"Не набивает себе цену!": Алену Делону все-таки вручили «Золотую пальмовую ветвь»

83-летний Ален Делон получил почетную Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноискусство. Генеральный директор фестиваля Тьери Фремо назвал актера "живой легендой и планетарной иконой" кинематографа. И это несмотря на то, что петиция с требованием не вручать актеру награду в интернете подписали более 22 тысяч противников. И все из-за гомофобных» и «расистких» высказываний звезды фильма «Бассейн».

По мнению авторов петиции на столь масштабных международных мероприятиях "не должно быть места расистам, сексистам и гомофобам", поэтому награждение Делона следует отменить. Однако, комиссия Каннского кинофестиваля посчитала иначе.

На чем же основано обвинение? В вину актеру вменяется его высказывание о том, что однополым семейным парам не следует давать право на усыновление ребенка. Этим мнением Делон поделился в то время, когда во Франции шли жаркие дебаты вокруг закона разрешающим однополым бракам усыновление ребенка. Закон тогда приняли, но Делон своего мнения не поменял.

Зато теперь поддержавшая петицию Мелисса Силверстайн – основательница феминистской организации "Женщины Голливуда", заявила, что "крайне разочарована" решением Каннского оргкомитета "наградить того, кто признавал, что шлепал женщин, и называл гомосексуализм противоречащим природе".

У актера и главного кинофестиваля планеты на счету долгие и непростые отношения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам авторам петиции замечен был Делон и в «расистких» высказываниях. Например, он призывал покончить с бесконтрольным приездом мигрантов во Франции и симпатизировал крайне правым. Актер, который до начала работы в кинематографе проходил военную службу в Индокитае, на самом деле был большим поклонником генерала Шарля де Голля и твердой государственной линии, на почве чего даже сблизился в конце 1990-х годов с российским генералом Александром Лебедем, в ту пору губернатором Красноярского края.

А в середине 2010-х Делон в одном из выступлений по телевидению действительно заявил, что "Франции следовало бы покончить с приемом мигрантов".

Сам Делон отреагировал на поднявшуюся вокруг него шумиху со свойственным ему хладнокровием. "Я не очень понимаю, что это вообще за штука такая. Похоже, авторы петиции стараются набить себе цену", - заявил он.