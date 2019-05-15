Храм или майдан? В такую развилку загнали себя и, возможно, страну в Екатеринбурге

Этот неказистый клочок земли в центре Екатеринбурга за сутки умудрился прославиться на всю Россию. И эту же Россию разделить на части. Оказалось, что одни мои сограждане – за то, чтобы построить на этом безымянном клочке земли православный храм, вместо взорванного в 1930-х годах. Другие – категорически против. Спецкору «КП» пришлось прилететь из Москвы, чтобы на месте попытаться понять – за кем правда?

«СТРАНА РАСКАЛЫВАЕТСЯ ПОПОЛАМ ИМЕННО ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ»

Храм Святой Екатерины хотели восстановить давно, еще с конца 20-го века. Но сначала не было денег, а потом не нашлось места. Наконец, отыскали и деньги, и с третьего раза площадку - в пустующем сквере у Театра Драмы. Приготовления к стройке начались в "длинные майские выходные" и тут же "в сквере у Драмтеатра" стала скапливаться недовольная храмом молодежь. Немного для полуторамиллионного города, но и не мало – тысячи три. И со стороны строителей храма тоже нашлись защитники-спортсмены. Чудом, в сквере не случилось побоище.

13 мая, столкновения противников строительства с охранниками. Фото Донат Сорокин/ТАСС

- Это не сквер, а какое-то недоразумение, - в сердцах говорит мне местный общественник и блогер Сергей Колясников.

Мы стоим над этим бывшим сквером – узеньким треугольничком земли, засаженным какими-то невнятными березками и елками. Сквер охраняют, как ядерную боеголовку – по периметру, через каждые пять метров, расставлены полицейские в шлемах. Блестит сварка, рабочие спешат – часть проволочного забора уже заменили на капитальные конструкции.

Есть у сквера и второй ряд оцепления - внешнее кольцо из «несогласных» самого причудливого вида. Дреды, фиолетовые макушки, татуировки во все лицо. Девушка, увешанная пластиковыми лианами, танцует под Земфиру. Барышни-«винишки» рисуют на асфальте мелками лозунг «Не строй Храм – спаси дерево!». Парочка сидит на земле, у ног баклажки с табличкой «Вода бесплатная» и стопка одноразовых стаканчиков. Мимо проходит персонаж призывного возраста в камуфляже, бронежилете, с тактическими наколенниками и налокотниками. На поясе у него болтается велосипедный шлем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

Я морщусь от увиденного, как от зубной боли – видел все это много раз. Я работал на семи «оранжевых революциях», где смену власти провернули с помощью «мягкой силы», придумав или организовав незначительный повод для запуска хаоса.

И не хотел работать на восьмой по счету - в своей же стране. Устал, надоело, знаю, чем заканчиваются все эти майданы. Самый наглядный результат я видел в Киеве в феврале 2014-го, в холле гостиницы «Украина», в которой жил в те дни – выложенные на полах трупы, два десятка, все укутанные в казенные простынки. А началось все с киевских студентов, которых полицейские грубо попросили уйти от монумента Свободы на Крещатике.

Дмитрий Стешин: В Екатеринбург уже съехались консультанты для обострения майдана на выходных 00:00 00:00

Мой собеседник не сомневается, что здесь пытаются запустить тот же самый сценарий.

- Видишь людей в красном? – в толпе, окружившей сквер, нет-нет, но встречаются люди в красных шапочках или куртках, цвет по нынешним временам не самый модный.

Журналист "КП" Дмитрий Стешин и Сергей Колясников, разглядевший в протестной толпе "звеньевых".

- Это «звеньевые», они качают протест, - поясняет Колясников. - Все же началось по знакомой схеме. Сначала на дерево залезла одна девушка, якобы случайно. При этом ее почему-то сопровождала толпа фотографов… Рояль, как на Майдане, в сквер не притащили, но у нас тут есть девушка с виолончелью.

