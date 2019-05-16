Глюк’оZa: «Благотворительность в России не вдумчива»

19 мая в клубе Stadium пройдет ежегодное благотворительное мероприятие: танцевальный марафон «Лучшие друзья», объединяющий на одной площадке детей с особенностями развития интеллекта и их обычных сверстников.

Традиционно идеологом и организатором марафона станет посол благотворительного фонда «Лучшие друзья» Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’оZa).

Наталья рассказал порталу «Открытые НКО» о том, кому надо помогать и почему в России благотворительность «не вдумчива».

– Как давно и почему вы решили стать послом дружбы именно Фонда «Лучшие друзья» и помогать детям с особенностями в развитии?

– Все началось более 10 лет назад, когда Энтони Кеннеди Шрайвер, племянник экс-президента США, который основал фонд «Лучшие друзья» в Штатах, представил программу помощи ребятам и в России.

Для них это был не разовый акт милосердия – они были готовы открывать здесь полноценный офис, полностью погружаться в благотворительность в России, собрали здесь свою команду.

Я очень заинтересовалась, поскольку видела насколько результативно проводилась работа в Штатах, как ребята с особенностями развития интеллекта там социализировались.

На тот момент в нашей стране подобных программ не было и мне захотелось, чтобы в России у наших ребят тоже была возможность развиваться.

19 мая в клубе Stadium пройдет танцевальный марафон «Лучшие друзья»

Но я стала не просто рекламным лицом Фонда и являюсь послом дружбы «Лучшие друзья» не для того, чтобы только приехать и сфотографироваться: я стараюсь проводить много времени с ребятами, когда меня приглашают на мероприятия, участвовать в мастер-классах, в театральных постановках, совместных активити. Кроме того, я идеолог Фонда.

Самое главное мероприятие Фонда – танцевальный марафон, который мы делаем вместе уже на протяжении многих лет. Он проходит в Stadium в Москве и собирает тысячи людей и с особенностями развития интеллекта и всех-всех-всех. Этот марафон, действительно, помогает детям социализироваться и это то мероприятие, на котором они желанные гости.Это очень важно, ведь праздников у ребят, к сожалению, не так много. Я хочу, чтобы танцевальный марафон продолжался и дальше, ведь здесь собираются все вне зависимости от пола, возраста, религии, особенностей, состояния здоровья и так далее.

Поэтому я очень благодарна артистам, которые откликаются на мои приглашения поучаствовать в марафоне, находятся время, приезжают, дают мастер-классы и выступают.

Большое счастье видеть увлеченность моих коллег, участвующих в марафоне, но еще большее удовольствие я получаю, когда вижу счастливые глаза детей.

– Сложно подружить детей с особенностями развития со здоровыми ребятами? В чем заключается сложность работы волонтеров в этом направлении?

– Честно скажу: мне сложно комментировать работу волонтеров, потому что я скорее человек – праздник, который участвует именно в мероприятиях и событиях Фонда «Лучшие друзья».

Но я работаю еще и на другом «фронте»: я рассказываю своим детям о том, что есть ребята с особенностями развития интеллекта, я приучаю их к тому, что это абсолютно нормально.

Поскольку в нашей стране критерии «нормальности» очень искажены, то я хочу, чтобы у моих детей не было какой-то оторопи и брезгливости при виде ребят, которые отличаются от них.

Мои дети каждый год ездят со мной на танцевальный марафон, целый день общаются с ребятами с особенностями. И, если в первые такие встречи дочки ощущали какой-то дискомфорт, старались быть более аккуратными, потому что не знали, как себя вести и общаться с детьми, которые отличаются от них… То сейчас и Лида, и Вера с большой любовью относятся к ребятам, обнимаются с ними, общаются. По-моему, это здорово.

"Этим детям нужно внимание," - уверена Наталья Чистякова-Ионова

– Возникают ли у Вас трудности, когда общаетесь с подопечными Фонда?

– Знаете, практически нет. Мне кажется, что в данном случае важнее и эффективнее действие, которое должно выражаться в реальной помощи, участии в жизни ребят, в их социализации и трудоустройстве. В этом я вижу свои основные задачи.

Детям с особенностями развития интеллекта в первую очередь нужны крепкое плечо, партнеры, чтобы они всегда знали, что у них есть тыл, друзья, что они не одни и их всегда поддержат. Они не должны чувствовать себя жалкими или изгоями. Не дай Бог.

– На Ваш взгляд, в чем больше всего нуждаются дети с особенностями в развитии?

– Очень хороший вопрос. Мне кажется дети с особенностями развития, как и любые дети, нуждаются в друзьях, досуге, каких-то активностях, которые бы наполняли каждый их день.

К сожалению, очень мало мест, где бы такие дети могли бы себя чувствовать комфортно в полной мере, где бы они могли пригодиться, побеждать и конкурировать.

Детей с особенностями развития не надо жалеть или премировать просто за то, что они такие. Им нужно создавать условия, при которых они могли бы и сами развиваться, проявлять и реализовывать амбиции.

