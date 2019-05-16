Пока папа-олигарх ждет суда, его сын тайно женился на звезде «Дом-2»

Когда пилот серии GP2, 24-летний Артем Маркелов начал встречаться со звездой «Дом-2» Катей Жужой влиятельный отец не обрадовался такой новости, но и запрещать не стал. Роман с 33-летней звездой инстаграма не казался серьезным. Тем более, что до этого наследник миллионера крутил любовь с еще одной участницей скандального телепроекта Аленой Водонаевой. Ну дело молодое! Однако, в этот раз, с Жужой чувства оказались серьезными и недавно пара заключила брак в Лас-Вегасе. Свадьба была тайной и о ней поклонницы Жужи догадались только по видео в инстаграме звезды, где она в красивом платье с автогонщиком отмечала громкое событие. Комната была украшена шариками, а сама невеста выглядела очень счастливой в снятом ролике.

При этом отец жениха - Валерий Маркелов сейчас ожидает суда и судя по всему о делах сына ничего не знает. Валерий обвиняется в посредничестве при передаче взятки в два миллиарда рублей знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко. Маркелов — совладелец группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком госкомпании «РЖД». Только за один год его структурам удалось получить от железнодорожной монополии контракты на сумму 3,6 миллиарда долларов (218 миллиардов рублей). Маркелова задержали прошлом году в Сочи, куда он прилетел поболеть за сына-автопилота.

Что касается самой Жужи, то у нее есть дочь от бизнесмена, с которым она несколько лет прожила в гражданском браке. Кроме того, ранее звезда встречалась с Олегом Винником, тем самым вдовцом, у которого осенью 2015 года при перелете из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург погибла жена и двое детей.