- Слушай, а почему Екатеринбург считается прозападной и ультра-либеральной столицей Урала? С чего бы к нему такой интерес у наших недоброжелателей?

- У нас здесь самое большое консульство США в этой части страны. Куча НКО, работают сетевые структуры Навального. У нас тут депутат Киселев телемосты организовывал студентов и Дмитрия Яроша! А такая активность именно у нас легко объяснима – страна раскалывается пополам именно по Екатеринбургу. И на этом фоне меня вчера действия полиции просто обескуражили – на их глазах ломают забор, а они просто потупили глазки. Я просто вчера увидел Киев-2014, только без пианино. Так же прыгали: «Кто не скачет, тот за храм!», орали «Сегодня забор, завтра Кремль». Но в целом все собрались, чтобы спасти деревья! – мой собеседник смеется, но как-то ему не весело.

Кто не скачет, тот за храм - протесты в Екатеринбурге.

- А гражданские власти?

- Затаились просто. Импотенция полная. Уже губернатор вчера пригласил всех к себе на разговор, два часа говорили, но ничего не вышло. Время упущено, Янукович тоже под конец начал предлагать Майдану и то, и это, но они уже хотели взять все. И взяли.

Установка нового забора на место временного под защитой людей в форме.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы говорили недолго, но за это время кордон «спасителей сквера» увеличился, как минимум, вдвое. Два мужика, не мальчики, в годах, как-то зло обсуждали машины строителей и полицейских, стоящие за забором, в центре сквера:

- Видишь, номера тряпками замотали. Боятся, твари…

«Твари», в шлемах, с дубинками, стояли рядом и явно слышали эту реплику, но сделали вид, что «не поддались на провокацию».

Омоновцы и горожане.Фото: Дмитрий СТЕШИН

РАЗГОВОР С «НАЙМИТОМ ЗАПАДА»

Легкой, какой-то птичьей походкой, прямо на меня бежит «главный наймит Запада» и, по словам патриотов, чуть ли не главный «организатор» всей этой движухи в сквере Ринат Низамов. Я узнаю его мгновенно. Ринат когда-то работал в «Комсомолке», мы ездили вместе в командировки и вообще дружили: я страшно уважал его за светлую голову. Сейчас Ринат - директор серьезного городского интернет-портала E1. В один из дней сайт Рината написал о событиях в пресловутом сквере 29 раз! Патриоты и сторонники храма сделали выводы… Но, объективно, ни одно уважающее себя СМИ, не может пройти мимо таких скандальных событий. Ринат пожимает плечами:

- В первый день протестов тут не было ни одной камеры, ни одного регионального телеканала. Запретили освещать.

Я удивляюсь, ибо подобная тупоголовость в 21-веке не постижима уму:

- Как можно запретить освещать событие, если у каждого видеокамера в телефоне?

< p> Вопрос риторический. Вокруг нас уже собралась небольшая толпа, и каждый ведет стрим-трансляцию нашего разговора. Я, делаю невинное лицо и спрашиваю:

В Екатеринбурге народ против строительства храма. Разбираемся в истоках протеста 00:00 00:00

- Ринат, что за люди здесь собрались? Зачем?

- Обычные горожане. А я пришел, потому что за судьбой этого храма слежу с тех пор, как мне показали его первый макет – его должны были поставить на насыпном острове. Мне он очень понравился. А вот другим – нет. Храм закрывал памятник конструктивизма – спорткомплекс «Динамо». Уже чувствовалось недовольство горожан – их не спросили.

Директор городского интернет-портала Екатеринбурга E1.RU Ринат Низамов.Фото: Дмитрий СТЕШИН

- О чем?

