Это репетиция протеста. И при чем тут храм?

Екатеринбург ожидаемо выходит из орбит Урала. Он всегда был такой, Свердловск. Несколько больше, чем просто столица Урала, почти третья столица страны и точно уж столица западных либеральных ценностей. Причём, и с неким внутренним конфликтом - всё же Урал это ещё и наша металлургическая промышленность, там где серьёзные всякие мужики.

Никита Исаев: Креативный класс оттачивает в Екатеринбурге протестные возможности 00:00 00:00

Ребята из лагеря Навального, сделавшие ставку на выборы в Московскую городскую думу и муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в сентябре, используя тему Екатеринбурга, начали качать тему разворачивания уличных протестов, в случае если их не зарегистрируют. Сначала они пытались подложить соломку своему очевидному поражению на выборах, отказав в легитимности электронного голосования. Затем требовали регистрировать всех без подписей. Теперь вот у них не самый плавный переход к уличному противостоянию с властью с требованиями их зарегистрировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

Странная вещь. В 2013 году тот же Навальный принял от московских муниципальных депутатов от «Единой России» подписи и пошёл на выборы, играя в свой договорняк. Собирали они подписи и на региональных выборах, и, в целом, не жаловались. Ребята регулярно подписывают и призывают подписывать разные петиции, требующие от ста тысяч подписантов. И против повышения пенсионного возраста, и против реновации, и против Пригожина, да повод всегда найдётся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

Мне же это всё больше напоминает многоходовку разворачивания радикального протеста, либо/и его же купирования через жесткий ответ ядерным электоратом Кремля. При этом, вопрос чья это многоходовка имеет несколько вариантов ответа. Но они все на поверхности.

Дмитрий Стешин: В Екатеринбург уже съехались консультанты для обострения майдана на выходных 00:00 00:00

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