Детям нужно внимание и, благо, программа Фонда отлично решает этот вопрос: мы с ними проводим много времени и даем возможность общаться самостоятельно друг с другом. Мы не навязываем им свою дружбу: они всегда могут общаться и с нами, и друг с другом без нашего участия.

Я горжусь ребятами, которые работают не на каких-то специальных, смягченных условиях, а в полные смены. Даже несмотря на какие-то физические ограничения многие из них вкладываются в полную силу, и это. Конечно, вызывает гордость и уважение.

– Сложно ли выделить время в графике для благотворительных проектов?

– Мне нравится работать с ребятами и я общаюсь с ними даже в соцсетях, когда у меня есть время. Надеюсь, они чувствуют мою искреннюю симпатию к ним.

Я бы хотела встречаться гораздо чаще, но случается, что в дни мероприятий у меня концерты.

Впрочем есть традиционные мероприятия Фонда, ради которых я закрываю свой график: марафон, в котором я всегда принимаю полноценное участие от начала и до конца. Кроме того, я обязательно приезжаю на новогодние праздники и выпускные, где подводятся итоги года и выдаются дипломы.

– Сегодня многие звезды участвуют в благотворительности и поддерживают различные организации. Как вы думаете, без помощи знаменитостей сложно развивать благотворительный проект?

– Сложно, но, на самом деле, вопрос скорее не столько в знаменитости, сколько в наличии яркой программы, и чтобы кто-то мог харизматично доносить ее до общественности.

Конечно, знаменитости в этом вопросе играют немаловажную роль, поскольку у них есть своя аудитория, соцсети, трибуна, и они могут за собой вести людей, могут настраивать на благие дела.

Для привлечения инвестиций или решения каких-то проблем участие звезды зачастую играет решающую роль. Знаменитости – важный ключ в этой цепочке.

Впрочем, рассказывать о благотворительности и волонтерстве может делать человек и без медийного покрытия, который увлечен и горит тем, что он делает.

– На Ваш взгляд, достаточно ли развита благотворительность в России сегодня?

– Мне кажется, в России благотворительность не вдумчива: людям проще, не вникая в вопросы, перевести деньги, когда их кто-то просит о помощи.

Все-таки более рациональный подход к благотворительности, когда ты погружаешься в проблему, изучаешь вопрос, оцениваешь необходимость финансирования или участия в решении проблемы (дело же не всегда только лишь в деньгах, иногда нужны время и действия).

Наталья старается проводить много времени с ребятамиФото: материалы пресс-служб

– Как россияне относятся к благотворительности?

– Отношение наших сограждан к благотворительности, к счастью меняется в положительную сторону. Но очень мелкими шажками.

К сожалению, люди все еще чувствуют отторжение, смешанное с брезгливостью, когда впервые встречают человека, который отличается от них.

Есть и еще одна проблема: из-за того, что мы не всегда глубоко погружаемся и изучаем вопрос, возникает очень много мошеннических организаций и сборов денег. Они размывают действительно важные дела и значимость благотворительности. Стало просто не понятно, кто реально нуждается в помощи, операции, средствах, а кто на этом пытается зарабатывать или хайповать.

Из-за этого люди иногда просто бояться участвовать и помогать в важных вопросах.

Но этот вопрос можно решить: надо включать мозг, изучать документы и помогать.

Я не знаю, на каком уровне развита благотворительность в других странах – не изучала вопрос, поскольку погружена в работу нашего Фонда.

Зарубежный опыт благотворительности во многом послужил толчком развития и у нас, но надо понимать, что в России совсем другой менталитет, свои сценарии. Поэтому надо искать свои схемы и программы, которые приживутся и будут эффективны.

Но я рада, что Фонд «Лучшие друзья» существует в России уже десять лет, он важен, он приносит пользу, и детям нравиться жить с нами.

–Какие планы в развитии благотворительности строите Вы?

– В ближайшее время я хочу направить свои силы и возможности еще в одну сферу благотворительности: заняться вопросом детской беспризорности, детьми, оставшимся без попечения родителей, детьми-сиротами.

Я понимаю, что в нашей стране это одни из самых беззащитных ребят. Им надо помогать. Нужно популяризировать телефоны доверия и сделать все, чтобы ребята не боялись обращаться, чтобы они были готовы довериться психологам, которые могут помочь решить внутренние конфликты детей, отговорить от каких-то необдуманных поступков.

СПРАВКА КП

Фонд поддержки лиц с интеллектуальными нарушениями «Лучшие друзья» помогает людям с нарушениями развития и интеллекта познакомиться и подружиться со сверстниками без инвалидности, устроиться на достойную работу, начать самостоятельную жизнь. Совместными усилиями все участники программ фонда «Лучшие друзья» создают инклюзивное общество, основанное на дружбе.

Международная организация «Best Buddies», основанная в 1989 году в США Энтони Кеннеди Шрайвером, является крупнейшей в мире некоммерческой организацией, которая открывает новые возможности для людей с нарушениями развития и интеллекта. В России фонд “Лучшие друзья” существует с 2009 года.

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