- Там, где мы сейчас стоим – единственный зеленый клочок в этой части города. Наш город – самый компактный миллионник, у нас мало зелени. Я понимаю, москвича этот сквер не впечатлит. И людям здесь не нравится не сам храм, а именно место, которое выбрали для него. Я же говорил с инвесторами строительства – они не воспринимают это место как сквер и им вообще все равно, кто и что думает. Но первая акция была мирная – просто собралось три тысячи человек, взялись за руки…

- Подожди, собрать три тысячи человек не так просто. Кто их собрал?

- У всех есть аккаунты в соцсетях… Увидели трансляцию и приехали. Тут все с телефонами. И вот, в ответ на эту мирную акцию, застройщики вывели казаков и спортсменов.

- Ну а что тут такого? Люди хотят строить храм и отстаивают свои интересы. А вы не хотите, например.

- Ничего такого. И они, кстати, не защищали строительство с шашками в руках, а просто проводили молебен. И я сказал застройщикам и властям: «Вы раскалываете город, почему вы не выходите говорить с людьми?» Ни мэр, ни губернатор, ни уполномоченный по правам – никто не отреагировал. Думаю, в этом тоже не нужно искать происки «агентов Госдепа»… И да, у меня мама, например, православная...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709090" frameborder="0"></iframe> Ринат Низамов - о протесте недовольных строительством храма в Екатеринбурге.Дмитрий СТЕШИН

- И куда выйдет этот протест? Моих читателей, а среди них люди хлебнувшие войны на Донбассе и самого Майдана, разозлил и напугал ролик «Кто не скачет, то за храм». Что это было?

- Это ужасно. И уже здесь были болельщики «Спартака», все «по методичкам Госдепа», как ты любишь. Но мне все это не нравится, и когда меня вчера пригласили к губернатору, я пошел, и прямо сказал – «ответственность на власти». Понимаешь, если мы живем в правовом поле, «майдан», как ты называешь этот протест, должна разгонять полиция, а не сто боксеров!

- И что сказал на это губернатор?

- «Мы дадим правовую оценку действиям обоих сторон,» - Ринат скривился. Я - тоже. Настолько сказанное властью было дежурно-бессмысленно, знакомо и безнадежно. И ни я, ни Ринат, пока не видели этому майдану в сквере, конца.

Никита Исаев: Креативный класс оттачивает в Екатеринбурге протестные возможности 00:00 00:00

КРАЙНИЙ ПОСЛЕ БОГА

К вечеру были найдены те, кто должен отдуваться за все произошедшее. И люди эти оказались достойные. Отец Максим Миняйло, настоятель Храма-на-Крови уже битый час терпеливо отвечал на вопросы немалой толпы. Он десятый раз объяснял, что деревьев будет высажено в несколько раз больше, чем срубят при постройке. Что большая часть сквера никуда не денется и ее облагородят. Он говорил с наглым молодым человеком с идиотскими татуировками на щеках – благо, тот утверждал, что христианин, но храма в сквере не хочет. Он говорил с нетрезвыми мужичками. Он говорил с теми, кто пришел позже. И свершилось чудо: толпа выдохлась! И тогда, в атаку пошел пастырь:

- Как вы можете хлопать и радоваться, когда ломают и трясут решетку, за которой стоит женщина-полицейский? У нее же наверняка детки, они смотрят трансляцию, они боятся за мать. Зачем наполнять чашу ядом? – мягко, но увещевательно толковал отец Максим и все, к кому он обращался, отводили глаза.

Отец Максим терпеливо отстаивал позицию церкви.Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Мы отказались от исторического места, на котором когда-то было построен храм, обрекли себя на гонения, чтобы не смущать умы. Почему вы не благодарны за это церкви? Вы говорите, что храм не уместен. А вы знаете, что собор Святой Екатерины был вторым зданием построенным в Екатеринбурге, с него город начинался!

Один из несогласных с застройкой сквера.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Невесть откуда взявшаяся в толпе старушка в ярко-желтой анилиновой кофте, дружески толкнула меня локтем под ребра так, что я чуть не выронил камеру и показала на добрых молодцев с зелеными кудрями слушавших батюшку:

- Видишь, сынок, хоть и бесы, а к храму-то все равно тянутся!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708946" frameborder="0"></iframe> Главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло о конфликте в сквере в Екатеринбурге.Батюшка пришел на акцию в защиту сквераАлексей БУЛАТОВ

Около полуночи караул устал. Холод и ветер. Народ начала расходиться сам, прощаясь с полицией: «До завтра, ребята!».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Почему забурлило в Екатеринбурге? Работа над ошибками.

Идея восстановления кафедрального собора Святой Екатерины изначально сопровождалась скандалами. На третий раз власти решили сделать все идеально. Следы их усилий висят в интернете и доступны в два клика. Но получилось в духе старого анекдота: «Ах, ты еще и не куришь! Ннна!».

«Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади». – такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города в середине декабря прошлого года.

Дальше, на сайте обсуждения екатеринбург.рф подробно расписывалось – когда и куда можно прийти посмотреть архитектурные проекты, как поучаствовать в обсуждении проектов и внести поправки. Куда можно обратится с поправками официально, в письменном виде, или явиться лично. Там же, в виде пдф-файлов висела вся документация проектов, графическое решение и два тома (!) пояснительных записок. В них, в частности, был и анализ состояния пресловутого сквера:

«Функция сквера утрачена (отсутствие зонирования территории, отсутствие качественного благоустройства для транзита пешеходов, отсутствие элементов благоустройства для отдыха пешеходов); Наличие стихийной и открытой автостоянки не отвечает требованиям санитарных норм к местам отдыха горожан.»

Власти хорошо подготовились к потенциальным вбросам, о том, что на месте храма будет небоскреб в 30 этажей, а рядом жилой комплекс, в котором «квартиры продают попам». Поэтому обсуждали только место строительства храма и ничего больше – крохотный пятачок в центре сквера. Думаете, помогло? Именно про это сейчас и пишет либеральная пресса – «про небоскребы с квартирами для попов».

В обсуждении проекта приняли участие свыше 3 тысяч человек и в феврале его утвердили и подписали первые лица города.

На Пасху освятили место строительства и провели молебен – 20 тысяч человек участвовало. Чтобы все недоброжелатели увидели наглядно – нужен храм или не нужен.

Думаете, это остановило «защитников сквера»? Если бы власти сразу поняли, что несогласным этот сквер даже даром не нужен, им нужен лишь повод для протеста, возможно, они действовали бы по-другому.

И тут екатеринбургские власти допустили главную ошибку. Они обиделись и не стали говорить с протестующими. Мол, мы все по-честному, а они! Обидевшись, власти не отреагировали на беспредел со стороны «защитников сквера» так, как было положено, по уральски, по-пацански, как расчитываются за кидок в суровых сибирских краях – максимально жестко, включив закон КоАП РФ Статья 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Фото из материалов общественных слушаний. На схеме размещения храма, почему-то не обозначены "небоскребы с квартирами для попов", автостоянки и бизнес-центры" - они пока только в анонимных вбросах

И до сих пор непонятно – почему? Административный кодекс у нас действует по всей стране, все граждане по закону равны. Даже жители Екатеринбурга. В итоге, противостояние вылилось в хорошо знакомую майданную жвачку, организованную по всем канонам «революции мягкой силы». Власть лежит в позе эмбриона – чтобы не отбили почки и вяло реагирует на удары подергиванием конечностей. Во вторник задержали 10 человек. В среду, якобы 30. Задержали и отпустили – на интенсивность протестов это по прежнему никак не влияет, а только распаляет «несогласных» еще больше. Создает столь необходимую информационную волну. Все недорогие гостиницы вокруг пресловутого сквера (кроме «Хайата» с номерами по 20 тысяч) уже заняты – можно предположить, что это подъехали сочувствующие из других регионов. Ждите обострения к выходным. Оно неизбежно будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

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