2019-05-16T14:02:09+03:00
Политика

Это репетиция протеста. И при чем тут храм?

Почему противники строительства храма в Екатеринбурге, возможно сами того не понимая, становятся винтиками в политической многоходовке
Никита ИСАЕВ@radio_kpполитик
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13 мая, столкновения противников строительства с охранниками. Фото Донат Сорокин/ТАСС13 мая, столкновения противников строительства с охранниками. Фото Донат Сорокин/ТАСС
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Екатеринбург ожидаемо выходит из орбит Урала. Он всегда был такой, Свердловск. Несколько больше, чем просто столица Урала, почти третья столица страны и точно уж столица западных либеральных ценностей. Причём, и с неким внутренним конфликтом - всё же Урал это ещё и наша металлургическая промышленность, там где серьёзные всякие мужики.

Никита Исаев: Креативный класс оттачивает в Екатеринбурге протестные возможности

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Ребята из лагеря Навального, сделавшие ставку на выборы в Московскую городскую думу и муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в сентябре, используя тему Екатеринбурга, начали качать тему разворачивания уличных протестов, в случае если их не зарегистрируют. Сначала они пытались подложить соломку своему очевидному поражению на выборах, отказав в легитимности электронного голосования. Затем требовали регистрировать всех без подписей. Теперь вот у них не самый плавный переход к уличному противостоянию с властью с требованиями их зарегистрировать.

Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

Странная вещь. В 2013 году тот же Навальный принял от московских муниципальных депутатов от «Единой России» подписи и пошёл на выборы, играя в свой договорняк. Собирали они подписи и на региональных выборах, и, в целом, не жаловались. Ребята регулярно подписывают и призывают подписывать разные петиции, требующие от ста тысяч подписантов. И против повышения пенсионного возраста, и против реновации, и против Пригожина, да повод всегда найдётся.

Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

Мне же это всё больше напоминает многоходовку разворачивания радикального протеста, либо/и его же купирования через жесткий ответ ядерным электоратом Кремля. При этом, вопрос чья это многоходовка имеет несколько вариантов ответа. Но они все на поверхности.

Дмитрий Стешин: В Екатеринбург уже съехались консультанты для обострения майдана на выходных

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РЕПОРТАЖ

Храм или майдан? В такую развилку загнали себя и, возможно, страну в Екатеринбурге

Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин на месте увидел — что происходит в гуще протеста недовольных строительством храма жителей столицы Урала (подробности)

ЕЩЕ МНЕНИЕ

События в Екатеринбурге — это не гражданский протест, а имитация

Сергей Мардан о том, что протесты вокруг строительства храма в столице Урала являются лишь раскрученной извне темой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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