополым семейным парам не следует давать право на усыновление ребенка. Этим мнением Делон поделился в то время, когда во Франции шли жаркие дебаты вокруг закона разрешающим однополым бракам усыновление ребенка. Закон тогда приняли, но Делон своего мнения не поменял.

Зато теперь поддержавшая петицию Мелисса Силверстайн – основательница феминистской организации "Женщины Голливуда", заявила, что "крайне разочарована" решением Каннского оргкомитета "наградить того, кто признавал, что шлепал женщин, и называл гомосексуализм противоречащим природе".

У актера и главного кинофестиваля планеты на счету долгие и непростые отношения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У актера и главного кинофестиваля планеты на счету долгие и непростые отношения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам авторам петиции замечен был Делон и в «расистких» высказываниях. Например, он призывал покончить с бесконтрольным приездом мигрантов во Франции и симпатизировал крайне правым. Актер, который до начала работы в кинематографе проходил военную службу в Индокитае, на самом деле был большим поклонником генерала Шарля де Голля и твердой государственной линии, на почве чего даже сблизился в конце 1990-х годов с российским генералом Александром Лебедем, в ту пору губернатором Красноярского края.

А в середине 2010-х Делон в одном из выступлений по телевидению действительно заявил, что "Франции следовало бы покончить с приемом мигрантов".

Сам Делон отреагировал на поднявшуюся вокруг него шумиху со свойственным ему хладнокровием. "Я не очень понимаю, что это вообще за штука такая. Похоже, авторы петиции стараются набить себе цену", - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Мадуро приказал усилить охрану здания бывшего посольства США в Венесуэле
В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра
В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое
Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»
Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»
СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы